جلسة استماع في مجلس الشيوخ تقلب موازين البورصة الأميركية

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة بعد جلسة تداول متقلبة اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح عقب تحذير خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي وعضو فريق الرئيس دونالد ترامب في أزمة كورونا من أن التسرع في إعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي إلى موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد ويصيب التعافي الاقتصادي بانتكاسة.

ويوازن المستثمرون بين احتمالات موجة ثانية من الإصابات بالفيروس وبين آمال بأن تخفيف قيود العزل العام قد يثير تعافيا في الاقتصاد الأميركي الذي تضرر بشدة من تفشي الفيروس.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 457.21 نقطة، أو 1.89 بالمئة، إلى 23764.78 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 60.20 نقطة، أو 2.05 بالمئة، ليغلق عند 2870.12 نقطة.

بينما أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 179.24 نقطة، أو 1.95 بالمئة، إلى 9013.11 نقطة.

والثلاثاء، قال كبار خبراء الصحة الأميركيين إن الولايات المتحدة ليست خارج دائرة الخطر، وحذروا في شهادة أمام مجلس الشيوخ من إعادة فتح الاقتصاد بسرعة كبيرة.

خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي كشف في إفادته أنه يجري حاليا اختبار ثمانية لقاحات محتملة على الأقل ضد الفيروس، مضيفا أن واحدا قد يكون متوفرا قبل العام المقبل.