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يخضعون للعزل.. الدوري الإنكليزي يكشف إصابة لاعبين بكورونا

رويترز
20 مايو 2020
مع انطلاق التدريب..البريميرليغ يكشف عن لاعبين مصابين بكورونا
مع انطلاق التدريب..البريميرليغ يكشف عن لاعبين مصابين بكورونا

قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إن ستة رياضيين من ثلاثة أندية مختلفة جاءت عيناتهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد بعد فحص 748 شخصا.

وتم فحص اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية للأندية يومي الأحد والاثنين قبل العودة للتدريبات في مجموعات صغيرة.

وقال الدوري الإنكليزي في بيان إن "اللاعبين أو أعضاء الأجهزة الفنية الذين جاءت عيناتهم إيجابية سيخضعون للعزل لمدة سبعة أيام. تقدم الرابطة هذه المعلومات من أجل نزاهة وشفافية المنافسة.

وأضاف "لن تقدم رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد وسيتم إعلان النتائج بهذه الطريقة بعد كل جولة من الاختبارات".

وفي وقت لاحق أعلن واتفورد أن ثلاثة أشخاص، من بينهم لاعب واحد، جاءت عيناتهم إيجابية للفيروس وسيخضع الثلاثة للعزل الذاتي لمدة سبعة أيام تمشيا مع إرشادات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيرنلي إن مساعد المدرب إيان وان كان بين الحالات الإيجابية عقب خضوعه للفحص يوم الأحد الماضي.

وأضاف بيرنلي في بيان "تمشيا مع متطلبات رابطة الدوري الممتاز الصارمة وعقب ثبوت إيجابية عينته، تم عزل إيان لمدة سبعة أيام وسيخضع للاختبار مرة أخرى في الأسبوع الذي يبدأ يوم الاثنين 25 مايو".

وأوضح النادي الإنكليزي أن "إيان لا يعاني من أي أعراض والآن هو في منزله وبصحة جيدة. سيبقى على اتصال وثيق مع مسؤولي النادي على أن يعود للمشاركة في التدريبات بعد تخلصه من الفيروس".

وصوتت رابطة الدوري الممتاز يوم الاثنين على السماح للأندية بالعودة للتدريبات في مجموعات صغيرة بدون احتكاك، وعادت بعض الأندية للمران يوم الثلاثاء.

وستقرر الرابطة مطلع الأسبوع المقبل موعد استئناف التدريبات بصورة طبيعية والسماح للتواصل بين الأفراد في إطار السعي لاستئناف الموسم المتوقف منذ 13 مارس.

ويوم السبت أصبح الدوري الألماني أول بطولة كبيرة في أوروبا تستأنف نشاطها.
وأعلنت رابطة الدوري الألماني في الرابع من مايو عن وجود عشر حالات إيجابية بين 1700 شخص خضعوا للاختبار قبل العودة للتدريبات.

رويترز

أميركا

وثيقة مسربة من البنتاغون: جائحة كورونا قد تستمر حتى صيف 2021

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
مبنى وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون
مبنى وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون

كشفت مذكرة مسربة لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، الثلاثاء، أن كبار المسؤولين في الوزارة يخططون لاحتمال أن يكون على الجيش التعامل مع جائحة فيروس كورونا حتى عام 2021.

وحذرت المذكرة، التي حصل عليها موقع Task & Purpose، من "احتمال حقيقي" بألا يتوفر لقاح لكوفيد- 19 حتى "صيف 2021 على أقل تقدير".

وجاء في المذكرة: "أمامنا طريق طويل، مع احتمال حقيقي لعودة كوفيد-19. لذلك، يتوجب علينا الآن أن نعيد تركيز اهتمامنا على استئناف المهام الحاسمة، وزيادة مستويات الجهد، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عودة ظهور كوفيد-19 بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام".

ونقل موقع ذا هيل عن مسؤول في البنتاغون، قوله إنهم لم يتمكنوا من العثور على نسخة من المذكرة بالصيغة المتداولة إعلاميا، ولم يتمكنوا من تأكيدها على وجه التحديد.

لقد أكدوا بالفعل، بحسب ذا هيل، أن الوزارة "تواصل تطوير خطط تتعلق بالعمل في بيئة كوفيد-19، وأن بعض صيغ هذه الخطط لها لغة مماثلة للمذكرة التي تم الحديث عنها، ولكن لم تتم الموافقة على أي منها".

وأضافوا القول"لم تتم الموافقة على الخطط من قبل كبار قادة وزارة الدفاع بعد، ولن نناقش ما قد يكون في النسخة النهائية من هذه الخطط"، وفقا لموقع ذا هيل.

وتعزز المذكرة الجديدة التشكيك في أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا في أوائل العام المقبل.

ووفقا للمذكرة المسربة "تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنعمل في بيئة كوفيد-19 المستمرة عالميا في الأشهر المقبلة"، و"سيستمر هذا على الأرجح حتى تكون هناك مناعة واسعة النطاق، من خلال التحصين، وبعض المناعة المكتسبة بعد الشفاء من الفيروس."

ودعت المذكرة إلى زيادة الاختبارات وكذلك توثيق "تتبع ورصد نتائج علاج المصابين بكوفيد-19".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف... أتناول حبّة يومياً"، وهو ما أثار ردود فعل قوية في الأوساط العلمية والسياسية. 

ويستخدم عقار هيدروكسي كلوروكين منذ وقت طويل ضد الملاريا، لكن مدى نجاعته ضد فيروس كورونا المستجد غير مثبتة حتى الآن من خلال أي دراسة دقيقة. 

 وردّاً على سؤال عن سبب تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين، صرح ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟".

الحرة / ترجمات - واشنطن