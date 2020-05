المبعوث الأميركي لأفغانستان: طالبان تعهدت الالتزام بالاتفاق

قال المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، الأربعاء، إنه أجرى ثلاثة اجتماعات مع حركة طالبان، أكد فيها الطرفان على ترابط بنود الاتفاق بينهما.

وأضاف خلیل ‌زاد، أنه أجرى ثلاثة اجتماعات بناءة مع كل من الملا بدر، وأعضاء اللجنة السياسية لطالبان.

وتناول الطرفان مسار المفاوضات بين الأطراف الأفغانية الفاعلة، وانسحاب القوات الأميركية، وجهود مكافحة الإرهاب، ومساعي وقف إطلاق النار.

(1/5) I held 3 constructive mtgs w/ Mullah Berader & members of the Taliban Political Commission. Emphasized the US-Taliban agreement is inter-connected: CT commitments, intra-Afghan negotiations, troop withdrawal, & gradual violence reduction leading to a permanent ceasefire.