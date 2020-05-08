واشنطن تطالب كوريا الجنوبية بدفع 1.3 مليار دولار لتكاليف الدفاع

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن مسؤولا كبيرا في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة طلبت من كوريا الجنوبية دفع 1.3 مليار دولار أميركي سنويا للمساهمة في تكاليف تمركز القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية، بزيادة حوالي 50 في المئة عن العام الماضي.

وصرح المسؤول لوكالة يونهاب للأنباء بأن الطلب الأميركي كان عرضا نهائيا ومعقولا للغاية.

وقال المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته "بالمقارنة مع طلبنا الأصلي البالغ 5 مليارات دولار، فقد خفضناه كثيرا! ماذا فعلت حكومة كوريا الجنوبية؟ لا شيء".

وكان المسؤول يشير إلى عرض كوريا الجنوبية بزيادة مساهمتها بنسبة 13 في المئة من مبلغ 870 مليون دولار الذي وافقت على دفعه بموجب اتفاق تقاسم التكاليف العام الماضي، والمعروف باسم اتفاقية التدابير الخاصة"SMA".

ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا العرض، بينما تصر سيول على أنها قدمت أفضل عرض لها.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال للصحفيين في البيت الأبيض الخميس "لقد وافقت كوريا الجنوبية على دفع أموال كبيرة لنا، ونحن نقدر ذلك كثيرا".

ووفقا لمصدر حكومي أميركي، توصلت وزارة الخارجية الأميركية إلى 1.3 مليار دولار عن طريق حساب المبلغ النهائي الذي ستدفعه كوريا الجنوبية في السنة الخامسة من اتفاقية متعددة السنوات.

وقال المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته إن العام الأول سيشهد زيادة بنسبة 13 في المئة كما عرضته كوريا الجنوبية، وستشهد السنوات المتتالية زيادة بنسبة من 7 إلى 8 في المئة تماشيا مع الزيادات السنوية في ميزانية الدفاع في سيول.

وأضاف أن واشنطن تطلب من سيول دفع هذا المبلغ مقدما بدلا من دفعه في السنة الخامسة.

ويتمركز حوالي 28,500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية تحسبا لأي عدوان من كوريا الشمالية، وهو إرث من الحرب الكورية 1950-1953 التي انتهت بهدنة، وليس معاهدة سلام.

وتقاسم الحليفان تكلفة الحفاظ على وجود القوات، ودفعت سيول رواتب الموظفين الكوريين بالقوات الأميركية في كوريا ومشاريع البناء والدعم اللوجستي.