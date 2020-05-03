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توتر عسكري على حدود الكوريتين بعد تبادل محدود لإطلاق النار 

الحرة / وكالات - دبي
03 مايو 2020
عدة أعيرة نارية أطلقت تجاه موقع للحراسة في كوريا الجنوبية
عدة أعيرة نارية أطلقت تجاه موقع للحراسة في كوريا الجنوبية

ساد التوتر على الحدود بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية بعد حادث إطلاق نار في وقت مبكر يوم الاحد، في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة>

وأعلنت كوريا الجنوبية عبر هيئة الأركان المشتركة في الجيش أنّ موقعاً للحرس الكوري الجنوبي أصيب بطلقات عدّة من الشمال، وأنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الجانب الجنوبي. 

وذكرت سول "رد جيشنا بجولتين من إطلاق النار وتحذير وفقاً لكتيبنا". 

وأضافت هيئة الأركان أنها تتواصل مع الشمال عبر الخط العسكري الساخن لتحديد سبب الحادثة. 

ولا تزال الكوريتان عمليا في حالة حرب منذ أن توقفت الحرب الكورية بهدنة عام 1953. 

كان الرئيس الكوري الجنوبي وكيم اتفقا على تخفيف التوتر العسكري على الحدود بين الكوريتين خلال قمتهما في بيونغ يانغ في سبتمبر 2018. 
يأتي ذلك، بعد أسابيع من التكهنات حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ومكان وجوده، قبل أن يظهر يوم الجمعة مشاركا في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ.

وقبل ذلك لم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

الحرة / وكالات - دبي

أميركا

بعد 9 سنوات من العملية.. الضابط الذي قتل أسامة بن لادن: لم أتخيل أن أعود سالما

الحرة / ترجمات - دبي
03 مايو 2020
الضابط الذي قتل أسامة بن لادن يروي تفاصيل ما حدث
الضابط الذي قتل أسامة بن لادن يروي تفاصيل ما حدث

في 1 مايو 2011، قتل فريق من القوات الخاصة الأميركية، المعروف بـ "SEAL Team6"  أكثر الإرهابين المطلوبين في العالم، زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لاند.

وفي الذكرى التاسعة لهذه المهمة، حكى روب أونيل،  الرجل الذي قتل بن لادن، قائد البحرية الأميركية السابق، في فيلم "الرجل الذي قتل أسامة بن لادن" لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، كيف درب فريقه، والأفكار التي كانت في رأسه في ليلة تنفيذ العملية.

وأكد أونيل للقناة أنهم قضوا أسابيع من التدريب استعدادا لهذه المهمة، وأنه كان متأكدا من انهم ستمكنون من قتله.

ووقف المهمة بأنها "ذات اتجاه واحد"، مشيراً الى شعور راوده بأنه لن يعود سالما من هذه المهمة، وقال: "لكن الأمر يستحق التضحية، نحن ذاهبون للقبض على أخطر المطلوبين والمسؤول الرئيسي عن أحداث 11 سبتمبر".

وتابع أونيل أنه تم إنزالهم داخل مجمع بن لادن المسور، وتحركوا داخله حتى وصلوا إلى غرفة نومه.

وأضاف عندما صعدوا الدرج ووصلوا إلى غرفة نوم بن لادن ولم يكن فيها، فقد فر من خلف ستارة إلى ردهة طويلة، وأثناء خروجهم من الغرفة إلى هذه الردهة وجدوا مجموعة من النساء ترتدين سترات متفجرة بينهن بناته وزوجاته.

وأشار إلى أنهم تمكنوا من التعامل مع النسوة، قبل أن قتل بن لادن.

يذكر أن أسامة بن لادن قتل في مدينة "أبوت آباد" الواقعة على بعد 120 كم من العاصمة الباكستانية إسلام آباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية ونفذها الجيش الأميركي واستغرقت 40 دقيقة.

الحرة / ترجمات - دبي