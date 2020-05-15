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رضيعة أفغانية تهزم رصاصات داعش في مذبحة قسم الولادة

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
هجوم مروع على مشفى أطفال في كابول أسقط العشرات بين مصابين وقتلى - 12 مايو ٢٠٢٠
هجوم مروع على مشفى أطفال في كابول أسقط العشرات بين مصابين وقتلى - 12 مايو ٢٠٢٠

نجت رضيعة أفغانية بعدما أصيبت برصاصتين في رجلها، أثناء هجوم إرهابي في مشفى للأطفال، في العاصمة الأفغانية كابل، بحسب صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وكان الهجوم الذي نفذه ثلاثة مسلحين الثلاثاء، قد أسفر عن مقتل نحو 24 شخصا، بينهم أمهات، وممرضات، ورضع.

وقال مبعوث السلام زلماي خليل زاد إن الحكومة الأميركية تعتقد أن تنظيم داعش نفذ هجوم الثلاثاء على المستشفى، مضيفا أن "داعش" أظهر نمطا يفضل هذه الأنواع من الهجمات الشنيعة ضد المدنيين وهو "تهديد للشعب الأفغاني والعالم".

وقد دخل المسلحون إلى المشفى في هيئة أفراد شرطة، وذلك قبل إلقاء القنابل اليدوية وفتح النار على من في المشفى باستخدام بنادق آلية.

وكان من بين القتلى رضيعان على الأقل، بالإضافة إلى إصابة نحو 15 رجلا، وامرأة، وطفلا، وقد قتل المسلحون لاحقا.

وكان من بين الموجودين في المشفى، رضيعة حديث الولادة لم يمض على ولادتها إلا ثلاث ساعات قبل وقوع الهجوم، وقد نجت الرضيعة بعدما اضطر الأطباء إلى بتر ساقها اليمنى المهشمة.

وقد توفت والدة الطفلة، نازيا، خلال الهجوم، فيما سمى الوالد الرضيعة باسم والدتها تخليدا لذكراها.

وكانت الرضيعة من بين رضع آخرين نجوا من الهجوم، وتم نقلهم إلى مشفى "إنديرا غاندي" للأطفال في كابل.

وقالت مديرة المشفى، الطبيبة نور الحق يوسفزاي، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "لقد عالجنا كسر نازية، حتى تكون قادرة على المشي في المستقبل، لكن رؤية رضيعة أصيبت في قدميها بطلق ناري مرتين، صدمنا جميعا، هذه إنسان".

من جانبها، وصفت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، التي تدير المستشفى، الهجوم بأنه كان "جحيما محضا".

وقالت المنظمة في بيان الجمعة، إن المسلحين انتقلوا مباشرة إلى عنابر الولادة متجاهلين الوحدات الطبية الأخرى الأقرب إلى مدخل المجمع الطبي.

وقالت الجماعة في بيان يوم الجمعة إنهم بحثوا عن حديثي الولادة والأمهات.

وقال فريدريك بونو، رئيس برامج منظمة أطباء بلا حدود في أفغانستان: "لقد مروا بغرف الولادة، وأطلقوا النار على النساء في أسرتهن. الجدران تم رشها بالرصاص، والدماء على الأرضيات في الغرف، والمركبات محترقة. جاءوا لقتل الأمهات".

الحرة / ترجمات - واشنطن

العراق

بعد مزاعم عرض المرجعية للعامري.. بيان شديد اللهجة من ممثل السيستاني

الحرة - واشنطن
15 مايو 2020
تصاعد التوتر بين فصائل موالية للسيستاني وبين الفصائل المدعومة من إيران مؤخرا بعد اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي من كتائب حزب الله
تصاعد التوتر بين فصائل موالية للسيستاني وبين الفصائل المدعومة من إيران بعد اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي من كتائب حزب الله

نفى مكتب ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الجمعة عرض رئاسة هيئة الحشد الشعبي على زعيم تحالف الفتح المدعوم من إيران هادي العامري، فيما شدد على ضرورة تفعيل "هيكيلة" المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران.

وقال بيان لمكتب الشيخ عبد المهدي الكربلائي في كربلاء إن "عددا من وسائل الإعلام نشرت تصريحا للنائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، عن تفاصيل زيارة رئيس تحالفه هادي العامري إلى ممثل المرجعية الدينية بشأن الحشد الشعبي".

وأضاف البيان أن النائب المذكور تحدث أن "العامري تلقى طلب الزيارة من الشيخ الكربلائي، ورفض عرضا منه لرئاسة الحشد الشعبي".

وأوضح البيان أن "ممثلي المرجعية الدينية العليا لا يطلبون من أي مسؤول اللقاء بهم، وإنما طلب اللقاء يكون من قبل المسؤول نفسه".

 وأكد البيان أن "لقاء الشيخ الكربلائي الأخير جاء بناء على طلب من العامري نفسه".

وشدد بيان مكتب الكربلائي أن "ممثل المرجعية لم يطلب من هادي العامري ترأسه لهيئة الحشد، لأنها ليست من صلاحيته القانونية".

وواصل البيان أن "ما تم طرحه باللقاء هو بيان رؤية المرجعية حول ضرورة تطبيق قانون هيئة الحشد الشعبي وتفعيل هيكلية الحشد بحذافيرها مع توضيح المرتكزات التي من أجلها أسس الحشد الشعبي وفق رؤى وفتاوى المرجعية الدينية التي صدرت في حينها".

وتابع أن رؤية المرجعية الدينية تضمن أيضا "ضرورة إجراء تقويم وتصحيح لبعض المسارات غير الصحيحة التي تجري عليها هيئة الحشد الشعبي، وأن تكون قرارات الهيئة بالتشاور مع ألوية العتبات المقدسة".

وختم البيان بالقول إن "النائب حامد الموسوي لم يكن حاضرا في هذا اللقاء".

وكانت أربعة فصائل تابعة لمرجعية النجف، هي فرقتي الإمام علي والعباس القتاليتين ولوائي على الأكبر وأنصار المرجعية، قررت الشهر الماضي الانسحاب من الحشد الشعبي والانضمام للقوات الرسمية العراقية.

وأقدمت الفصائل على خطوتها هذه بعد تصاعد التوتر بينها وبين الفصائل المدعومة من إيران، بشأن اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ليحل محل أبو مهدي المهندس، الذي قتل في يناير الماضي في ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وكانت الفصائل الأربعة أصدرت في 22 فبراير بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله أبو فدك المحمداوي لهذا المنصب، وهددت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد.

وذكر تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام ومقره واشنطن في 21 مارس الماضي، أن انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من هيئة الحشد الشعبي، يبدو أنه قرار من قبل السيستاني لضمان عدم استغلال فتواه من قبل الميليشيات الموالية لإيران.

الحرة - واشنطن