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 بوينغ توقع عقدين يتضمنان تسليم السعودية أكثر من ألف صاروخ

14 مايو 2020
A US-made Harpoon ship-to-ship missile is displayed at the Taipei World Trade Centre, one day before the opening of the four…
صاروخ هاربون

أعلن البنتاغون الأربعاء منح شركة بوينغ عقدين بأكثر من ملياري دولار لتسليم ما يزيد عن ألف صاروخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن إلى السعودية.

وقال بيان للبنتاغون أن العقد الأول بقيمة 1,97 مليار مخصص لتحديث وتطوير صاروخ كروز "سلام-إي آر"، إضافة إلى تسليم 650 صاروخ جديد "لدعم حكومة المملكة العربية السعودية".

ومن المقرر اتمام العقد بحلول ديسمبر 2028 بالنسبة إلى صواريخ "سلام-إي آر"، وهي صواريخ جو-أرض موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" ويصل مداها إلى نحو 155 ميلا بحريا (290 كيلومترا تقريبا).

وأعلن البنتاغون أيضا عن عقد بأكثر من 650 مليون دولار لتسليم 467 صاروخ جديد من طراز "هاربون بلوك تو" المضاد للسفن، بينها 400 للسعودية.

وسيتم تسليم بقية الصواريخ إلى البرازيل وقطر وتايلاند. كما سيتم تسليم معدات دعم للهند واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية، وفق البيان.

وفي بيان منفصل قالت بوينغ إن العقود الجديدة ستضمن استمرار برنامج "هاربون" حتى عام 2026، وإعادة إطلاق خط انتاج "سلام-إي آر".

وبوينغ التي أشارت إلى أن المرة الأخيرة التي سلمت فيها نظام أسلحة "سلام إي-آر" كانت عام 2008، تضع مجموع العقود التي وقعتها عند 3,1 مليار دولار. وقال متحدث باسم الشركة أن هذا يتضمن طلبا سابقا لأسلحة.

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مسؤول أميركي سابق يحذر من "الشتاء الأشد قتامة" في تاريخ البلاد بسبب كورونا 

14 مايو 2020
الكونغرس يتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادية رابعة
الكونغرس يتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادية رابعة

يعتزم مسؤول أميركي أُزيح من رئاسة مؤسسة صحية هامة تحذير الكونغرس الخميس من إمكان أن تواجه الولايات المتحدة عام 2020 "الشتاء الأكثر قتامة" منذ عقود في حال فشلت في نشر أدوات مواجهة منسقة لوباء كورونا.

ومن المتوقع أن يدق ريك برايت ناقوس الخطر حول الإجراءات غير المناسبة المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وذلك عندما يدلي بشهادته أمام لجنة في الكونغرس.

وسيقول برايت خلال جلسة الاستماع إن "فرصنا تضيق"، وفق شهادته المحضرّة مسبقا التي نشرها الكونغرس.

ويضيف "اذا فشلنا في تطوير استجابة وطنية منسقة تعتمد على العلم، أخشى أن يتفاقم الوباء ويطول تواجده ويتسبب بأمراض ووفيات غير مسبوقة".

ووفقا لشهادة برايت "بدون تخطيط وتنفيذ واضحين للخطوات التي قمنا بتحديدها أنا وخبراء آخرون، سيشهد عام 2020 الشتاء الأشد قتامة في التاريخ الحديث".

وتقدم برايت بشكوى كمبلّغ عن مخالفات الأسبوع الماضي بعد خفض رتبته بزعم معارضته لترويج إدارة الرئيس دونالد ترامب علاجات غير مثبتة علميا لمكافحة كوفيد-19.

وكان مسؤولون أميركيون قد "رفضوا" تحذيرات برايت المخيفة في وقت سابق من هذا العام بشأن النقص الحاد في الإمدادات الطبية الضرورية مثل الكمامات ولوازم الفحوص والأدوية ونقص التمويل، على حد قوله.

وتمت إزاحة برايت الشهر الماضي من منصبه رئيسا لـ"هيئة البحث والتطوير المتقدم للطب الحيوي" (باردا)، وهي الوكالة المكلفة بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى منصب أقل أهمية في "المعاهد الوطنية للصحة".

وزعم برايت أنه أزيح من منصبه لمعارضته استخدام أدوية كلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين المضادة للملاريا لمعالجة مرض كوفيد-19، وهو العلاج الذي روج له الرئيس دونالد ترامب بشكل متكرر على الرغم من الأدلة العلمية القليلة على نجاعته.

وسيقول برايت أمام اللجنة إنه يعتقد أن "من الواضح بشكل مؤلم" أن حكومة الولايات المتحدة لم تكن على جاهزيتها كما كان ينبغي.

ويضيف "لم نتنبه لإشارات الإنذار المبكرة وأهملنا صفحات مهمة من كتاب ارشاداتنا لمواجهة الأوبئة".
 