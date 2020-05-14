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تمديد إغلاق العاصمة الأميركية وإجراءات مماثلة في ضواحيها

الحرة / وكالات - واشنطن
14 مايو 2020
A street in downtown Washington, DC is seen empty on May 13, 2020 amid the coronavirus pandemic as the stay-at-home order has…
شارع خال في العاصمة الأميركية واشنطن

 مددت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر الأربعاء، إغلاق العاصمة الأميركية بعد تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، على الرغم من إعادة فتح مناطق كثيرة في البلاد بشكل تدريجي في محاولة للحد من المزيد من الأضرار الاقتصادية.

وأمرت باوزر بتمديد إجراء ملازمة المنازل حتى 8 يونيو بعد أن كان من المقرر أن ينتهي الجمعة، وجاء هذا مع إجراءات مماثلة لضواحي المدينة في ولايتي مريلاند وفيرجينيا.

وتقوم الولايتان بإعادة فتح تدريجي لاقتصادهما، لكنهما وضعتا جداول زمنية مختلفة للفتح في بعض الضواحي بالقرب من العاصمة بسبب ارتفاع مستويات الإصابة بكوفيد-19. 

وقالت رئيسة البلدية  في بيان إن "عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، وايضا لم ينخفض عدد الوفيات اليومية".

وأضافت "العدوى المجتمعية لكوفيد-19 لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة"، وكذلك "في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من واشنطن".

وسجلت واشنطن وحدها 6,584 إصابة بالفيروس و350 وفاة، وهي أرقام لا تأخذ بعين الاعتبار إحصاءات الضواحي الواسعة المحيطة بها.

ويستمر معدل الإصابات في العاصمة على ثباته في الوقت الذي شهدت فيه بعض المدن مثل نيويورك، مركز التفشي في الولايات المتحدة، انخفاضا في الإصابات، مع إعادة فتح مجموعة من الولايات لأعمالها بدرجات متفاوتة.

وأشارت باوزر إلى أن "عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة، لكن مع ذلك لم تستوف المنطقة بعد معايير إعادة الفتح".

والاثنين افتتحت باوزر مستشفى ميدانيا بسعة 437 سريرا في مركز مؤتمرات "والتر إي واشنطن" في المدينة، حيث أعربت عن أملها بأن "لا نصل أبدا الى نقطة الحاجة إلى استخدام هذا الموقع".

هذا وأعلن الحاكم الجمهوري لولاية مريلاند لاري هوغان عن رفع أوامر ملازمة المنازل في الولاية بدءا من الجمعة، لكنه قال للصحافيين "نحن نتفهم تماما بأنه ليست جميع المقاطعات في نفس الوضع".

وستبدأ ولاية فرجينيا جنوبي واشنطن إعادة فتح بشكل محدود الجمعة أيضا، وفقا للحاكم رالف نورثام.

ومع ذلك، تم استبعاد المنطقة المحيطة بواشنطن من الخطة وإرجاء التنفيذ فيها لمدة أسبوعين.
 

الحرة / وكالات - واشنطن

أميركا

بعد مينيابوليس.. ترامب يوجه تحذيرا لمسؤولي سياتل: استعيدوا مدينتكم

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 يونيو 2020
شهدت سياتل مواجهات بين الشرطة ومحتجين
شهدت سياتل مواجهات بين الشرطة ومحتجين

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولين في مدينة سياتل بولاية واشنطن إلى إعادة السيطرة على المدينة وإلا "سيفعل هو" في تصريحات جاءت بعد أن احتل المحتجون جزءا من وسط المدينة وأقاموا تجمعا "مستقلا" بهم.

وكتب ترامب في تغريدة مساء الأربعاء أن "حاكم الولاية (جاي إنسلي) اليساري الراديكالي وعمدة سياتل (جيني دوركان) يتعرضان للسخرية والتلاعب على مستوى لم تشهده بلادنا العظيمة من قبل".

وأضاف: "استعيدا مدينتكما الآن. إذا لم تفعلا ذلك، سأفعل. هذه ليست لعبة. يجب إيقاف هؤلاء الأناركيين القبيحين على الفور. تحركا بسرعة".

وقالت تقارير محلية إن متظاهرين احتشدوا في مبنى البلدية مساء الأربعاء للمطالبة باستقالة دوركان ورددوا هتافات مضادة لها، وقام عدد منهم باحتلال جزء أطلقوا عليه "منطقة الكابيتول هيل المستقلة" ويقع أمام مقر شرطة شرق المدينة في حي كابيتول هيل، حيث نصبوا  خياما وأقاموا شاشة عرض وتناقشوا بشأن مطالبهم.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

وبحسب صحيفة سياتل تايمز، لا يوجد قادة لهؤلاء المحتجين، ونقلت عن متظاهرة بينهم قولها: "لا نعرف متى ستصل الشرطة لاستعادة المنطقة".

ويطالب المحتجون بوضع ضوابط أكثر صرامة لتعامل الشرطة مع السكان وخفض تمويل إدارات الشرطة، وقد خرج الآلاف في مظاهرة قبل أيام حاصروا خلالها مركز شرطة سياتل للمطالبة باستخدام بعض الأموال المخصصة للشرطة في تمويل برامج اجتماعية.

وتشهد العديد من المدن الأميركية منذ نحو أسبوعين احتجاجات على مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود الذي توفي على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو الماضي.

وكان ترامب قد وجه انتقادات من قبل لعمدة مينيابوليس جاكوب فراي بعد احتلال المتظاهرين لأحد مقرات الشرطة في أعقاب وفاة فلويد، ووصفه بأنه "عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدا".

الحرة / ترجمات - واشنطن