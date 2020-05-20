رؤساء أفارقة يتهمون "الدول الغنية" بالتخلي عن قارتهم خلال أزمة كورونا: خذلونا

قال عدد من الرؤساء الأفارقة إن الدول الغنية خذلت القارة الأفريقية، إذ تقل تعهداتها بخصوص الدعم المالي وتخفيف أعباء الديون كثيرا عن تلبية احتياجات القارة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر رؤساء كينيا وساحل العاج وسيراليون والسنغال والنيجر أن الاقتصادات المتقدمة خصصت تريليونات الدولارات للمبادرات الصحية وحزم التحفيز الاقتصادي في الداخل، لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون تحمل مثل هذه الإجراءات في بلدانهم.

وقال الرئيس السنغالي ماكي سال خلال اجتماع مائدة مستديرة افتراضي نظمه معهد أبحاث منتدى نيويورك: "لسنا في وضع يسمح لنا بحماية الشركات والحفاظ على الوظائف، نتعرض مرة أخرى للظلم بسبب جائحة كوفيد-19".

وعلى الرغم من أن قارة أفريقيا، ذات القدرة المحدودة على إجراء اختبارات للكشف عن المرض، سجلت عددا ضئيلا من حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، إلا أنها تضررت بشدة من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط والسلع وحالات العزل العام التي تم فرضها لمكافحة تفشي المرض.

وطالبت أفريقيا الدول الغنية بمنحها حزمة تحفيز قيمتها 100 مليار دولار وإعفائها من الديون وتعليق خدمة الديون الخاصة.

وقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، وهو مسؤول كبير سابق في صندوق النقد الدولي: "يجب عمل المزيد"، وأضاف: "اتسمت مواقف الدول الصناعية بالأنانية منذ عقود".

أما الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي تتجنب بلاده مبادرة مجموعة العشرين، فقال إنه يتعين على العالم منح أفريقيا حيزا ماليا من أجل الاهتمام بشعوبها، وأضاف: :هذه ليست صدقة. هذا دعم قائم على أزمة لم تنشأ في القارة الأفريقية".