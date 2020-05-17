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نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة 

فرانس برس
17 مايو 2020
أثناء أخذ عينة لإجراء اختبار فيروس كورونا في مستشفى في موسكو- 15 مايو 2020
أثناء أخذ عينة لإجراء اختبار فيروس كورونا في مستشفى في موسكو- 15 مايو 2020

أعلنت روسيا الأحد تسجيل 9709 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مع 94  حالة وفاة، مسجلة للمرة الثالثة خلال أسبوع إصابات قريبة من عتبة الـ 10 آلاف.

وروسيا هي ثاني بلد أكثر تضررا جراء الوباء في العالم  بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات مع إجمالي 281 ألف و752 إصابة مسجلة.

وعدد الوفيات خلال 24 ساعة أدنى بقليل من اليوم السابق الذي بلغ 119 وفاة، وهو رقم قياسي بالنسبة لروسيا منذ بداية الوباء الذي ظهر في ديسمبر في الصين. ويبلغ مجموع الوفيات في البلاد 2631.

وسجلت السلطات الصحية الروسية مرتين في الأسبوع الماضي حصيلة إصابات جديدة تقل عن 10 آلاف. لكن الأرقام تسجل تقلبات منذ أوائل أبريل بدون أن يظهر اتجاه واضح في منحى انتشار الوباء. 

وشكك منتقدون في تطابق أعداد الوفيات الرسمية مع الواقع متهمين السلطات بتعمد خفضها.

وترفض السلطات الاتهامات موضحة أنها تحصي الوفيات الناجمة بشكل أولي عن كوفيد-19، في حين تعمد دول أخرى إلى إحصاء مجمل الوفيات لمرضى ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وتقول السلطات أيضا إنه نظرا لوصول الوباء إلى روسيا متأخرا، كان لديها الوقت الكافي لإعداد المستشفيات وترتيب حملة فحوص مكثفة لكشف الإصابات.
 

فرانس برس

تكنولوجيا

70 تريليون لقطة بالثانية.. تعرف على كاميرا جديدة بقدرات خارقة

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
كاميرا تلتقط صورا بالبعد الرابع. تعبيرية
كاميرا تلتقط صورا بالبعد الرابع. تعبيرية

طور خبراء كاميرا جديدة تستطيع التقاط 70 تريليون لقطة للصورة في الثانية، ما يجعلها أسرع كاميرا موجودة حاليا، ويمكنها التقاط صورة تكسر جزئيات الفلوريسنت في الضوء.

الكاميرا الجديدة طورها أستاذ الهندسة الطبية والكهربائية ليونغ وانغ في المعهد الوطني للبحث العلمي في كيبك، وتستخدم تكنولوجيا مشابهة للتصوير الفوتوغرافي (CUSP)، ولكنها قادرة على التقاط الصور بسرعة فائقة وحساسة جدا.

وتستخدم الكاميرا مستشعرات ليزرية خاصة لدها القدرة على تصوير ملايين اللقطات وأجزاء منها بسرعة حقيقية كسرعة لمح البصر أو إغلاق عيونك وفتحها بسرعة، ما يجعلها أسرع كاميرا على وجه الأرض.

نموذج الكاميرا الخارقة
نموذج الكاميرا الخارقة

وانغ قال إن هذه الكاميرا والتكنولوجيا المستخدمة بها يمكن أن تفتح مجالات جديدة تشمل الفيزياء الأساسية، وتصغير الجيل القادم من "أشباه الموصلات" وعلوم الحياة.

وأضاف أن هذه الكاميرا ستستطيع رصد ظواهر سريعة للغاية مثل انتشار الضوء أو الموجات وحتى الانصهار النووي، ونقل الفوتون من السحب والأنسجة البيولوجية، وأمور علمية أخرى.

وبحسب ملخص البحث الذي نشرته مجلة "نيتشر كومينكيشن" فإن هذه الكاميرا لديها القدرة على تصوير الفيمتوثانية، والتي تمثل مليون مليار أي كوادرليون جزء من الثانية.

وستعطي الكاميرا للباحثين والعلماء بعدا رابعا من الرؤية لم يكن هناك القدرة على رؤيته من قبل، حيث أن أسرع كاميرا مسجلة حاليا لديها القدرة على تصوير 10 تريليونات لقطة لكل صورة في الثانية.

الحرة / ترجمات - واشنطن