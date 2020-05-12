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ترامب ينهي مؤتمره الصحافي بشكل مفاجئ بعد جدال مع مراسلة من أصول آسيوية (فيديو)

الحرة / وكالات - دبي
12 مايو 2020
أنهى مؤتمره الصحافي بشكل مفاجئ وغادره
أنهى مؤتمره الصحافي بشكل مفاجئ وغادره

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤتمره الصحافي حول فيروس كورونا بشكل مفاجئ الإثنين بعد اندلاع جدل بينه وبين مراسلة أميركية من أصول آسيوية.

وسألت ويجيا جيانغ مراسلة شبكة "سي بي أس" ترامب عن سبب إصراره بشكل مستمر على القول بأن الولايات المتحدة تقوم بعمل أفضل أكثر من أي بلد آخر عندما يتعلق الأمر بإجراء فحوص فيروس كورونا.

ويجيا جيانغ مراسلة شبكة "سي بي أس"

وتابعت سؤالها: "ما أهمية هذا الأمر؟ ولماذا هو بالنسبة إليك منافسة عالمية في حين أن هناك أميركيون يخسرون حياتهم كل يوم، ونحن لا نزال نرى يوميا المزيد من الإصابات؟"

وأجابها ترامب: "الناس يخسرون حياتهم في كل مكان في العالم"، ثم تابع: "ربما يجب ان توجهي هذا السؤال الى الصين. لا تسأليني أنا، بل اسألي الصين هذا السؤال، وعندها ستحصلين على إجابة".

لكن وبينما كان ترامب يعطي الإذن لمراسلة أخرى لتسأل، عادت ويجيان التي تعرّف عن نفسها بأنها من وست فيرجينيا ومولودة في الصين لتوجه استفسارا آخر الى ترامب: "سيدي، لماذا توجّه الي هذا الكلام بشكل خاص"، في إشارة الى كونها من أصول آسيوية.

فرد عليها ترامب: "أنا لا أقول لك هذا الكلام بشكل خاص، بل أقوله لكل شخص قد يسأل سؤالا مشينا مثل هذا".

ثم أعطى ترامب الاذن لمراسلة أخرى لتسأل في حين استمرت ويجيان بطلب إجابة على تساؤلها، قبل ان ينتقل الرئيس الى مراسلة ثالثة فوجئت بإنهائه مؤتمره الصحافي بشكل مفاجئ ومغادرته بينما كانت تهم بطرح سؤالها. 

وكان التضامن سريعا مع ويجيان على الانترنت حيث تصدّر الهاشتاغ الخاص بها "ادعموا ويجيان جيانغ" موقع تويتر. 

وغرّد الناشط والممثل الاميركي من أصل آسيوي جورج تاكي قائلا: "أنا أقف الى جانب ويجيا جيانغ ضد نوبات غضب ترامب".

أما مراسلة "سي إن إن" آبريل ريان التي تعرضت سابقا لنوبات غضب ترامب فكتبت مخاطبة ويجيان "أهلا بك في النادي هذا مثير للغثيان، انها عاداته".

هذا وتجاوزت الولايات المتحدة الإثنين عتبة 80 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز، ما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم ويتوقع أن ترتفع بشدة خلال الأسابيع القادمة.

 

 

 

الحرة / وكالات - دبي

أزمة كورونا

بعد ارتفاع مقلق نهاية الأسبوع.. لا إصابات جديدة في الصين بفيروس كورونا

فرانس برس
12 مايو 2020
عاد معظم الطلاب الى المدرسة في بكين
عاد معظم الطلاب الى المدرسة في بكين

أعلنت الصين عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد الثلاثاء، بعد يومين متتاليين من تزايد مقلق في الإصابات التي غذّت المخاوف من موجة تفش ثانية.

ورغم أن الصين تمكنت من السيطرة على الفيروس إلى حد كبير، الا انها لا تزال على المحك، خشية أن تقوّض موجة ثانية جهود إعادة الاقتصاد إلى الحياة.

وعادت الإصابات الى الظهور خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا المستجد، في حين فرضت السلطات اجراءات الإغلاق في مدينة شولان في شمال شرق الصين الأحد بعد رصد بؤرة انتشار للفيروس هناك.

والإثنين أبلغت اللجنة الوطنية للصحة الصينية عن 17 إصابة جديدة، 5 منها في مدينة ووهان، و7 وافدة من الخارج. 

وقبل يوم أعلنت الصين عن أول زيادة برقم مزدوج في الإصابات على الصعيد الوطني منذ نحو 10 أيام، حيث تم تأكيد 14 إصابة جديدة. وشهدت ووهان أيضا أول إصابة جديدة لها منذ نحو شهر.

ولليوم الـ27 تواليا، لم تسجل أي وفيات على المستوى الوطني، فيما تعود الحياة الى طبيعتها تدريجيا.

وعاد معظم الطلاب الى المدرسة في بكين الإثنين بعد أسابيع من السماح بعودة طلاب المراحل الثانوية الأخيرة فقط في العاصمة.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي في الصين حوالي 83 ألفا مع أكثر من 4600 وفاة بحسب الحصيلة الرسمية.

فرانس برس