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فضيحة فساد تتعلق بكورونا تطيح بوزير الصحة البوليفي 

21 مايو 2020
Locals from El Alto, Bolivia, head to a street market despite restrictions banning crowded places regarding the COVID-19…
تحقيق في قضية فساد تتعلق بأجهزة تنفس اصطناعي

أعلنت السلطات البوليفية الأربعاء أنّ وزير الصحّة مارسيلو نافاخاس أقيل من منصبه إثر توقيفه بشبهة فساد تتعلق بشراء أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى كوفيد-19 بمبلغ يفوق ثمنها الأصلي.

وقالت الرئيسة المؤقتة جانين آنييز في تغريدة على تويتر إنّ "قيمة صفقة أجهزة التنفس قيد التحقيق بلغت 4 ملايين و777 ألفاً و600 دولار" سدّدت بوليفيا لغاية اليوم منها مليونين و28 ألفا و780 دولاراً، مشيرة إلى أنّها أمرت "بأن لا يدفع أي قرش آخر" مقابل هذه المعدّات الطبية.

من جهتها قالت وزيرة الإعلام إيزابيل فرنانديث إنّ آنييز "قررت إقالة وزير الصحة (...) منعاً لأي تدخّل في عمل القضاء".

وأضافت أنّ نائبة وزير الصحة إيدي روكا عيّنت وزيرة بالوكالة مكان الوزير الموقوف.
وتم توقيف الوزير مارسيلو نافاخاس من قبل الشرطة في لاباز، وفق الكولونيل إيفان روخاس، بعد يوم على إصدار الرئيسة الانتقالية جانين آنييز أمرا بفتح تحقيق في القضية.

واعتقل ايضا مسؤولان آخران في وزارة الصحة.

واشترت بوليفيا 179 جهاز تنفس اصطناعي من مصنع في إسبانيا بمبلغ 27,683 دولار للجهاز الواحد، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصفقة نحو 5 ملايين دولار ومولها بنك التنمية الأميركي الذي تم استدعاء موظفين فيه للإدلاء بشهاداتهم. 

لكن تبين لاحقا أن المصنع يبيع الجهاز بمبلع يراوح بين 9,500 و11 ألف يورو (10,312 و11,941 دولار).

ولعبت شركة إسبانية أخرى دور وسيط في الصفقة.

وتم الكشف عن الفضيحة نهاية الأسبوع الماضي عندما اشتكى أطباء أقسام العناية المشددة في المستشفيات البوليفية من عدم ملاءمة هذه الأجهزة لوحدات العناية المركزة.

وعند النظر في نوعية أجهزة التنفس تبين أنه قد جرى شراؤها بمبالغ مضخّمة.
وسجّلت بوليفيا 4,500 إصابة بكوفيد-19 و190 وفاة، وهي تفرض عزلاً تاماً في البلاد منذ 17 آذار/مارس. 
 

عربي ودولي

البنتاغون يتحدث عن ممارسات "غير آمنة" للقوات الصينية في بحر الصين الجنوبي

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
ناقلة أميركية تعبر بحر الصين الجنوبي في نيسان أبريل الماضي
ناقلة أميركية تعبر بحر الصين الجنوبي في نيسان أبريل الماضي

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي التقى "بصفة غير آمنة" مرات عديدة مع القوات المسلحة الصينية في بحر الصين الجنوبي خلال جائحة "كوفيد 19" التي تشكل مصدر توتر عميق بين البلدين.

وقال نائب مساعد وزير الدفاع في جنوب شرق آسيا، ريد ويرنر، لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء، إن هناك حوادث "تسعة على الأقل" تتعلق بطائرات مقاتلة صينية وطائرات أميركية في الأجواء فوق الممر المائي المتنازع عليه منذ منتصف مارس.

وتابع مؤكدا أن الصين تواصل ممارستها لسلوك وصفه بـ "المحفوف بالمخاطر والتصعيد".

كما أخبر ويرنر شبكة فوكس نيوز أن سفينة حراسة صينية أبحرت مع مجموعة حاملة طائرات صينية، كانت تناور "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" بالقرب من مدمرة الصواريخ الأميركية يو أس أس موستين في بحر الصين الجنوبي الشهر الماضي.

صحيفة "بزنس إنسايدر" نقلت عن مسؤول في الدفاع قوله إن "بعض تلك الحوادث غير آمنة"، لكن الصحيفة لم تتعرض للتفاصيل في تلك الحوادث.

في الجانب الآخر، أشارت تقارير إعلامية صينية إلى أن قافلة بحرية صينية بقيادة لياونينغ كانت تجري "معارك وهمية" في بحر الصين الجنوبي في أبريل.

وقال ويرنر في الصدد،  إن البنتاغون وجد أن "خط الاتجاه الحالي مقلق للغاية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة قدمت العديد من الشكاوى الرسمية وغير الرسمية رداً على الحوادث الأخيرة.

وقال "لقد قمنا بما يجب"، مضيفا أن هذا حدث منتظم وليس عارضا.

المتحدث باسم البنتاغون، المقدم ديف إيستبورن، قال في بيان مؤخرا إن وزارة الدفاع "قلقة من النشاط الانتهازي المتزايد الذي تمارسه جمهورية الصين الشعبية لإرغام جيرانها على قبول مطالبها غير القانونية في بحر الصين الجنوبي، في حين أن المنطقة والعالم تركز على معالجة جائحة كوفيد- 19".

وقال إيستبورن أيضا إن الخصوم يحاولون الاستفادة من الوضع العالمي، لكنه شدد على أن الجيش لا يزال مستعدًا لمواجهة هذا التحدي والدفاع عن المصالح الأميركية.

ويسعى الجيش الأميركي بشكل متزايد لجعل وجوده معروفًا في بحر الصين الجنوبي ومنطقتي المحيط الهندي والمحيط الهادئ، خاصة بعد تهميش الفيروس التاجي لحاملة الطائرات البحرية الأميركية يو أس أس ثيودور روزفلت.

وفي الأشهر الأخيرة، قامت سفن البحرية الأميركية بدوريات وعمليات الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وكذلك معابر مضيق تايوان، كما قامت قاذفات القوات الجوية الأميركية بدوريات في المنطقة.

ومنذ مارس، نفذت السفن الأميركية عمليات حضور متعددة بالقرب من بحر الصين الجنوبي، وأجرت سفن حربية تابعة للبحرية، بما في ذلك السفينة الهجومية البرمائية الكبيرة "يو أس أس أميركا" ، تدريبات مشتركة مع دول أخرى، ونفذت القوات الجوية B-1B لانسر دوريتين استراتيجيتين.

وبعد عملية حرية الملاحة الأخيرة، قال الكولونيل لي هوامين، المتحدث باسم القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، إن على الولايات المتحدة التركيز على محاربة كوفيد- 19 بدلاً من القيام بعمليات عسكرية.

وتأتي التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث كان لدى الجيشين الأميركي والصيني عدد من التفاعلات غير الإيجابية على مر السنين، بينما تتصارع واشنطن وبكين على تفشي كوفيد- 19 الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأرواح في جميع أنحاء العالم.

وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا أخطاء الصين، التي تقول الولايات المتحدة إنها تسببت في الجائحة العالمية التي أودت بحياة مئات الآلاف وأصابت أكثر من أربعة ملايين شخص.

الحرة / ترجمات - واشنطن