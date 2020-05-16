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فوكس نيوز: ترامب يوافق على إعادة تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا

16 مايو 2020
ترامب يؤكد أن فاوتشي وبيركس سيحتفظان بمصنبيهما في خلية الأزمة الخاصة بكورونا
ترامب يؤكد أن فاوتشي وبيركس سيحتفظان بمصنبيهما في خلية الأزمة الخاصة بكورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن - أفادت شبكة فوكس نيوز الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وشك إعادة تقديم بعض التمويل لمنظمة الصحة العالمية، بعد شهر من إعلان الرئيس تعليق الدعم، فيما كانت واشنطن تحقق في استجابة المنظمة لوباء الفيروس التاجي.

ووفقا لمسودة رسالة من خمس صفحات حصل عليها برنامج "تاكر كارلسون الليلة"، فإن الإدارة "ستوافق على دفع ما تدفعه الصين من الاشتراكات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.

وقال مقدم البرنامج تاكر كارلسون الجمعة، "علمنا أن الرئيس من المفترض أنه وافق على توقيع الرسالة إذا لم يكن قد فعل ذلك بالفعل"، مضيفا أنه "سيكون من المثير للاهتمام معرفة من أقنعه بفعل ذلك".

ونقل كارلسون عن مسؤول كبير في الإدارة أن ترامب وافق على الخطة المنصوص عليها في مسودة الرسالة.

وجاء في الرسالة على لسان الرئيس على ما يبدو، "على الرغم من عيوبها، أعتقد أن منظمة الصحة العالمية لا تزال لديها إمكانات هائلة، وأريد أن أرى منظمة الصحة العالمية ترقى إلى مستوى هذه الإمكانات، خاصة الآن خلال هذه الأزمة العالمية".

وتضيف "لهذا السبب قررت أن الولايات المتحدة ستستمر في الشراكة والعمل مع منظمة الصحة العالمية ... إن الصين مدينة بديون ضخمة للعالم بأسره، ويمكن أن تبدأ بدفع حصتها العادلة لمنظمة الصحة العالمية".

وكان التمويل الأميركي السابق لمنظمة الصحة العالمية يبلغ حوالي 400 مليون دولار سنويا. وإذا كانت مساهمة الولايات المتحدة تتطابق مع مساهمة الصين، فسيكون مستوى التمويل الجديد حوالي عشر هذا المبلغ، وفقا لفوكس نيوز.

وتضيف الرسالة: "إذا زادت الصين تمويلها لمنظمة الصحة العالمية، فسوف نفكر في مطابقة هذه الزيادات".

أميركا

استطلاع: ثلثا المتدينين الأميركيين يعتقدون أن فيروس كورونا "رسالة من ألله"

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
كنيسة

أظهر استطلاع جديد أن 63 في المئة من المتدينين الأميركيين يرون أن جائحة فيروس كورونا المستجد "رسالة من الله، يطلب فيها من البشرية أن تغير أساليب حياتها".

وشمل الاستطلاع، الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس، في الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو، بهامش خطأ يزيد أو ينقص 4.2 نقطة مئوية، 1002 من البالغين الأميركيين الذين أكدوا أنهم يؤمنون بالله.

ومن بين 63 في المئة، قال 31 في المئة إنهم يشعرون بقوة أن الفيروس التاجي هو رسالة من الله، في حين قال آخرون بنسبة مماثلة إنهم شعروا بذلك "بقوة إلى حد ما".

عندما ركز الاستطلاع على أعراق مختلفة، وجد أن 73 بالمئة من الأميركيين السود و65 بالمائة من الأميكيين من أصل إسباني شعروا أن الفيروس كان رسالة من الله، بينما قال 48 بالمائة من الأميركيين البيض الشيئ ذاته.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن غالبية الأميركيين المتدينين، أو ما يعادل 55 في المئة من مجتمع البحث، يعتقدون أن الله سيحميهم من الإصابة بالفيروس التاجي، بينما قال 9 بالمئة إنهم يعتقدون أن الله قد تخلى عن البشرية.

وبينما يعتقد عدد كبير من المتدينين الأميركيين أن الفيروس رسالة من الله، وجد الاستطلاع أن هذه المجموعة نفسها قد قللت من بعض أنشطتها الدينية. 

وفقًا للاستطلاع، قال 38 بالمائة من المتدينين الأميركيين إنهم تبرعوا بالمال أو الطعام أو الإمدادات لمنظمة أو مجموعة دينية، وهو انخفاض كبير عن عام 201، حيث قال 53 بالمائة أنهم فعلوا الشيء نفسه.

ورصد الاستطلاع أيضًا انخفاضًا في عدد المتدينين الأميركيين الذين يتطوعون مع الجماعات الدينية بالإضافة إلى مساعدة أو مراجعة جيرانهم.

وفقًا للاستطلاع، قال 18 بالمائة من الأميركيين الذين لهم انتماء ديني إنهم تطوعوا مع مجموعة دينية منذ بدء جائحة الفيروس التاجي، بينما تطوع 34 بالمائة من المجموعة مع المنظمات في عام 2019. 

وقال 61 بالمائة من الأميركيين المتدينين أنهم ساعدوا أو قاموا بإعانة جيرانهم منذ بدء الوباء، مما يظهر انخفاضًا بمقدار نقطتين عن عام 2019، حيث قال 65 بالمائة أنهم فعلوا ذلك.

يستمر الفيروس التاجي الجديد، الذي يسبب كوفيد- 19 الضار للجهاز التنفسي، في الانتشار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي أضحت أكثر بلدان العالم تضررا من كورونا المستجد.

,وفقًا لإحصاء قدمته جامعة جونز هوبكنز، هناك حاليًا أكثر من 1.4 مليون حالة في الولايات المتحدة، وما لا يقل عن 86851 حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - واشنطن