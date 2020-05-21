المبعوث الأميركي لأفغانستان: طالبان تعهدت الالتزام بالاتفاق

قال المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، الأربعاء، إنه أجرى ثلاثة اجتماعات مع حركة طالبان، أكد فيها الطرفان على ترابط بنود الاتفاق بينهما.

وأضاف خلیل ‌زاد، أنه أجرى ثلاثة اجتماعات بناءة مع كل من الملا بدر، وأعضاء اللجنة السياسية لطالبان.

وتناول الطرفان مسار المفاوضات بين الأطراف الأفغانية الفاعلة، وانسحاب القوات الأميركية، وجهود مكافحة الإرهاب، ومساعي وقف إطلاق النار.

(1/5) I held 3 constructive mtgs w/ Mullah Berader & members of the Taliban Political Commission. Emphasized the US-Taliban agreement is inter-connected: CT commitments, intra-Afghan negotiations, troop withdrawal, & gradual violence reduction leading to a permanent ceasefire. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) May 20, 2020

وأضاف خلیل ‌زاد، أن جميع الأطراف لديها متطلبات كإفراج كل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان عن المساجين.

وأبلغ خلیل ‌زاد قلق الولايات المتحدة بشأن مواطنيها المختطفين مثل مارك فريريكس وبول أوفربي، بالإضافة إلى هجمات طالبان الأخيرة على مناطق كوندوز، وغازني.

واختتم المبعوث الأميركي تغريداته بالقول "إن حركة طالبان قد أظهرت التزامها بالاتفاق وتعهدت بتنفيذه".

وكانت واشنطن وكابول قد أعلنتا في بيان مشترك في فبراير الماضي، سحب الولايات المتحدة وحلفائها جميع قواتها من أفغانستان خلال 14 شهرا، في حال التزام طالبان بالاتفاق.

وبموجب الاتفاق، الذي وقع في العاصمة القطرية الدوحة، يغادر آلاف الجنود الأميركيين أفغانستان بشكل تدريجي بعد أكثر من 18 عاما، مقابل عدد من الضمانات الأمنية من حركة طالبان وتعهد بإجراء محادثات مع حكومة كابول.