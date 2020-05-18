بعد أنباء عن إلغاء 30 ألف وظيفة.. "طيران الإمارات" تنفي نيتها اتخاذ أي عمليات فصل جماعي

نفت مجموعة طيران الإمارات تنفيذ أي عمليات فصل جماعي من قواها العاملة، مؤكدة أن أي إعلان من جانب طيران الإمارات حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين كما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام، وأن أي قرار سيتخذ بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بالأسلوب المتعارف عليه.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن تقرير لموقع بلومبيرغ أن "مجموعة الإمارات" تخطط للطيران للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لخفض التكاليف في ظل جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الشركة إن الناقلة وكأي مؤسسة مسؤولة، قام فريقها التنفيذي بتوجيه جميع الإدارات لإجراء مراجعة شاملة للتكاليف وإعادة توجيه الموارد في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي الذي يشهده العالم.

وأشار إلى أن الاستقرار المالي وتأمين الأعمال والحفاظ على القوى العاملة المدربة قدر الإمكان، لا تزال على قمة الأولويات خلال هذه الفترة.

وكانت طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات طيران المقاصد الطويلة في العالم، قالت هذا الشهر إنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء فيروس كورونا وأنها "قد تضطر لاتخاذ تدابير أشد لمواجهة أصعب شهور في تاريخها".

وقالت شركة الطيران المملوكة للحكومة، التي أوقفت رحلات الركاب المنتظمة في مارس بسبب جائحة كورونا، التي عصفت بالطلب العالمي على السفر، إن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرا على الأقل.

وأبلغت الشركة عن زيادة أرباحها 21 بالمئة في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس، لكنها قالت إن الوباء أضر بأداء الربع الرابع.