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مختبر في نيومكسيكو: سلالة كوفيد جديدة أكثر عدوى

الحرة - واشنطن
08 مايو 2020
اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد أكثر عدوى
باحثون: اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد أكثرعدوى

كشفت ورقة بحثية أعدها علماء في مختبر في لوس ألاموس في نيومكسيكو الأميركية، أن سلالة من الفيروس التاجي الجديد قد ظهرت في أوروبا وأنها أكثر عدوى من السلالة التي نشأت في ووهان الصينية.

وبمجرد نشر التقرير، تم استجواب القائمين على المختبر من قبل بعض الباحثين في الأمراض المعدية، الذين قالوا إن النتائج قد تكون جديرة بالملاحظة، إلا أنها لم تثبت في الواقع.

المدير المشارك لمركز مستشفى لقاحات الأطفال في تكساس بيتر هوتز، قال عن التقرير إنه  "مليء بالتكهنات، وليس فيه تحقق تجريبي".

من جانبه، قال مدير المعاهد الوطنية للصحة، فرانسيس كولينز لصحيفة واشنطن بوست، إن ورقة البحث "تستخلص استنتاجات شاملة" حول سلالة متحولة من كوفيد وليس أكثر.

باحثون آخرون قالوا إنه لا يوجد دليل على وجود سلالة أخرى من الفيروس.

ماذا قالت الدراسة؟

يقول العلماء في مختبر لوس ألاموس أنهم حددوا طفرة فيروس كوفيد- 19 الأصلي، ويبدو أن الطفرة تجعل هذه النسخة من الفيروس أكثر عدوى من النسخة الأصلية للفيروس.

وتقول الدراسة إن الطفرة تؤثر على تركيز الفيروس أو نمو البروتين الذي يستخدمه لدخول خلايا جسم الإنسان.

والطفرة التي أطلق عليها المختبر اسم D614G هي التي ركزت عليها الدراسة. 

وفي هذه الدراسة، تم تحديد إصدار الفيروس الذي يحتوي على D614G على أنه طفرة "G"بينما الفيروس بدون هذه الطفرة هو الفيروس "D". وهو الذي انتشر في ووهان.

ووفقا للدراسة، لم يتم مشاهدة النسخة G من الفيروس قبل أوائل شهر مارس. ومع ذلك، بحلول أبريل، كانت النسخة الأكثر تحديدًا من الفيروس في العالم، مما يشير إلى أنه قد يكون أكثر قابلية للانتقال من سلالة D الأصلية، وفق ذات الدراسة.

الحرة - واشنطن

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السودان.. مصادرة عقارات وممتلكات من أسرة البشير

رويترز
08 مايو 2020
الجيش أطاح بالبشير عقب احتجاجات شعبية
الجيش أطاح بالبشير عقب احتجاجات شعبية

قالت لجنة سودانية لمكافحة الفساد يوم الخميس إنها ستصادر عددا من قطع الأراضي الكبيرة والعقارات السكنية في العاصمة الخرطوم من أقارب الرئيس المعزول عمر البشير بعدما خلصت التحقيقات إلى أنه تم الحصول عليها بشكل كبير بسبب العلاقات الأسرية.

وقالت لجنة إزالة التمكين إنها صادرت عقارات من صهر وأبناء وبنات إخوة البشير وكذلك من وزير سابق للدفاع كان حليفا مقربا من الرئيس السابق.

ونقلت اللجنة ملكية الأراضي المصادرة التي بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 92 ألف متر مربع إلى وزارة المالية.

وبشكل منفصل، حلت اللجنة أيضا مجالس إدارة شركة مطارات السودان القابضة وشركة مطار الخرطوم الدولي بسبب اتهامات بالفساد.

واللجنة مكلفة من النائب العام بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل نيسان من العام الماضي.

وتشرف اللجنة على تحقيقات في جرائم تتعلق بالمال العام والفساد من جانب الرئيس السابق وأفراد عائلته ونظامه القديم.

رويترز