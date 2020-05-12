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فرنسا تسعى لـ"رد أوروبي صارم" إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة

رويترز
12 مايو 2020
مساع فرنسية في الاتحاد الأوروبي للرد بقوة إذا ضمت إسرائيل أراض من الضفة
مساع فرنسية في الاتحاد الأوروبي للرد بقوة إذا ضمت إسرائيل أراض من الضفة

كشف ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون لرويترز أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية ‭‭‬‬‬وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعون لاستعادتها من أجل إقامة دولتهم.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لإثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.

وكان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، قد قال يوم الاثنين، إن بريطانيا لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.

رويترز

عربي ودولي

صحيفة تكشف عن ملامح "السلاح الاستراتيجي الجديد" لبيونغ يانغ

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية تعمل على صنع صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات
تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية تعمل على صنع صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات

حذرت وسائل إعلام كورية جنوبية من أن كوريا الشمالية تعمل على بناء غواصة قادرة على إطلاق عدة صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات، وقد تقوم بخطوات استفزازية قبل يوليو القادم، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ونقلت  صحيفة Dong-A Ilbo الكورية الجنوبية عن مسؤول أميركي لم تكشف عن هويته، الثلاثاء، أن السلطات الأميركية اكتشفت مكانا لتجميع وإكمال بناء الصواريخ البالستية العابرة للقارات في مصنع للسيارات في إقليم جنوب بيونغان، حيث أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية في 2017. وقالت الصحيفة إن الأميركيين لاحظوا أيضا وجود "منصات إطلاق" صواريخ.

وصرح المسؤول للصحيفة بأن الولايات المتحدة تراقب التطورات المستقبلية وتستكشف إمكانيات متعددة مثل اختبار إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات، أو تنظيم عرض عسكري كاستعراض للقوة. 

وذكرت الصحيفة إن بيونغ يانغ قد تحاول القيام بخطوات استفزازاية قبل يوليو القادم.

وفي تقرير إعلامي كوري شمالي صدر نهاية العام الماضي، أعلن الزعيم  الكوري الشمالي أنه "سيكشف قريبا سلاحا استراتيجيا جديدا"، الأمر الذي قد يزيد من مخاوف السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنته الانتخابية.

ورجحت المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية أن  يكون "السلاح الاستراتيجي الجديد" الذي ذكره  كيم، غواصة جديدة بوزن 3000 طن مزودة بصواريخ بالستية متعددة، حسب الصحيفة نفسها.

واستند هذا التقييم إلى العديد من المؤشرات، بما في ذلك اختبارات تلقيم تحت الماء لصواريخ بالستية تطلق من البحر، بالقرب من ساحة شيبنو لبناء السفن في مقاطعة جنوب Hamgyong، حسب الصحيفة.

وذكر مصدر عسكرى كوري جنوبي يوم الاثنين، أن "سلاح كيم الاستراتيجى الجديد" يشير على ما يبدو إلى الأساليب والقدرات النووية الجديدة التي لم يتم الكشف عنها بعد، مشيرا إلى أن  "غواصة جديدة يمكنها حمل ما يصل إلى ثلاثة  صواريخ بالييستية من طراز Pukguksong-3 ، تبدو واعدة". لكنه أضاف " نراقب التطورات عن كثب".

ويرى خبراء أن كيم يحاول إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، مفادها أن كوريا الشمالية دولة نووية وقوة ضاربة لا يمكن تجاهلها بمجرد امتلاكها صواريخ بالستية عابرة للقارات، قد تشكل تهديدا لأراضي الولايات المتحدة وقواتها في كوريا الجنوبية واليابان وكذلك قاعدة غوام، بحسب الصحيفة.


 

الحرة / ترجمات - واشنطن