آخر الأخبار

ترامب "فوجئ" بالموقف.. وزير العدل الأميركي: لا ملاحقات مقررة بحق أوباما أو بايدن

فرانس برس
19 مايو 2020
لا ملاحقات مقررة بحق أوباما أو بايدن
لا ملاحقات مقررة بحق أوباما أو بايدن

أعلن وزير العدل الأميركي بيل بار الإثنين أنّه لا يعتزم في الوقت الراهن إطلاق أيّ ملاحقات بحقّ الرئيس السابق باراك أوباما أو نائبه جو بايدن بسبب دورهما في فتح تحقيق بقضية احتمال حصول تواطؤ بين روسيا والحملة الانتخابية لدونالد ترامب في 2016، مثيراً بذلك سخط الرئيس ترامب الذي قال إنه "فوجئ" بموقف وزيره.

وقال بار خلال مؤتمر صحافي إنّ التحقيق الذي فتح في آخر أيام الإدارة السابقة بشأن احتمال حصول تواطؤ بين موسكو والحملة الانتخابية للملياردير الجمهوري خلال الانتخابات الرئاسية في 2016 شكّل "ظلماً خطيراً" و"لم يكن له أي أساس".

لكنّ الوزير لفت إلى أنّه "مهما كان مستوى تورّط" أوباما وبايدن في فتح هذا التحقيق "فأنا لا أعتقد، بناء على المعلومات المتوفّرة لديّ اليوم" أنّهما معرّضان لخطر مواجهة ملاحقات جنائية.

وفي الأيام القليلة الماضية عاد ترامب لمهاجمة سلفه بسبب هذا التحقيق، متحدّثاً عن ما وصفه بـ"أوباماغيت" ومطالباً بمثول الرئيس السابق أمام مجلس الشيوخ لمساءلته في هذه القضية.

كما طالب ترامب بمحاسبة نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية ضدّه في 3 نوفمبر.

لكنّ وزير العدل الأميركي أعرب الإثنين عن أسفه لواقع أنّ النظام القضائي في الولايات المتحدة استخدم "كسلاح سياسي" في السنوات الأخيرة، متعهّداً وضع حدّ لهذه "الحلقة المفرغة".

وقال بار، الذي يعتبر أحد أشدّ مؤيّدي ترامب، إنّ "أي تحقيق قد يفتح في المستقبل بحقّ أيّ مرشّح رئاسي يجب أن يحظى بموافقتي".

وسارع الرئيس الأميركي إلى التعبير عن استغرابه لموقف وزير العدل.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لقد فوجئت لأنّ أوباما كان يعرف كلّ ما يجري... أوباما وبايدن كانا على اطّلاع بما يجري"، مبدياً أسفه لأن يكون القضاء "يكيل بمكيالين".

وأضاف الرئيس الأميركي "سواء أكان ذلك جُرماً أم لا، فهو كان بكل الأحوال خطيراً وهناك أناس كثر متورّطون فيه كان يجب أن يدفعوا ثمناً غالياً".
 

فرانس برس

إيران

صحيفة: إسرائيل وراء هجوم إلكتروني "عالي الدقة" على ميناء رجائي الإيراني

رويترز
19 مايو 2020
إسرائيل وراء هجوم إلكتروني عالي الدقة على ميناء إيراني
إسرائيل وراء هجوم إلكتروني عالي الدقة على ميناء إيراني

قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع هذا الشهر واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء الشهيد رجائي وهو ما تسبب في ارتباك الحركة عبر الممرات المائية والطرق المؤدية إلى الميناء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين حكوميين أجانب لم تذكر أسماءهم أن الاضطراب الذي وقع في التاسع من مارس بأجهزة الكمبيوتر الإيرانية من المرجح أن يكون انتقاما لمحاولة هجوم إلكتروني وقعت في وقت سابق على أنظمة توزيع المياه في مناطق ريفية بإسرائيل.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور على طلب تعليق من "رويترز" على تقرير الصحيفة.

وقال المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد لوكالة أنباء إيلنا الإيرانية الأسبوع الماضي إن الهجوم الإلكتروني لم يخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمنظمة واستطاع فقط التسلل إلى عدد من أنظمة التشغيل الخاصة وتدميرها.

وصرح مسؤول أمني حكومي أجنبي للصحيفة الأميركية أن الهجوم كان "عالي الدقة" وأن الأضرار التي لحقت بالميناء الإيراني كانت أكثر خطورة مما وصفته الروايات الإيرانية.

وكانت الصحيفة نشرت في الثامن من مايو الجاري أن إيران مرتبطة بمحاولة هجوم إلكتروني على شبكة المياه الاسرائيلية في أبريل، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين على إطلاع بالحادث قولهم إنه تم اعتراض الهجوم وإحباطه قبل حدوث ضرر بالغ.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن حادثة النيران الصديقة التي أصابت البارجة كوناراك، والتي وقعت على بعد 700 كيلومتر من ميناء رجائي أثناء القيام بمناورة بحرية في خليج عمان، مما أسفر عن مقتل 19 جندي وإصابة 15 آخرين، مرتبطة بالتوترات السيبرانية التي تشهدها المنطقة.

وكانت إيران أقرت في بادئ الأمر بأن الحادث كان عرضيا، موضحة في فيديو نشر على موقع آجاء العسكري، أن جهاز القذائف الصاروخية تعرض لخلل عطـَّل رأسه الحربي وأعطاه توجيهات خاطئة تسببت في إصابة سفينة الدعم. 

 لكن المقطع لم يستبعد في ذات الوقت، أن يكون الحادث نتيجة "حرب إلكترونية من قبل العدو".

رويترز