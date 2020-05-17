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أداروا ظهورهم لها.. فيديو لأطباء غاضبين من رئيسة وزراء بلجيكا

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
لحظة وصول رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويليمس لمستشفى سانت بيتر في بروكسل وترجلها من السيارة
لحظة وصول رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويليمس لمستشفى سانت بيتر في بروكسل وترجلها من السيارة

احتجاج بالصمت واستقبال فاتر وإدارة الظهر.. هكذا استقبل الطاقم الطبي رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس أثناء زيارتها لمستشفى سانت بيتر في بروكسل. 

وشكل الموظفون سلسلتين بشريتين حول الطريق المؤدي إلى مدخل المستشفى وأداروا ظهورهم عند وصول سيارتها للمستشفى الذي شكل مركزا أساسيا في معالجة المصابين بكوفيد-19 منذ أن بدأ اجتياح وباء كورونا، كما تم معاجلة أول مريض فيها عند عودته من ووهان الصينية. 

وبين الدول الأكثر تضررا، سجلت بلجيكا أعلى نسبة وفيات مقارنة بعدد السكان، وذلك بمعدل 78 وفاة لكل 100 ألف ساكن، تليها إسبانيا (59) ثم إيطاليا (53) والمملكة المتحدة (51) وفرنسا (42). 

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها رئيسة الوزراء بجولة على مستشفيات منذ أن بدأت الأزمة. 

وبعد الزيارة نشرت ويلميس صورا على حسابها على تويتر من داخل المستشفى وقالت "زيارتي لمستشفى سانت بيتر وكذلك دلتا شملت لحظات مهمة من الحوار والاجتماعات مع الطاقم التمريضي، الوضع الصحي والضغط النفسي وتمويل الرعاية الصحية.. كلها أمور تمت مناقشتها". 

وبحسب صحيفة "ذا برازلس تايمز" فإن العاملين في المجال الصحي أصيبوا بخيبة أمل من نهج الحكومة في الرعاية الصحية بشكل عام وتعاملها مع أزمة وباء كورونا بشكل خاص. 

وأعرب العاملون في المجال الصحي عن خيبة أملهم في قضايا تتعلق بانخفاض ميزانية الرعاية الصحية، وضعف الرواتب ونقص الموظفين. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

أميركا

بعد مينيابوليس.. ترامب يوجه تحذيرا لمسؤولي سياتل: استعيدوا مدينتكم

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 يونيو 2020
شهدت سياتل مواجهات بين الشرطة ومحتجين
شهدت سياتل مواجهات بين الشرطة ومحتجين

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولين في مدينة سياتل بولاية واشنطن إلى إعادة السيطرة على المدينة وإلا "سيفعل هو" في تصريحات جاءت بعد أن احتل المحتجون جزءا من وسط المدينة وأقاموا تجمعا "مستقلا" بهم.

وكتب ترامب في تغريدة مساء الأربعاء أن "حاكم الولاية (جاي إنسلي) اليساري الراديكالي وعمدة سياتل (جيني دوركان) يتعرضان للسخرية والتلاعب على مستوى لم تشهده بلادنا العظيمة من قبل".

وأضاف: "استعيدا مدينتكما الآن. إذا لم تفعلا ذلك، سأفعل. هذه ليست لعبة. يجب إيقاف هؤلاء الأناركيين القبيحين على الفور. تحركا بسرعة".

وقالت تقارير محلية إن متظاهرين احتشدوا في مبنى البلدية مساء الأربعاء للمطالبة باستقالة دوركان ورددوا هتافات مضادة لها، وقام عدد منهم باحتلال جزء أطلقوا عليه "منطقة الكابيتول هيل المستقلة" ويقع أمام مقر شرطة شرق المدينة في حي كابيتول هيل، حيث نصبوا  خياما وأقاموا شاشة عرض وتناقشوا بشأن مطالبهم.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

وبحسب صحيفة سياتل تايمز، لا يوجد قادة لهؤلاء المحتجين، ونقلت عن متظاهرة بينهم قولها: "لا نعرف متى ستصل الشرطة لاستعادة المنطقة".

ويطالب المحتجون بوضع ضوابط أكثر صرامة لتعامل الشرطة مع السكان وخفض تمويل إدارات الشرطة، وقد خرج الآلاف في مظاهرة قبل أيام حاصروا خلالها مركز شرطة سياتل للمطالبة باستخدام بعض الأموال المخصصة للشرطة في تمويل برامج اجتماعية.

وتشهد العديد من المدن الأميركية منذ نحو أسبوعين احتجاجات على مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود الذي توفي على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو الماضي.

وكان ترامب قد وجه انتقادات من قبل لعمدة مينيابوليس جاكوب فراي بعد احتلال المتظاهرين لأحد مقرات الشرطة في أعقاب وفاة فلويد، ووصفه بأنه "عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدا".

الحرة / ترجمات - واشنطن