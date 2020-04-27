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بعد التطورات في جنوبي اليمن.. التحالف يدعو للإسراع بتطبيق اتفاق الرياض

27 أبريل 2020
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعو إلى ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعو إلى ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق عهدها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية باليمن.

وأكد التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الاثنين، "ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه"، مشيراً إلى "الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة".

وأوضح التحالف أنه "اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب".

ولفت التحالف إلى أن المسؤولية "تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين".

كما طالب التحالف بـ"وقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية"، داعيا إلى "العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية".

وأكد التحالف على استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض "بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة (كورونا) وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن برئاسة عيدروس الزبيدي، قد أعلن حالة الطوارئ العامة في مدينة عدن وجميع محافظات الجنوب، كما أعلن "الإدارة الذاتية" للجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت.

لكن الحكومة اليمنية حمَّلت في بيان، مساء الأحد "المجلس الانتقالي وقياداته الموجودة في أبوظبي، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وصولاً للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم الصادر يوم أمس السبت، والمذيل باسم المدعو عيدروس الزبيدي"، بحسب البيان.

عربي ودولي

بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة.. الإنفاق العسكري في 2019

27 أبريل 2020
طائرة من نوع أف 35 الأحدث في العالم
طائرة من نوع أف 35 الأحدث والأغلى في العالم

بلغ الإنفاق العسكري العالمي عام 2019، أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة، وحلت الولايات المتحدة في المقدمة بهذا المجال، على ما أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وعلى مدار العام ككل، ارتفع الإنفاق العسكري إلى 1.917 مليار دولار (1.782 مليار يورو) في العالم، أي بزيادةٍ سنوية قدرها 3.6% هي الأكبر منذ 2010.

وقال نان تيان، الباحث في سيبري، إن "الإنفاق العسكري بلغ أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة" عام 1989.

وتبقى الميزانية التي خصصتها الولايات المتحدة، الأولى في هذا المجال، وقد زادت بنسبة 5,3% عام 2019 إلى 732 مليار دولار، أي 38% من الإنفاق العالمي. وبعد سبع سنوات من التراجع، عاود الإنفاق العسكري للبلاد الارتفاع عام 2018. 

وراء الولايات المتحدة، تأتي الصين مع 261 مليار دولار، بزيادة 5,1% على مدى عام واحد، والهند مع 71,1 مليار دولار (+ 6,8% على مدى عام).

وكان الإنفاق العسكري للصين خلال السنوات الـ25 الماضية، قد جاء متوازيًا مع منحنى النمو الاقتصادي للبلاد. وتعكس الاستثمارات رغبة الصين في "جيش من الطراز العالمي"، حسب ما قال نان تيان.

وأضاف "الصين أعلنت صراحة أنّها تريد بشكل أساسي التنافس مع الولايات المتحدة كقوة عسكرية عظمى".

وفي ما يتعلق بالهند، قال سيمون وايزمان، وهو باحث آخر في المعهد، إن "التوترات وتنافس الهند مع باكستان والصين، هما من بين عوامل زيادة الإنفاق العسكري" للبلاد.
 