صحيفة صينية: دعوات في بكين لـ"استبدال" الاتفاق التجاري مع واشنطن

قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، التي تسيطر عليها الدولة، إن "هناك أصواتا ظهرت في الصين تدعو لإعادة مراجعة الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة"، مضيفة أن هناك "دعوات" لإجراء محادثات جديدة.

ونقلت الصحيفة عن "مصادر قريبة من الحكومة الصينية" قولها إن "الصقور داخل الحكومة بدأوا السعي لإعادة تقييم اتفاق المرحلة التجارية الأولى مع الولايات المتحدة مع حث بعض المستشارين على إجراء محادثات جديدة".

وقالت الصحيفة إن مصادرها المقربة من المحادثات أشارت إلى أن "المسؤولين الصينيين يعيدون إحياء إمكانية إبطال الاتفاقية التجارية والتفاوض على أخرى جديدة لإمالة الموازين إلى الجانب الصيني."

وتنشر غلوبال تايمز من قبل صحيفة الشعب، الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وبموجب صفقة المرحلة الأولى الموقعة في يناير، تعهدت بكين بشراء ما لا يقل عن 200 مليار دولار من السلع والخدمات الأميركية الإضافية على مدى عامين، بينما وافقت واشنطن على إلغاء التعريفات الجمركية على مراحل على السلع الصينية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه "ممزق للغاية" بشأن إنهاء ما يسمى بالصفقة التجارية للمرحلة الأولى، بعد ساعات فقط من تعهد كبار المسؤولين التجاريين من البلدين بالمضي قدما في تنفيذ الاتفاقية.

وفي الأشهر الأخيرة، ألقى ترامب باللوم على التعامل المبكر للصين مع تفشي الفيروس التاجي الجديد في مدينة ووهان بوسط الصين لأنه تسبب في وفاة الآلاف في الولايات المتحدة.

وتؤكد إدارة ترامب أيضًا أنه كان هناك دليل على أن الفيروس التاجي الجديد جاء من مختبر ووهان، وترفض الصين هذا الاتهام.