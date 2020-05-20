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رؤساء أفارقة يتهمون "الدول الغنية" بالتخلي عن قارتهم خلال أزمة كورونا: خذلونا

رويترز
20 مايو 2020
يتعين على العالم منح أفريقيا حيزا ماليا من أجل الاهتمام بشعوبها
يتعين على العالم منح أفريقيا حيزا ماليا من أجل الاهتمام بشعوبها

قال عدد من الرؤساء الأفارقة إن الدول الغنية خذلت القارة الأفريقية، إذ تقل تعهداتها بخصوص الدعم المالي وتخفيف أعباء الديون كثيرا عن تلبية احتياجات القارة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر رؤساء كينيا وساحل العاج وسيراليون والسنغال والنيجر أن الاقتصادات المتقدمة خصصت تريليونات الدولارات للمبادرات الصحية وحزم التحفيز الاقتصادي في الداخل، لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون تحمل مثل هذه الإجراءات في بلدانهم.

وقال الرئيس السنغالي ماكي سال خلال اجتماع مائدة مستديرة افتراضي نظمه معهد أبحاث منتدى نيويورك: "لسنا في وضع يسمح لنا بحماية الشركات والحفاظ على الوظائف، نتعرض مرة أخرى للظلم بسبب جائحة كوفيد-19".

وعلى الرغم من أن قارة أفريقيا، ذات القدرة المحدودة على إجراء اختبارات للكشف عن المرض، سجلت عددا ضئيلا من حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، إلا أنها تضررت بشدة من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط والسلع وحالات العزل العام التي تم فرضها لمكافحة تفشي المرض.

وطالبت أفريقيا الدول الغنية بمنحها حزمة تحفيز قيمتها 100 مليار دولار وإعفائها من الديون وتعليق خدمة الديون الخاصة.

وقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، وهو مسؤول كبير سابق في صندوق النقد الدولي: "يجب عمل المزيد"، وأضاف: "اتسمت مواقف الدول الصناعية بالأنانية منذ عقود".

أما الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي تتجنب بلاده مبادرة مجموعة العشرين، فقال إنه يتعين على العالم منح أفريقيا حيزا ماليا من أجل الاهتمام بشعوبها، وأضاف: :هذه ليست صدقة. هذا دعم قائم على أزمة لم تنشأ في القارة الأفريقية".

رويترز

رياضة

كوستاريكا أول دولة في أميركا اللاتينية تستأنف دوري كرة القدم.. بتذاكر افتراضية للمشجعين

20 مايو 2020
An employee checks the body temperature of Costa Rica's Sport Herediano coach Argentine Jose Giacone, before a training session…
وسجلت كوستاريكا 866 إصابة فقط بفيروس كورونا المستجد بالإضافة لعشر حالات وفاة فحسب.

أصبحت كوستاريكا أول دولة في الأميركتين تستأنف دوري كرة القدم المحلي الثلاثاء بمباراة أقيمت بدون جماهير بينما جلس البدلاء في المدرجات من أجل الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتوقف الدوري الكوستاريكي في 15 مارس لكن المباراة التي انتصر فيها غوادالوب 1-صفر على ليمون كانت الأولى ضمن ست مواجهات من المنتظر إقامتها هذا الأسبوع في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وقال أرتورو كامبوس صاحب هدف الفوز لصالح غوادالوب "من الصعب العودة للياقة المباريات مرة أخرى. نشعر بتثاقل، لكننا سعداء بالعودة".

وسجلت كوستاريكا 866 إصابة فقط بفيروس كورونا المستجد بالإضافة لعشر حالات وفاة فحسب.

وعاد 12 ناديا ينافسون في دوري الدرجة الأولى إلى التدريبات في 15 مايو، وسيلتزم الدوري بقواعد من بينها حظر العناق بين اللاعبين وتعقيم غرف الملابس بالإضافة لإجراء خمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بصورة مؤقتة.

وأقيمت مباراة الثلاثاء في هريديا على بعد عشرة كيلومترات من العاصمة سان خوسيه بدون جماهير، وتم بثها عبر التلفزيون المحلي. وسمح المسؤولون لأفراد الفريق وطاقم البث التلفزيوني والحكام فقط بدخول الاستاد.

وباعت بعض الأندية "تذاكر افتراضية" للمشجعين الذين طبعت صورهم على ملصقات وتم وضعها على مقاعد الاستاد. وتسعى أندية أخرى لصناعة أجواء صاخبة عن طريق تسجيلات للهتافات والأغاني.

وأبلغ أليخاندرو سيكويرا، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في كوستاريكا، رويترز "ندرك أن كرة القدم صناعة ولهذا السبب ننسق كل شيء مع السلطات".

وأضاف "كانت هناك مخاوف في مارس عندما لم يكن لدينا بروتوكولات، لكن بعد شهرين نعرف كيفية تجنب العدوى. لم يبلغ أي لاعب عن أعراض وهم متحمسون الآن وملتزمون بإجراءات النظافة".