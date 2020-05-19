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طبيب البيت الأبيض: منافع هيدروكسي كلوروكوين تفوق مخاطره

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
الرئيس ترامب روج لاستخدام هيدروكسي كلوروكوين وكلوروكوين كعلاج ضد كوفيد-19
الرئيس ترامب روج لاستخدام هيدروكسي كلوروكوين وكلوروكوين كعلاج ضد كوفيد-19

بعد فترة وجيزة من كشف الرئيس دونالد ترامب عن تعاطيه عقار هيدروكسي كلوروكوين المثير للجدل، أكد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، مساء الاثنين، أنه والرئيس ترامب توصلا إلى نتائج مفادها أن فوائد العقار تفوق مخاطره.

وفي السابق كان ترامب قد أكد تحمسه  الشديد لهيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، وروج له، رغم انقسام المجتمع الطبي حيال جدواه ونجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال كونلي في رسالة مقتضبة نشرت مساء الاثنين "بعد العديد من المناقشات التي أجريناها هو (ترامب) وأنا، فيما يتعلق بالأدلة المؤيدة والمعارضة لاستخدام هيدروكسي كلوروكين، استنتجنا أن الفائدة من العلاج تفوق المخاطر النسبية".

وأضاف في الرسالة "بالتشاور مع شركائنا في الوكالات (الصحية) والخبراء المتخصصين في جميع أنحاء البلاد، ما زلت أراقب الدراسات العديدة التي تحقق في العلاجات المحتملة لكوفيد-19، وأتوقع توظيف عملية اتخاذ القرارات الطبية المشتركة بناء على الأدلة المتوفرة في المستقبل".

وأكد طبيب البيت الأبيض شون كونلي أن الرئيس ترامب يتمتع بصحة جيدة "كما أفيد سابقا، اختبار أحد موظفي دعم الرئيس الذي أجري قبل أسبوعين، كان إيجابيا لكوفيد-19. يتمتع الرئيس بصحة جيدة للغاية ولا يزال خاليا من أعراض المرض. يتلقى الرئيس اختبار كوفيد-19 بانتظام، وهو سلبي حتى الآن".

وجاءت رسالة  كونلي بعد ساعات من تصريحات للرئيس ترامب كشف فيها أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية.

وردا على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار، قال ترامب "أعتقد أنه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

وقال ترامب إنه طلب من طبيب البيت الأبيض رأيه بشأن تعاطي العقار، مبينا أن الطبيب قال له "نعم يمكنك ذلك إن كنت تحب".

وشكك ترامب في التقارير التي تتحدث عن مخاطر الدواء، مؤكدا أن "التقارير الزائفة شملت مرضى كانوا في حالة سيئة جدا، كانوا يحتضرون" وأضاف "لو لم يكن جيدا هل كان الأطباء يأخذونه؟ العقار مستعمل منذ أربعين سنة وهو جيد".

ولم تثبت الدراسات التي أجريت مؤخرا، بشكل قاطع، ما إذا كان كلوروكين أو هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يفيدا مرضى كوفيد-19، بل حذر بعضها من أنه قد يسبب ضررا للمصابين بالمرض.

كما أن "المعاهد الوطنية الأميركية للصحة" أكدت أيضا أنه لا توجد بيانات كافية للتوصية باستخدامه في الأشخاص المصابين بالمرض الجديد، وأصدرت FDA  تحذيرا من تناول الدواء خارج المستشفى أو القيام بتجارب سريرية بعد تقارير عن "مشاكل خطيرة في نظم القلب" لدى المرضى.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

صحة

يشبه كوفيد-19.. وباء فيروسي قد يفتك بالأرانب في ولايات أميركية

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
وباء فيروسي قاتل يهدد بفناء ملايين الأرانب في الولايات المتحدة
وباء فيروسي قاتل يهدد بفناء ملايين الأرانب في الولايات المتحدة

يهدد فيروس قاتل بالقضاء على مجموعات كاملة من الأرانب عبر ولايات أميركية متعددة، وفق ما نقلته "شبكة سي إن إن" الأميركية عن مختصين.

والحديث هنا عن سلالة فيروسية تصيب الأرانب بأمراض نزفية قاتلة، وقد ظهرت مؤخرًا في جيوب بمناطق غربي الولايات المتحدة. ويقول باحثون إنها إذا استمرت في الانتشار دون رادع، فقد تضر بأكثر من عشرة أنواع من الأرانب في الولايات المتحدة، إضافة إلى النظم البيئية التي تنتمي إليها.

المرض شديد العدوى وغير مرتبط بفيروس كورونا المستجد، ولا ينتقل إلى البشر، وتقتصر الإصابة به على الأرانب والأرانب البرية وبعض الفصائل القريبة إليها.

يمكن للفيروس النزفي الجديد أن يسبب للأرانب المصابة نزيفًا داخليًا وتورمًا، ولكن في كثير من الأحيان لا يتم اكتشاف إصابتها إلا بعد موتها، وفقًا لدائرة الأسماك والحياة البرية في ولاية كاليفورنيا.

وقال مات غومبر، عالم أمراض البيئة ورئيس قسم الأسماك والحياة البرية وعلم البيئة في جامعة ولاية نيو مكسيكو، إن هناك وجه شبه بين مرض الأرانب النزفي وكوفيد-19.

ويعتقد أن كليهما "انتشر" من فصيلة حية إلى أخرى؛ في حالة الفيروس التاجي الجديد، يرجح انتقاله من الخفافيش إلى البشر. وفي المرض النزفي، من الأرانب المحلية إلى الأرانب البرية. إضافة إلى أن كليهما ظهر بسرعة كبيرة، باغتت مسؤولي الصحة، وتركت لهم نافذة محدودة من الوقت للتصرف.

وقال غومبر ، إن المرض جديد للغاية، وأوضح أن الفيروس ظهر بين الأرانب في أوروبا قبل نحو عقد من الزمن، لكن نسخة جديدة منه ظهرت جنوب غربي الولايات المتحدة أواخر مارس الماضي.

وبحسب غومبر، فإن علماء البيئة ليسوا متأكدين مما إذا كان المرض سيسبب تفشيًا مكثفًا في مناطق محلية، أو وفيات واسعة النطاق للأرانب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي الحالتين، قد تكون الخسائر فادحة، فالفيروس الجديد، كما يقول غومبر، يهدد فصائل كثيرة من الأرانب، بعضها مهدد بالانقراض.

الحرة / ترجمات - واشنطن