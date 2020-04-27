بعد التطورات في جنوبي اليمن.. التحالف يدعو للإسراع بتطبيق اتفاق الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق عهدها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية باليمن.

وأكد التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الاثنين، "ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه"، مشيراً إلى "الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة".

وأوضح التحالف أنه "اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب".

ولفت التحالف إلى أن المسؤولية "تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين".

كما طالب التحالف بـ"وقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية"، داعيا إلى "العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية".

وأكد التحالف على استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض "بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة (كورونا) وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن برئاسة عيدروس الزبيدي، قد أعلن حالة الطوارئ العامة في مدينة عدن وجميع محافظات الجنوب، كما أعلن "الإدارة الذاتية" للجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت.

لكن الحكومة اليمنية حمَّلت في بيان، مساء الأحد "المجلس الانتقالي وقياداته الموجودة في أبوظبي، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وصولاً للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم الصادر يوم أمس السبت، والمذيل باسم المدعو عيدروس الزبيدي"، بحسب البيان.