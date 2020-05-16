وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 90 ألف وفاة

سجّلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة.

كما أشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,442,924 إصابة.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن أمله في التوصّل بحلول نهاية السنة للقاح ضدّ كورونا المستجدّ الذي يُواصل حصد مزيد من الأرواح في الولايات المتحدة.

وقال ترامب "نأمل في الحصول (على لقاح) بحلول نهاية السنة، وربّما في وقت أقرب. نحن نحرز تقدّماً مذهلاً". لكنّه خفّف في وقت لاحق خلال مؤتمره الصحفي من التفاؤل، فقال "لا أريد أن يعتقد الناس أنّ كلّ شيء يتوقّف على لقاح. لكنّ لقاحاً سيكون أمراً رائعاً".

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت الخميس أنّ لقاحاً ضدّ كوفيد-19 قد يكون جاهزاً خلال سنة "في أفضل السيناريوهات".

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أعلن الجمعة سعي الحكومة الأميركية بالتعاون مع البنتاغون إلى إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول شهر يناير المقبل.

وقال الوزير في تصريحات أوردها موقع الوزارة: "سنقدم بحلول نهاية هذا العام لقاحا واسع النطاق لعلاج الشعب الأميركي وشركائنا في الخارج".

وقال جوناثان راث هوفمان، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة في مؤتمر صحفي بالبنتاغون إن الهدف هو إنتاج حوالي 300 مليون لقاح بحلول يناير، مشيرا إلى أن الهدف يتضمن العمل المشترك للحكومة الأميركية.

