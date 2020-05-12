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صحيفة صينية: دعوات في بكين لـ"استبدال" الاتفاق التجاري مع واشنطن

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
(FILES) This file photo taken on May 14, 2019 shows the US (L) and Chinese flags displayed outside a hotel in Beijing. -…
علما الصين والولايات المتحدة

قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، التي تسيطر عليها الدولة، إن "هناك أصواتا ظهرت في الصين تدعو لإعادة مراجعة الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة"، مضيفة أن هناك "دعوات" لإجراء محادثات جديدة.

ونقلت الصحيفة عن "مصادر قريبة من الحكومة الصينية" قولها إن "الصقور داخل الحكومة بدأوا السعي لإعادة تقييم اتفاق المرحلة التجارية الأولى مع الولايات المتحدة مع حث بعض المستشارين على إجراء محادثات جديدة".

وقالت الصحيفة إن مصادرها المقربة من المحادثات أشارت إلى أن "المسؤولين الصينيين يعيدون إحياء إمكانية إبطال الاتفاقية التجارية والتفاوض على أخرى جديدة لإمالة الموازين إلى الجانب الصيني."

وتنشر غلوبال تايمز من قبل صحيفة الشعب، الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وبموجب صفقة المرحلة الأولى الموقعة في يناير، تعهدت بكين بشراء ما لا يقل عن 200 مليار دولار من السلع والخدمات الأميركية الإضافية على مدى عامين، بينما وافقت واشنطن على إلغاء التعريفات الجمركية على مراحل على السلع الصينية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه "ممزق للغاية" بشأن إنهاء ما يسمى بالصفقة التجارية للمرحلة الأولى، بعد ساعات فقط من تعهد كبار المسؤولين التجاريين من البلدين بالمضي قدما في تنفيذ الاتفاقية.

وفي الأشهر الأخيرة، ألقى ترامب باللوم على التعامل المبكر للصين مع تفشي الفيروس التاجي الجديد في مدينة ووهان بوسط الصين لأنه تسبب في وفاة الآلاف في الولايات المتحدة.

وتؤكد إدارة ترامب أيضًا أنه كان هناك دليل على أن الفيروس التاجي الجديد جاء من مختبر ووهان، وترفض الصين هذا الاتهام.

الحرة / ترجمات - واشنطن

أميركا

أكثر من 80 ألف وفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز 80 ألفا
الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز 80 ألفا

 تجاوز عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الاثنين، عتبة 80 ألفا، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز، ما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم ويتوقع أن ترتفع بشدة خلال الأسابيع القادمة.

والولايات المتحدة هي أكثر بلد متضرر من ناحية عدد الإصابات أيضا (مع الأخذ في الاعتبار عدد سكان البلد). وسجلت مدينة نيويورك وحدها ربع الوفيات في البلاد (نحو 20 ألفا).

ويمكن أن تكون الحصيلة في نيويورك أقلّ من الواقع بعدة آلاف، وفق ما قالت الاثنين المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ويتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 103 آلاف وفاة بحلول 30 مايو، وفق 20 نموذج إحصاء وبائي وضعها باحثون في جامعة ماساتشوستس.

ولأول مرة منذ مطلع إبريل، جاءت حصيلة الوباء، الأحد، تحت عتبة ألف وفاة، بتسجيل 776 وفاة خلال 24 ساعة، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز. لكن لا يزال من المبكر الحسم إن كان  هذا الانخفاض سيتواصل.

وتراجع الوباء في نيويورك، لكن ظهرت بؤر جديدة على غرار منطقة العاصمة واشنطن.

وأفادت جونز هوبكنز بأن عدد الإصابات في البلاد بلغ نحو مليون و340 ألفا، تعافى منهم نحو 216 ألفا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين من البيت الأبيض "طورنا قدرة فحص لا مثيل لها في العالم"، مشيرا إلى إنجاز "9 ملايين" اختبار في البلاد.
 

الحرة / وكالات - واشنطن