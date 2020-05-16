فوكس نيوز: ترامب يوافق على إعادة تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا

الحرة / ترجمات - واشنطن - أفادت شبكة فوكس نيوز الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وشك إعادة تقديم بعض التمويل لمنظمة الصحة العالمية، بعد شهر من إعلان الرئيس تعليق الدعم، فيما كانت واشنطن تحقق في استجابة المنظمة لوباء الفيروس التاجي.

ووفقا لمسودة رسالة من خمس صفحات حصل عليها برنامج "تاكر كارلسون الليلة"، فإن الإدارة "ستوافق على دفع ما تدفعه الصين من الاشتراكات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.

وقال مقدم البرنامج تاكر كارلسون الجمعة، "علمنا أن الرئيس من المفترض أنه وافق على توقيع الرسالة إذا لم يكن قد فعل ذلك بالفعل"، مضيفا أنه "سيكون من المثير للاهتمام معرفة من أقنعه بفعل ذلك".

ونقل كارلسون عن مسؤول كبير في الإدارة أن ترامب وافق على الخطة المنصوص عليها في مسودة الرسالة.

وجاء في الرسالة على لسان الرئيس على ما يبدو، "على الرغم من عيوبها، أعتقد أن منظمة الصحة العالمية لا تزال لديها إمكانات هائلة، وأريد أن أرى منظمة الصحة العالمية ترقى إلى مستوى هذه الإمكانات، خاصة الآن خلال هذه الأزمة العالمية".

وتضيف "لهذا السبب قررت أن الولايات المتحدة ستستمر في الشراكة والعمل مع منظمة الصحة العالمية ... إن الصين مدينة بديون ضخمة للعالم بأسره، ويمكن أن تبدأ بدفع حصتها العادلة لمنظمة الصحة العالمية".

وكان التمويل الأميركي السابق لمنظمة الصحة العالمية يبلغ حوالي 400 مليون دولار سنويا. وإذا كانت مساهمة الولايات المتحدة تتطابق مع مساهمة الصين، فسيكون مستوى التمويل الجديد حوالي عشر هذا المبلغ، وفقا لفوكس نيوز.

وتضيف الرسالة: "إذا زادت الصين تمويلها لمنظمة الصحة العالمية، فسوف نفكر في مطابقة هذه الزيادات".