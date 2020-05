ناقلة ترفع علم بريطانيا تصد هجوما لقراصنة في خليج عدن

تحطمت طائرة من فريق سنوبيردز الاستعراضي التابع لسلاح الجو الكندي فوق أحد الأحياء في مدينة كاملوبس بمنطقة كولومبيا البريطانية يوم الأحد بعد أن قفز الطيار منها وأصيب شخص واحد على الأقل، وفق ما قال شهود ومسؤولون.

وقع الحادث على بعد نحو 320 كيلومترا شمال شرق فانكوفر ولم تُعرف حالة الطيار.

وأكدت القوات الجوية الكندية على تويتر تحطم طائرة من فريق سنوبيردز الاستعراضي التابع لها قرب كاملوبس ولكنها لم تذكر تفاصيل.

وكانت الطائرات تقوم بجولة فوق البلاد لرفع المعنويات خلال تفشي فيروس كورونا.

Late this morning @BC_EHS received multiple calls about a plane crash near the Kamloops airport. Paramedics and air ambulances were dispatched and one individual was transported to hospital. Our thoughts are with all affected during this difficult time.