أميركا

بعد 9 سنوات من العملية.. الضابط الذي قتل أسامة بن لادن: لم أتخيل أن أعود سالما

الحرة / ترجمات - دبي
03 مايو 2020
الضابط الذي قتل أسامة بن لادن يروي تفاصيل ما حدث
الضابط الذي قتل أسامة بن لادن يروي تفاصيل ما حدث

في 1 مايو 2011، قتل فريق من القوات الخاصة الأميركية، المعروف بـ "SEAL Team6"  أكثر الإرهابين المطلوبين في العالم، زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لاند.

وفي الذكرى التاسعة لهذه المهمة، حكى روب أونيل،  الرجل الذي قتل بن لادن، قائد البحرية الأميركية السابق، في فيلم "الرجل الذي قتل أسامة بن لادن" لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، كيف درب فريقه، والأفكار التي كانت في رأسه في ليلة تنفيذ العملية.

وأكد أونيل للقناة أنهم قضوا أسابيع من التدريب استعدادا لهذه المهمة، وأنه كان متأكدا من انهم ستمكنون من قتله.

ووقف المهمة بأنها "ذات اتجاه واحد"، مشيراً الى شعور راوده بأنه لن يعود سالما من هذه المهمة، وقال: "لكن الأمر يستحق التضحية، نحن ذاهبون للقبض على أخطر المطلوبين والمسؤول الرئيسي عن أحداث 11 سبتمبر".

وتابع أونيل أنه تم إنزالهم داخل مجمع بن لادن المسور، وتحركوا داخله حتى وصلوا إلى غرفة نومه.

وأضاف عندما صعدوا الدرج ووصلوا إلى غرفة نوم بن لادن ولم يكن فيها، فقد فر من خلف ستارة إلى ردهة طويلة، وأثناء خروجهم من الغرفة إلى هذه الردهة وجدوا مجموعة من النساء ترتدين سترات متفجرة بينهن بناته وزوجاته.

وأشار إلى أنهم تمكنوا من التعامل مع النسوة، قبل أن قتل بن لادن.

يذكر أن أسامة بن لادن قتل في مدينة "أبوت آباد" الواقعة على بعد 120 كم من العاصمة الباكستانية إسلام آباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية ونفذها الجيش الأميركي واستغرقت 40 دقيقة.

الحرة / ترجمات - دبي

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أميركا

الخارجية الأميركية تطالب الحكومات التعسفية بالإفراج عن الصحفيين

الحرة - واشنطن
03 مايو 2020
أشادت الخارجية الأميركية بشجاعة الصحفيين في مواجهة الحكومات التعسفية
أشادت الخارجية الأميركية بشجاعة الصحفيين في مواجهة الحكومات التعسفية

شددت وزارة الخارجية الأميركية على أهمية الصحفيين تزامنا مع جائحة كوفيد-19 الذي يسببه مرض كورونا المستجد، تزامنا مع يوم الصحافة العالمي الموافق الثالث من مايو، وانتقدت قيام بعض الحكومات بنشر المعلومات الخاطئة بشكل مقصود واعتقال الصحفيين.

وفي بيان للوزارة، السبت، ذكرت أنه "في الوقت الذي يتوجب فيه على المسؤولين حماية وسائل الإعلام المستقلة نعلم أن هناك حكومات تتقصد نشر المعلومات الخاطئة وفرض الرقابة على المعلومات الصحيحة والمفيدة ومنع الصحفيين المستقلين بالقوة من توفير خدماتهم للعامة"

وأضافت الوزارة بأن تلك الحكومات "قامت باعتقال الصحفيين بسبب تغطياتهم وحجبت مقالاتهم ومواقعهم لأن هؤلاء الصحفيين امتلكوا الشجاعة لمساءلة متخذي القرارات وانتقاد قراراتهم تجاه التعامل مع الجائحة، المسؤولون الذين أرادوا التهرب من المسؤولية قاموا بإعاقة حركة الصحفيين ولجأوا إلى التهديد بعقوبات لكبح أي تقارير منتقدة للحكومة، نطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الرقابة". 

وذكرت الوزارة بضرورة "الحرص على حرية الصحفيين المهنيين والمدنيين للإبلاغ عما يمكنهم رؤيته وسماعه والتعبير عن آرائهم بكل انفتاح"، وأضافت "إعلامنا المستقل يهيء تبادل المعلومات التي من شأنها إنقاذ حياة متابعيها، كما أن الشفافية تؤكد القدرة على القرارات الصائبة ومحاسبة المسؤولين"، بالأخص في هذا العام الذي شهد فيه العالم الجائحة. 

وأشادت الخارجية الأميركية بشجاعة الإعلام المستقل وإصراره، "فالعديد من الصحفيين يخاطرون بفقدان حياتهم وحرياتهم، ليس فقط في مواقع النزاعات والأزمات أو تلك المناطق المتأثرة بشكل أكبر بالجائحة، بل أيضا في تلك المناطق التي التي تواججهم فيها تهديدات بالاعتقال التعسفي والعنف". 

وأنهت الوزارة بيانها مطالبة "كافة الحكومات بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين بسبب عملهم ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم بحقهم".  

الحرة - واشنطن