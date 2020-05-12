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المتحدث باسم بوتين في المستشفى بعد إصابته بكورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
المتحدث باسم الكرملين أصيب بكورونا
المتحدث باسم الكرملين أصيب بكورونا

أفادت وكالات أنباء روسية بأن ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، نقل إلى المستشفى الثلاثاء على أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن بيسكوف قوله "نعم أنا مريض وأتلقى العلاج"، فيما ذكرت وكالة تاس أن المتحدث الرئاسي قال إنه التقى بوتين شخصيا آخر مرة منذ أكثر من شهر.

ويؤكد الكرملين أن صحة بوتين محمية بشكل صارم، وأنه يحصل على أفضل علاج طبي تقدمه روسيا.

وكان الرئيس يعمل إلى حد كبير من مقر إقامته في منطقة موسكو عن طريق الفيديو، فيما عقد عددا قليلا من الاجتماعات الشخصية أحدها تم الثلاثاء مع رئيس عملاق النفط روسنفت إيغور سيشين.

وتأكدت في وقت سابق إصابة ثلاثة من كبار المسؤولين الروس بكورونا، وهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي لا يزال في المستشفى، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا ووزير الإسكان فلاديمير ياكوشيف.

ويأتي هذا التطور بعد أن اجتازت روسيا إسبانيا، وأصبحت الدولة التي لديها ثاني أكثر الحالات المؤكدة للفيروس في العالم.

الحرة / وكالات - واشنطن

مصر

رحيل صاحب "الكاميرا الخفية"

الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
الفنان إبراهيم نصر على يمين الصورة بجانب الفنانتين غادة رجب (وسط الصورة) ويسرا (يسار)
الفنان إبراهيم نصر على يمين الصورة بجانب الفنانتين غادة رجب (وسط الصورة) ويسرا (يسار)

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة أشهر فنان مصري قدم برامج المقالب والكانيرا الحفية إبراهيم نصر صباح الثلاثاء عن عمر يناهز ٧٠ عاما. 

ونعت النقابة نصر وقالت إن تشييع جثمانه سينطلق الثلاثاء من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. 

وقبل شهر واحد كان نصر ينعي زميله الفنان محمود الجندي ليلحق به الثلاثاء. 

واشتهر نصر بتقديم برنامج المقالب "الكاميرا الخفية" لسنوات، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية. 

ومن أشهر ما قدم نصر في السينما المصرية أفلام "شمس الزناتي" مع عادل إمام ومحمود الجندي، و"مستر كاراتيه" مع أحمد زكي، و"بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986، و"امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990، و"إكس لارج" مع أحمد حلمي في 2011. 

وكان آخر أعمال الفنان الراحل فيلم الكهف عام 2018 مع ماجد المصري، ومسلسل فوق السحاب في نفس العام أيضا. 

الحرة - واشنطن