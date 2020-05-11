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عقوبة قاسية في التشاد..  السجن 15 يوما لمن لا يضع قناعا في الأماكن العامة

فرانس برس
11 مايو 2020
أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة مالية وقد يُسجن أيضًا
أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة مالية وقد يُسجن أيضًا

يواجه التشاديون الذين لا يلتزمون وضع قناع في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا، وذلك بموجب قرار حكومي تم توقيعه الأحد.

وجاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول بدءا من الأحد أن "أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة مالية وقد يُسجن أيضًا لمدة تصل إلى خمسة عشر يومًا على الأكثر".

وأصبح وضع قناع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلزاميا في تشاد منذ الخميس. وأشارت وكالة فرانس برس الأحد أن هذا الإجراء لم يُحترم كثيرا حتى الآن في شوارع العاصمة نجامينا.

وحتى الأحد، أحصت تشاد الدولة الساحلية الفقيرة، رسميا 322 إصابة بالفيروس بينها 31 وفاة.

فرانس برس

عربي ودولي

داخل مزرعة مهجورة.. 25 جثة وحقائب بقايا بشريّة في مقبرة سرّية بالمكسيك

فرانس برس
11 مايو 2020
مقبرة سرّية قرب غوادالاخارا في غرب المكسيك
مقبرة سرّية قرب غوادالاخارا في غرب المكسيك

أعلن مكتب المدّعي في ولاية خاليسكو أنّه تمّ اكتشاف رفات 25 شخصًا على الأقلّ في مقبرة سرّية قرب غوادالاخارا في غرب المكسيك.

وقال في بيان إنّ عمليّات تفتيش أُجريت في المقبرة أتاحت "استخراج رفات 25 شخصًا مجهولي الهوّية، إضافة إلى خمس حقائب نفترض أنّ فيها على الأرجح بقايا بشريّة أخرى".

وروى سكّان أنّ كلبًا عثر على عظام داخل مزرعة مهجورة في حيّ فقير بمنطقة إل سالتو بجنوب غوادالاخارا ثاني أكبر مدن المكسيك.

وبمساعدة رجال إطفاء وفريق كلاب مدرّبة، بدأت أعمال الاستكشاف الخميس و"ستتواصل في الأيام المقبلة"، وذلك حتى يتأكد المحققون من عدم وجود أدلة جديدة في المزرعة، على ما أوضح مكتب المدّعي. 

وعُثر على نحو 115 جثة داخل حوالى 10 مقابر سرّية منذ بداية العام في ولاية خاليسكو، تمّ اكتشاف معظمها في ضواحي غوادالاخارا.

فرانس برس