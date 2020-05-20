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اليابان تحقق في تسريب محتمل لتفاصيل صاروخ في هجوم إلكتروني

20 مايو 2020
قراصنة الفدية في تزايد مستمر خلال السنوات الأخيرة
اليابان تشتبه في أن متسللين سرقوا تفاصيل صاروخ حديث الطراز

قالت صحيفة أساهي شيمبون الأربعاء، إن وزارة الدفاع اليابانية تحقق في تسريب محتمل لتفاصيل صاروخ جديد على أحدث طراز في هجوم إلكتروني واسع النطاق على شركة ميتسوبيشي إلكتريك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها القول إن الوزارة تشتبه في أن متسللين سرقوا معايير الأداء التي أُرسلت إلى عدد من شركات الصناعات العسكرية في إطار عملية تقديم العطاءات للمشروع.

وقالت الصحيفة إن ميتسوبيشي إلكتريك لم تفز بعطاء النموذج المبدئي.

وقالت ميتسوبيشي إلكتريك إنها تتحرى صحة التقرير لكنها لم تعلق على الفور عندما اتصلت بها رويترز. ولم تدل وزارة الدفاع بتعليق فوري.

وقالت الصحيفة إن الصاروخ من نوع يستخدم من قبل دول منها الولايات المتحدة والصين وروسيا وينطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت لمسافات طويلة ويمكنه اجتياز شبكات الدفاع الصاروخي للعدو لتوجيه ضربات دقيقة.

وأضافت أن اليابان تجري أبحاثا على مثل هذه الصواريخ منذ السنة المالية 2018.

وقالت الصحيفة إن المدى والدفع ومقاومة الحرارة ربما تكون من بين التفاصيل المسربة.

صحة

أكثر فتكا من الإنفلونزا بـ10 مرات.. فيروس كورونا يقتل 1.04 % من المصابين به

الحرة / ترجمات - دبي
20 مايو 2020
فيروس كورونا يقتل 1 من كل 100 مصاب به
فيروس كورونا يقتل 1 من كل 100 مصاب به

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إلى أن فيروس كورونا يقتل 1.04٪ من الأشخاص المصابين به، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وأكدت الدراسة أن فيروس كورونا أكثر فتكاً بـ10 مرات من فيروس الإنفلونزا، الذي تبلغ نسبة الوفيات به 0.1 %.

وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن المرض يقتل واحدًا من بين كل 100 شخص يصاب به.

وقد قدر الباحثون معدل وفيات الفيروس باستخدام خوارزمية معقدة تستند إلى عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم الإيجابية في 139 دولة حول العالم، كما قاموا بدمج عدد الإصابات مع مدى دقة الاختبارات التي تم إجراؤها، وإنشاء ما وصفوه بأنه "نهج إحصائي جديد قائم على جهد أخذ العينات".

كما نظرت الدراسة في كيفية تحديد كل دولة لمن يجب أن تختبره، وعدد اختباراتها الإيجابية، وأخذت في الاعتبار أعداد السلبيات الكاذبة.

ومن خلال استخدام الأرقام، حدد الباحثان  ريتشارد غرويل وغوليو دي ليو، معدل الوفيات المقدر للإصابة بالفيروس عند 1.04 %، وقالوا إنه يتراوح بين 0.77 % و1.38%، مشيران إلى أن المتوسط بينهما هو 1.04%.

وتم نشر الدراسة على موقع "MedRxiv" دون مراجعة من قبل علماء آخرين للتحقق من الأخطاء، وقال العالمان: "معدل الوفيات الناجمة عن العدوى لدينا يتماشى مع العديد من التقديرات السابقة".

وأشار الباحثان إلى أن تحديد مدى معدل الوفيات بدقة صعب لأن الكثير من مرضى الفيروس قد لا تظهر عليهم الأعراض أو تكون خفيفة، لدرجة أنهم يصابون ويتعافون من الفيروس دون أن يشعروا.

وأضافا أن صعوبة تقدير معدل الوفيات العالمي تزداد بفعل الاختلافات في استراتيجيات الاختبار عبر البلدان، وكذلك العوامل التي تجعل بعض السكان أكثر أو أقل عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد.

يذكر أن أكثر من 4.9 مليون شخصا أصيبوا بالفيروس حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات أكثر من 324 ألف حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - دبي