توتر عسكري على حدود الكوريتين بعد تبادل محدود لإطلاق النار 

ساد التوتر على الحدود بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية بعد حادث إطلاق نار في وقت مبكر يوم الاحد، في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة>

وأعلنت كوريا الجنوبية عبر هيئة الأركان المشتركة في الجيش أنّ موقعاً للحرس الكوري الجنوبي أصيب بطلقات عدّة من الشمال، وأنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الجانب الجنوبي.

وذكرت سول "رد جيشنا بجولتين من إطلاق النار وتحذير وفقاً لكتيبنا".

وأضافت هيئة الأركان أنها تتواصل مع الشمال عبر الخط العسكري الساخن لتحديد سبب الحادثة.

ولا تزال الكوريتان عمليا في حالة حرب منذ أن توقفت الحرب الكورية بهدنة عام 1953.

كان الرئيس الكوري الجنوبي وكيم اتفقا على تخفيف التوتر العسكري على الحدود بين الكوريتين خلال قمتهما في بيونغ يانغ في سبتمبر 2018.

يأتي ذلك، بعد أسابيع من التكهنات حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ومكان وجوده، قبل أن يظهر يوم الجمعة مشاركا في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ.

وقبل ذلك لم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.