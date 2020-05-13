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"أف بي آي" يكشف "سهوا" اسم مسؤول سعودي يشتبه في دعمه منفذي هجمات سبتمبر

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
الكشف سهوا عن اسم مسؤول سعودي سابق يشتبه بتورطه في دعم منفذي هجمات 11 سبتمبر الإرهابي
الكشف سهوا عن اسم مسؤول سعودي سابق يشتبه بتورطه في دعم منفذي هجمات 11 سبتمبر الإرهابي

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي"، عن غير قصد، أحد أكثر أسرار الحكومة الأميركية حساسية حول هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وهو هوية مسؤول سابق في السفارة السعودية في واشنطن، يشتبه عملاء المكتب في أنه قدَّم دعما حاسما لاثنين من الإرهابيين المشاركين في الهجمات، وفق ما ذكر موقع "ياهو نيوز".

وجاء الكشف في بيان جديد قدمه إلى إحدى المحاكم الاتحادية، مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ردا على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر، وتتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات الإرهابية.

وبحسب المتحدث باسم أسر ضحايا 11 سبتمبر، فإن ذلك يمثل خرقا كبيرا في القضية التي طال أمدها، إذ يقدم لأول مرة تأكيدًا واضحًا على أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي، الذين يحققون في الهجمات، يعتقدون أنهم اكتشفوا وجود صلة بين الخاطفين وبين السفارة السعودية في واشنطن.

ومن غير الواضح مدى قوة الأدلة ضد المسؤول السعودي السابق، لكن الكشف، الذي أكد مسؤول حكومي أميركي كبير أنه حدث بالخطأ، يرجح أن يعيد إحياء الأسئلة حول روابط محتملة بين موظفين رسميين سعوديين وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وقال بريت إيغلسون، المتحدث باسم أسر ضحايا 11 سبتمبر، والذي قتل والده في الهجمات، إن "هذا يظهر أن هناك تسترا حكوميا كاملا على تورط السعودية". 

وكان محامو وزارة العدل قد أبلغوا محامي أسر ضحايا 11 سبتمبر بهوية المسؤول في سبتمبر الماضي، إلا أنهم فعلوا ذلك بموجب أمر حماية يمنع أفراد الأسر من الكشف عن اسم المسؤول علانية.

وقد سحب مسؤولو وزارة العدل، في وقت لاحق، إعلان مكتب التحقيقات الذي يكشف اسم المسؤول السعودي.

وأضاف موقع "ياهو نيوز" أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل رفضوا التعليق على الكيفية التي تم بها الكشف الخاطئ. 

وقد نفت الحكومة السعودية باستمرار أي صلة لها بمنفذي هجمات 11 سبتمبر، وقالت لصحيفة نيويورك تايمز في يناير، إن "المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال حليفًا مقربًا ومهما للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب".

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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احتمال موجة ثانية لكورونا يؤثر سلبا على الأسهم الأميركية

الحرة / وكالات - واشنطن
13 مايو 2020
متعاملون في البورصة الأميركية يتابعون الوضع من شركاتهم
متعاملون في البورصة الأميركية يتابعون الوضع من شركاتهم

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة بعد جلسة تداول متقلبة اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح عقب تحذير خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي وعضو فريق الرئيس دونالد ترامب في أزمة كورونا  من أن التسرع في إعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي إلى موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد ويصيب التعافي الاقتصادي بانتكاسة.

ويوازن المستثمرون بين احتمالات موجة ثانية من الإصابات بالفيروس وبين آمال بأن تخفيف قيود العزل العام قد يثير تعافيا في الاقتصاد الأميركي الذي تضرر بشدة من تفشي الفيروس.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 457.21 نقطة، أو 1.89 بالمئة، إلى 23764.78 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 60.20 نقطة، أو 2.05 بالمئة، ليغلق عند 2870.12 نقطة.

بينما أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 179.24 نقطة، أو 1.95 بالمئة، إلى 9013.11 نقطة.

والثلاثاء، قال كبار خبراء الصحة الأميركيين إن الولايات المتحدة ليست خارج دائرة الخطر، وحذروا في شهادة أمام مجلس الشيوخ من إعادة فتح الاقتصاد بسرعة كبيرة.

خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي كشف في إفادته أنه يجري حاليا اختبار ثمانية لقاحات محتملة على الأقل ضد الفيروس، مضيفا أن واحدا قد يكون متوفرا قبل العام المقبل.

الحرة / وكالات - واشنطن