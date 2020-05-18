لبنان.. رفع الحظر وإنهاء العام الدراسي و"كل مواطن يتحمل مسؤولية نفسه"

يواجه لبنان ابتداءً من اليوم، أسبوعا صعبا من الناحية الصحية يضاف إلى الصعوبات المالية والاقتصادية التي يعاني منها، وذلك مع قرار رفع حال التعبئة العامة، ما يعني زيادة الاختلاط في الأماكن العامة وأماكن العمل.

هذا الإعلان جاء على لسان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب حيث دعا بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا كل مواطن لـ"يتحمل مسؤولية نفسه".

وقال في كلمته: "فيروس كورونا جمد علاقاتنا الاجتماعية ولا يمكن الاقتناع بأن مجرد فيروس يتحكم بالعالم اليوم لكن هذه هي الحقيقة، والقضية تبدو أقرب إلى قصص وأفلام الخيال العلمي لكنها الحقيقة، ومنذ 21 شباط والقلق يسيطر علينا، كيف يمكننا الحفاظ على حياة اللبنانيين من دون خسائر في مختلف جوانب الحياة، ولأن الأولية كانت الحفاظ على حياة الناس كان القرار بالقفز على كل الأمور الأخرى، فإنسانيتنا تنتصر على الماديات".



إنهاء العام الدراسي



وفي سياق متصل، قرّرت وزارة التربية إنهاء العام الدراسي وأعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في تصريح من السراي الحكومية، أنه اقترح "إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محددة واستكمال العام الدراسي".

وقرر "ترفيع الطلاب إلى الصف الأعلى وفق ضوابط، وأضاف: "يؤجل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي".