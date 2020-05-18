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لبنان.. رفع الحظر وإنهاء العام الدراسي و"كل مواطن يتحمل مسؤولية نفسه"

الحرة - دبي
18 مايو 2020
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب دعا كل مواطن لـ"يتحمل مسؤولية نفسه"
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب دعا كل مواطن لـ"يتحمل مسؤولية نفسه"

يواجه لبنان ابتداءً من اليوم، أسبوعا صعبا من الناحية الصحية يضاف إلى الصعوبات المالية والاقتصادية التي يعاني منها، وذلك مع قرار رفع حال التعبئة العامة، ما يعني زيادة الاختلاط في الأماكن العامة وأماكن العمل.

هذا الإعلان جاء على لسان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب حيث دعا بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا كل مواطن لـ"يتحمل مسؤولية نفسه".

وقال في كلمته: "فيروس كورونا جمد علاقاتنا الاجتماعية ولا يمكن الاقتناع بأن مجرد فيروس يتحكم بالعالم اليوم لكن هذه هي الحقيقة، والقضية تبدو أقرب إلى قصص وأفلام الخيال العلمي لكنها الحقيقة، ومنذ 21 شباط والقلق يسيطر علينا، كيف يمكننا الحفاظ على حياة اللبنانيين من دون خسائر في مختلف جوانب الحياة، ولأن الأولية كانت الحفاظ على حياة الناس كان القرار بالقفز على كل الأمور الأخرى، فإنسانيتنا تنتصر على الماديات".

 
إنهاء العام الدراسي


وفي سياق متصل، قرّرت وزارة التربية إنهاء العام الدراسي وأعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في تصريح من السراي الحكومية، أنه اقترح "إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محددة واستكمال العام الدراسي".

وقرر "ترفيع الطلاب إلى الصف الأعلى وفق ضوابط، وأضاف: "يؤجل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي".

 

الحرة - دبي

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 البيت الأبيض ينتقد السلطات الصحية الأميركية: مراكز الوقاية خذلت البلاد

فرانس برس
18 مايو 2020
انتقد مسؤول في البيت الأبيض بشدة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها
انتقد مسؤول في البيت الأبيض بشدة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها

انتقد مسؤول في البيت الأبيض بشدة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقياً عليها باللوم في التأخر الأولي للولايات المتحدة في مجال إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد.  

وأعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو لقناة "إن بي سي" أنه "في مطلع الأزمة، خذلت مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، التي تتمتع باحترام كبير في العالم في هذا المجال، فعلاً البلاد في إطار إجراء الفحوص". 

وأضاف نافارو "هي تركت إجراء الفحوص ضمن الإدارة، لكن ليس فقط ذلك، بل أنتجت نوعاً سيئاً من الفحوص، وأدى هذا إلى تأخرنا".

والفحص الوحيد الذي استخدم بداية تفشي الوباء هو فحص طورته مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بناء على تقنية أجازتها منظمة الصحة العالمية وتستخدم في كافة أنحاء العالم. لكن بسبب مشاكل في نوعية الكاشفات الكيميائية، لم تعط المعدات التي وزعت في البداية أي نتيجة. 

ولم تكن المختبرات العامة في الولايات الأميركية وتلك الخاصة تملك التصريح في تطوير وتوزيع فحوصها الخاصة. ولم يصرح لها ذلك إلا اعتباراً من 29 فبراير، بعد الإعلان عن أول وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، التي يقارب فيها عدد الوفيات حالياً 90 ألف وفاة. 

ومذاك، عززت البلاد قدراتها في مجال الفحص، وخضع أكثر من 12 مليون أميركي لاختبار كوفيد-19. ولا يكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الإشادة بالمسار الذي اتبع في هذا المجال. 

لكن ذلك لا يمثل سوى 4% من عدد سكان الولايات المتحدة، وهي بذلك تكون في المرتبة التاسعة والثلاثين من حيث معدل إجراء الفحوص، بعد إيطاليا وإسبانيا وروسيا، وفق موقع "وورلد ميتر" للإحصاءات.

فرانس برس