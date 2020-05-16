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فوكس نيوز: ترامب يوافق على استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
ترامب يؤكد أن فاوتشي وبيركس سيحتفظان بمصنبيهما في خلية الأزمة الخاصة بكورونا
ترامب يؤكد أن فاوتشي وبيركس سيحتفظان بمصنبيهما في خلية الأزمة الخاصة بكورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن - أفادت شبكة فوكس نيوز الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وشك إعادة تقديم بعض التمويل لمنظمة الصحة العالمية، بعد شهر من إعلان الرئيس تعليق الدعم، فيما كانت واشنطن تحقق في استجابة المنظمة لوباء الفيروس التاجي.

ووفقا لمسودة رسالة من خمس صفحات حصل عليها برنامج "تاكر كارلسون الليلة"، فإن الإدارة "ستوافق على دفع ما تدفعه الصين من الاشتراكات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.

وقال مقدم البرنامج تاكر كارلسون الجمعة، "علمنا أن الرئيس من المفترض أنه وافق على توقيع الرسالة إذا لم يكن قد فعل ذلك بالفعل"، مضيفا أنه "سيكون من المثير للاهتمام معرفة من أقنعه بفعل ذلك".

ونقل كارلسون عن مسؤول كبير في الإدارة أن ترامب وافق على الخطة المنصوص عليها في مسودة الرسالة.

وجاء في الرسالة على لسان الرئيس على ما يبدو، "على الرغم من عيوبها، أعتقد أن منظمة الصحة العالمية لا تزال لديها إمكانات هائلة، وأريد أن أرى منظمة الصحة العالمية ترقى إلى مستوى هذه الإمكانات، خاصة الآن خلال هذه الأزمة العالمية".

وتضيف "لهذا السبب قررت أن الولايات المتحدة ستستمر في الشراكة والعمل مع منظمة الصحة العالمية ... إن الصين مدينة بديون ضخمة للعالم بأسره، ويمكن أن تبدأ بدفع حصتها العادلة لمنظمة الصحة العالمية".

وكان التمويل الأميركي السابق لمنظمة الصحة العالمية يبلغ حوالي 400 مليون دولار سنويا. وإذا كانت مساهمة الولايات المتحدة تتطابق مع مساهمة الصين، فسيكون مستوى التمويل الجديد حوالي عشر هذا المبلغ، وفقا لفوكس نيوز.

وتضيف الرسالة: "إذا زادت الصين تمويلها لمنظمة الصحة العالمية، فسوف نفكر في مطابقة هذه الزيادات".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 90 ألف وفاة

الحرة / وكالات - واشنطن
16 مايو 2020
مؤسسات الدفن في نيويورك لجأت لاستخدام حاويات مملوءة بالثلج لحفظ الجثث
مؤسسات الدفن في نيويورك لجأت لاستخدام حاويات مملوءة بالثلج لحفظ الجثث

سجّلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة.

كما أشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,442,924 إصابة.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن أمله في التوصّل بحلول نهاية السنة للقاح ضدّ كورونا المستجدّ الذي يُواصل حصد مزيد من الأرواح في الولايات المتحدة. 

وقال ترامب "نأمل في الحصول (على لقاح) بحلول نهاية السنة، وربّما في وقت أقرب. نحن نحرز تقدّماً مذهلاً". لكنّه خفّف في وقت لاحق خلال مؤتمره الصحفي من التفاؤل، فقال "لا أريد أن يعتقد الناس أنّ كلّ شيء يتوقّف على لقاح. لكنّ لقاحاً سيكون أمراً رائعاً".

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت الخميس أنّ لقاحاً ضدّ كوفيد-19 قد يكون جاهزاً خلال سنة "في أفضل السيناريوهات".

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أعلن الجمعة سعي الحكومة الأميركية بالتعاون مع البنتاغون إلى إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول شهر يناير المقبل.

وقال الوزير في تصريحات أوردها موقع الوزارة: "سنقدم بحلول نهاية هذا العام لقاحا واسع النطاق لعلاج الشعب الأميركي وشركائنا في الخارج".

وقال جوناثان راث هوفمان، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة في مؤتمر صحفي بالبنتاغون إن الهدف هو إنتاج حوالي 300 مليون لقاح بحلول يناير، مشيرا إلى أن الهدف يتضمن العمل المشترك للحكومة الأميركية.              
 

الحرة / وكالات - واشنطن