أداروا ظهورهم لها.. فيديو لأطباء غاضبين من رئيسة وزراء بلجيكا

احتجاج بالصمت واستقبال فاتر وإدارة الظهر.. هكذا استقبل الطاقم الطبي رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس أثناء زيارتها لمستشفى سانت بيتر في بروكسل.

وشكل الموظفون سلسلتين بشريتين حول الطريق المؤدي إلى مدخل المستشفى وأداروا ظهورهم عند وصول سيارتها للمستشفى الذي شكل مركزا أساسيا في معالجة المصابين بكوفيد-19 منذ أن بدأ اجتياح وباء كورونا، كما تم معاجلة أول مريض فيها عند عودته من ووهان الصينية.

وبين الدول الأكثر تضررا، سجلت بلجيكا أعلى نسبة وفيات مقارنة بعدد السكان، وذلك بمعدل 78 وفاة لكل 100 ألف ساكن، تليها إسبانيا (59) ثم إيطاليا (53) والمملكة المتحدة (51) وفرنسا (42).

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها رئيسة الوزراء بجولة على مستشفيات منذ أن بدأت الأزمة.

وبعد الزيارة نشرت ويلميس صورا على حسابها على تويتر من داخل المستشفى وقالت "زيارتي لمستشفى سانت بيتر وكذلك دلتا شملت لحظات مهمة من الحوار والاجتماعات مع الطاقم التمريضي، الوضع الصحي والضغط النفسي وتمويل الرعاية الصحية.. كلها أمور تمت مناقشتها".

وبحسب صحيفة "ذا برازلس تايمز" فإن العاملين في المجال الصحي أصيبوا بخيبة أمل من نهج الحكومة في الرعاية الصحية بشكل عام وتعاملها مع أزمة وباء كورونا بشكل خاص.

وأعرب العاملون في المجال الصحي عن خيبة أملهم في قضايا تتعلق بانخفاض ميزانية الرعاية الصحية، وضعف الرواتب ونقص الموظفين.