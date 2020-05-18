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بعد أنباء عن إلغاء 30 ألف وظيفة.. "طيران الإمارات" تنفي نيتها اتخاذ أي عمليات فصل جماعي

الحرة / وكالات - دبي
18 مايو 2020
أبلغت الشركة عن زيادة أرباحها 21 بالمئة في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس
أبلغت الشركة عن زيادة أرباحها 21 بالمئة في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس

نفت مجموعة طيران الإمارات تنفيذ أي عمليات فصل جماعي من قواها العاملة، مؤكدة أن أي إعلان من جانب طيران الإمارات حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين كما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام، وأن أي قرار سيتخذ بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بالأسلوب المتعارف عليه.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن تقرير لموقع بلومبيرغ أن "مجموعة الإمارات" تخطط للطيران للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لخفض التكاليف في ظل جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الشركة إن الناقلة وكأي مؤسسة مسؤولة، قام فريقها التنفيذي بتوجيه جميع الإدارات لإجراء مراجعة شاملة للتكاليف وإعادة توجيه الموارد في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي الذي يشهده العالم.

وأشار إلى أن الاستقرار المالي وتأمين الأعمال والحفاظ على القوى العاملة المدربة قدر الإمكان، لا تزال على قمة الأولويات خلال هذه الفترة.

وكانت طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات طيران المقاصد الطويلة في العالم، قالت هذا الشهر إنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء فيروس كورونا وأنها "قد تضطر لاتخاذ تدابير أشد لمواجهة أصعب شهور في تاريخها".

وقالت شركة الطيران المملوكة للحكومة، التي أوقفت رحلات الركاب المنتظمة في مارس بسبب جائحة كورونا، التي عصفت بالطلب العالمي على السفر، إن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرا على الأقل.

وأبلغت الشركة عن زيادة أرباحها 21 بالمئة في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس، لكنها قالت إن الوباء أضر بأداء الربع الرابع.

الحرة / وكالات - دبي

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 البيت الأبيض ينتقد السلطات الصحية الأميركية: مراكز الوقاية خذلت البلاد

فرانس برس
18 مايو 2020
انتقد مسؤول في البيت الأبيض بشدة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها
انتقد مسؤول في البيت الأبيض بشدة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها

انتقد مسؤول في البيت الأبيض بشدة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقياً عليها باللوم في التأخر الأولي للولايات المتحدة في مجال إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد.  

وأعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو لقناة "إن بي سي" أنه "في مطلع الأزمة، خذلت مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، التي تتمتع باحترام كبير في العالم في هذا المجال، فعلاً البلاد في إطار إجراء الفحوص". 

وأضاف نافارو "هي تركت إجراء الفحوص ضمن الإدارة، لكن ليس فقط ذلك، بل أنتجت نوعاً سيئاً من الفحوص، وأدى هذا إلى تأخرنا".

والفحص الوحيد الذي استخدم بداية تفشي الوباء هو فحص طورته مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بناء على تقنية أجازتها منظمة الصحة العالمية وتستخدم في كافة أنحاء العالم. لكن بسبب مشاكل في نوعية الكاشفات الكيميائية، لم تعط المعدات التي وزعت في البداية أي نتيجة. 

ولم تكن المختبرات العامة في الولايات الأميركية وتلك الخاصة تملك التصريح في تطوير وتوزيع فحوصها الخاصة. ولم يصرح لها ذلك إلا اعتباراً من 29 فبراير، بعد الإعلان عن أول وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، التي يقارب فيها عدد الوفيات حالياً 90 ألف وفاة. 

ومذاك، عززت البلاد قدراتها في مجال الفحص، وخضع أكثر من 12 مليون أميركي لاختبار كوفيد-19. ولا يكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الإشادة بالمسار الذي اتبع في هذا المجال. 

لكن ذلك لا يمثل سوى 4% من عدد سكان الولايات المتحدة، وهي بذلك تكون في المرتبة التاسعة والثلاثين من حيث معدل إجراء الفحوص، بعد إيطاليا وإسبانيا وروسيا، وفق موقع "وورلد ميتر" للإحصاءات.

فرانس برس