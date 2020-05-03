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بعد ساعات من بدئه.. "قسد" تنهي عصيان سجناء داعش في الحسكة

أسوشيتد برس
03 مايو 2020
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، مساء الأحد، على عصيان قام به عناصر تنظيم داعش داخل سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، حيث انتهى العصيان بعد ساعات من بدئه، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقام عناصر من داعش بأعمال شغب داخل السجن، الأحد، وذلك بعد شهر من أعمال عنف مشابهة في المنشأة نفسها، ما أتاح لأربعة متشددين الفرار، بحسب ما أفاد به المرصد، ومجموعة ناشطة كردية.

وأرسلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تعزيزات إلى السجن، فيما حلقت مروحيات عسكرية أميركية فوقه، وفق المرصد ووكالة نورث برس الإعلامية التي تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد.

وقال المرصد إن القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب التابعتان لقسد، سيطرتا على العصيان الذي وقع داخل سجن الصناعة في حي غويران.

وأوضح أن التمرد "انتهى بعد ساعات من بدئه، بإجراء مفاوضات مشتركة بين ممثلين عن قسد وقوات التحالف من جهة وعناصر التنظيم المحتجزين من جهة أخرى".

وكان سجناء داعش قد خلعوا أبواب المهاجع والممرات قبل أن تستعيد القوات الكردية السيطرة عليه، وفق المرصد.

ولم يتوفر مزيد من التفاصيل بشأن حجم أعمال الشغب، كما لم يتضح ما إذا كان السبب وراءها هو مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا أم غيرها.

وتدير السلطات الكردية حاليا ما يزيد على 24 منشأة احتجاز واعتقال في شمال شرق سوريا، تضم نحو 10 آلاف مقاتل داعشي. ومن بينهم نحو ألفي أجنبي رفضت أوطانهم تسلمهم، وبينهم قرابة 800 أوروبي.

أسوشيتد برس

منوعات

"حاولت الانتحار أربع مرات".. وثائقي عن الأميرة ديانا يثير غضب وليام وهاري

الحرة / ترجمات - واشنطن
04 مايو 2020
مسلسل وثائقي عن ديانا يثير حسب الصن البريطانية غضب ولديها ويليام وهاري
مسلسل وثائقي عن ديانا يثير حسب الصن البريطانية غضب ولديها ويليام وهاري

أفادت تقارير صحفية بأن الأميرين وليام وهاري يشعران باستياء وغضب كبيرين من وثائقي مثير للجدل يدعي أن والدتهما الأميرة ديانا حاولت قتل نفسها أربع مرات.

ووفقا لصحيفة الصن البريطانية، فإن سلسلة من أربعة أجزاء تسمى مؤقتا " Being Me: Diana''  سوف تخوض في العذاب النفسي الذي عانت منه الأميرة الراحلة، بما في ذلك اضطرابات في الأكل، إلى زواجها غير السعيد من الأمير تشارلز، فضلا عن طفولتها المؤلمة.

المسلسل الوثائقي سوف يستخدم لقطات غير مرئية من خطابات ديانا التي تم تصويرها قبل وفاتها في عام 1997، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص مقربين منها، لتسليط الضوء على اضطرابها الداخلي، قبل فترة وجيزة من انفصالها عن تشارلز في عام 1992.

وتعمل على إنتاج المسلسل شركة DSP التلفزيونية، وقد تم التخطيط لبثه عبر شركة نتفليكس، غير أن عملاق البث الالكتروني لم يوافق على إنتاجه بعد، حسب الصحيفة.

ويتوقع أن تثير السلسلة إزعاجا وقلقا كبيرين، خاصة للأمير هاري الذي سبق وأن عمل مع نتفليكس، وما زالت لديه مع الشركة مشاريع مستقبلية. 

وقال مصدر تلفزيوني للصحيفة إن العائلة سترفض المشاركة في المسلسل الوثائقي. وأضاف أن "وليام وهاري سيكونان غاضبين للغاية. التوقيت ليس ملائما"، خاصة بعد تلقي أفراد العائلة المالكة ضربة بمغادرة هاري وزوجته ميغان ميركل في وقت سابق من هذا العام.

لكن متحدثة باسم شركة Endemol Shine، الشركة الأم لـ DSP، قالت للصن "هذا ليس عرضا بتكليف، وكل شيء في الاستعراض مشاع في المجال العام".

وارتبط الأمير تشارلز بديانا في كاتدرائية سانت بول في 29 يوليو 1981. وفي عام 1992، أعلن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك جون ميجور أن الأمير تشارلز وزوجته ديانا سينفصلان، لكنهما يواصلان العيش معا في قصر كنسينغتون.

وتطلق الزوجان بالفعل في عام 1996، وبعد ذلك بعام توفيت ديانا في حادث سيارة في باريس. وفي عام 2005، تزوج الأمير تشارلز من كاميلا باركر بولز.

الحرة / ترجمات - واشنطن