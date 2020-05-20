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الرئيس الفلسطيني: نحن في حل من اتفاق السلام الموقع مع إسرائيل

رويترز
20 مايو 2020
عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله
عباس: أصبحنا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع إسرائيل عام 1993، في حل من هذا الاتفاق ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.

وأضاف عباس في خطاب بثه التلفزيون بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله أن "منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية".

وتابع قائلا "على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات".

وأصبح بإمكان بنيامين نتانياهو المضي قدما في خططه لضم إجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسته يوم الأحد الماضي.

وقال نتنياهو خلال تنصيب الحكومة أمام الكنيست إن "هذه المناطق هي التي ولدت فيها الأمة اليهودية وترعرعت. لقد حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي عليها وكتابة فصل عظيم آخر في سجلات الصهيونية".

وكان قد حدد الأول من يوليو موعدا لبداية المناقشات الحكومية بشأن تلك القضية الساخنة، لكن لم يجر الإعلان عن موعد نهائي للموافقة على الضم الفعلي للأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

ولم تتضح على الفور التداعيات المترتبة على قرارات القيادة الفلسطينية المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل منذ عام 1993.

وكتب المحلل السياسي هاني المصري من رام الله "ماذا يعني أننا بحل من الاتفاقات والعلاقات، بدون آليات وإجراءات ملموسة وواضحة وفورية؟"

وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك "هل يعني حل السلطة التي استندت إلى هذه الاتفاقات أم تغييرها أم بقاءها كما هي أم تعايشها مع الواقع الاستعماري الاستيطاني الجديد وترويضها أكثر، وهل يعني سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني والاجتماعات الأمنية، وإلغاء بروتوكول باريس، وماذا عن أموال المقاصة، والقرض الذي اتفق عليه مؤخرا؟".

وجدد عباس خلال خطابه الالتزام "بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مع استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية".

 

رويترز

ليبيا

قوات حفتر تعلن التراجع عن العاصمة طرابلس

20 مايو 2020
Fighters with Libya's UN-recognised Government of National Accord (GNA) gather at a position near the town of Garabulli, some…
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يعلن أعادة الانتشار ظهر الأربعاء

قرر ما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة الجنرال خليفة حفتر التراجع مسافة 2-3 كيلومترات من جميع الخطوط الأمامية في العاصمة طرابلس للسماح لسكان المدينة بالتمتع بحرية أكبر خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري الأربعاء.

وأضاف المساري أن "الجيش الوطني الليبي" سيبدأ في إعادة الانتشار ظهر الأربعاء. 

وعانت قوات حفتر في الآونة الأخيرة من انتكاسات في حملتها المستمر منذ عام للسيطرة على العاصمة طرابس.

والاثنين، أعلنت حكومة الوفاق الوطني، سيطرتها على قاعدة "الوطية" الجوية الواقعة (140 كلم) جنوب غربي العاصمة طرابلس، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وقال رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، فائز السراج، في بيان صحفي "نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة المليشيات والمرتزقة والإرهابيين (في إشارة لقوات حفتر) لتنضم إلى المدن المحررة في الساحل الغربي".

وأضاف السراج "انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة، بل يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير، بتحرير كافة المدن والقضاء نهائيا على مشروع الهيمنة والاستبداد الذي يهدد آمال الليبيين وتطلعهم لبناء دولتهم المدنية والديمقراطية".

في المقابل، قال ميلود الزوي، الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة التابعة لحفتر، من إن قواته خسرت الوطية، ولكنها لم تخسر الحرب.
 