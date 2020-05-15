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أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها خلال شهر

الحرة / وكالات - واشنطن
15 مايو 2020
انهارت أسعار النفط ووصلت لمستويات سالبة
انهارت أسعار النفط ووصلت لمستويات سالبة

قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة الجمعة، لتلامس أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام مع إعلان الصين عن زيادة معدلات استهلاك المصافي، ومع نهاية أسبوع اتسم بالأخبار الإيجابية على صعيد الإمدادات.

وصعد خام برنت 1.21 دولار أو ما يعادل 3.9 بالمئة إلى 32.34 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 32.44 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل. وزاد برنت نحو سبعة بالمئة الخميس، ويتجه صوب تحقيق مكسب بنسبة ثلاثة بالمئة في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 3.3 بالمئة إلى 28.48 دولارا للبرميل بعد أن بلغ 28.54 دولارا وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل.

وقفز خام غرب تكساس تسعة بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو 15 بالمئة.

وفي ظل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون، تظهر أيضا نقاط متألقة على جانب الطلب. وأظهرت بيانات صادرة الجمعة أن الاستهلاك اليومي للنفط الخام في الصين انتعش في أبريل إذ عززت مصافي التكرير العمليات.

لكن الأجواء في السوق ما زالت دون حالة التفاؤل، مع ابتعاد جائحة فيروس كورونا عن الوصول إلى نهاية وظهور إصابات جديدة في بعض الدول التي جرى تخفيف إجراءات العزل العام فيها.

ورفع باركليز توقعاته لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بما يتراوح بين خمسة وستة دولارات للبرميل لعام 2020 وبمقدار 16 دولارا لعام 2021.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع انخفاض مخزونات الخام العالمية بنحو 5.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري.

الحرة / وكالات - واشنطن

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الحد الأدنى للطاقة.. علماء الفلك مرعوبون من حالة نادرة تحدث للشمس

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
علماء: الشمس تدنو شيئا فشيئا من حالة "إغلاق"
علماء: الشمس تدنو شيئا فشيئا من حالة "إغلاق"

قال علماء الفلك إن الشمس تدنو شيئا فشيئا من حالة "إغلاق" شامل، معروفة علميا بمرحلة "الحد الأدنى للطاقة"، ما قد يتسبب في تجميد الطقس، ويزيد من احتمالات وقوع الزلازل، ويؤثر على حياتنا على كوكب الأرض.

ووفق العلماء، تقع الشمس حاليًا في فترة "الحد الأدنى للطاقة الشمسية"، أي أن النشاط على سطحها قد انخفض بشكل كبير.

ويعتقد الخبراء أننا على وشك الدخول في أعمق فترة من "كساد" أشعة الشمس المسجلة على الإطلاق، إذ اختفت البقع الشمسية فعليًا.

عالم الفلك توني فيليبس قال إن "الحد الأدنى من الطاقة الشمسية قيد الحدوث وهو عميق بشكل غير مألوف".

وذكر باحثون أن المجال المغناطيسي للشمس أصبح ضعيفًا، مما يسمح بأشعة كونية إضافية في النظام الشمسي.  قد تكون خطرة على الوجود ككل.

وتشكل الأشعة الكونية الزائدة خطراً على صحة رواد الفضاء والمسافرين في الهواء القطبي، إذ تؤثر على الكيمياء الكهربائية في الغلاف الجوي العلوي للأرض وقد تساعد في إحداث البرق الصاعق القاتل.

التقديرات الأكثر تفاؤلا تقارن ما يحدث الآن بما حدث قبل نحو ثلاثة قرون.

ويخشى علماء وكالة ناسا من أن يكون ما يحدث تكرارًا للحد الأدنى، الذي حدث بين 1790 و1830 مما أدى إلى فترات من البرد الوحشي وفقدان المحاصيل والمجاعة وانفجارات بركانية قوية.

وانخفضت درجات الحرارة وقتها بما يصل إلى درجتين مئويتين (35.6 درجة فهرنهايت) على مدى 20 عامًا، مما أدى إلى تدمير إنتاج الغذاء في العالم.

وفي 10 أبريل 1815، وقع ثاني أكبر ثوران بركاني في 2000 سنة، في جبل تامبورا في إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل 71 ألف شخص على الأقل.

وقد أدى الحد الأدنى أيضًا إلى ما يسمى عام بدون صيف في عام 1816 - الملقب أيضًا بـ "1800 الجماد حتى الموت".

يقول مؤرخون أن تلك السنة شهدت هطول الثلوج في شهر يوليو!

وحتى هذا العام، كانت الشمس "فارغة" مع عدم وجود بقع شمسية خلال 76 في المائة من الوقت، وهو معدل تم تجاوزه مرة واحدة فقط من قبل.

الحرة / ترجمات - واشنطن