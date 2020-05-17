نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة 

أعلنت روسيا الأحد تسجيل 9709 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مع 94 حالة وفاة، مسجلة للمرة الثالثة خلال أسبوع إصابات قريبة من عتبة الـ 10 آلاف.

وروسيا هي ثاني بلد أكثر تضررا جراء الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات مع إجمالي 281 ألف و752 إصابة مسجلة.

وعدد الوفيات خلال 24 ساعة أدنى بقليل من اليوم السابق الذي بلغ 119 وفاة، وهو رقم قياسي بالنسبة لروسيا منذ بداية الوباء الذي ظهر في ديسمبر في الصين. ويبلغ مجموع الوفيات في البلاد 2631.

وسجلت السلطات الصحية الروسية مرتين في الأسبوع الماضي حصيلة إصابات جديدة تقل عن 10 آلاف. لكن الأرقام تسجل تقلبات منذ أوائل أبريل بدون أن يظهر اتجاه واضح في منحى انتشار الوباء.

وشكك منتقدون في تطابق أعداد الوفيات الرسمية مع الواقع متهمين السلطات بتعمد خفضها.

وترفض السلطات الاتهامات موضحة أنها تحصي الوفيات الناجمة بشكل أولي عن كوفيد-19، في حين تعمد دول أخرى إلى إحصاء مجمل الوفيات لمرضى ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وتقول السلطات أيضا إنه نظرا لوصول الوباء إلى روسيا متأخرا، كان لديها الوقت الكافي لإعداد المستشفيات وترتيب حملة فحوص مكثفة لكشف الإصابات.

