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ترودو يأسف لأن الصين "لا تفهم" استقلالية القضاء الكندي

22 مايو 2020
اعتقال المديرة المالية في هواوي
الصين اعتقلت كنديين ردا على اعتقال كندا المديرة المالية في هواوي

عبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الخميس عن أسفه لأن بكين "لا تفهم" أن النظام القضائي في بلده مستقل، عبر إصرارها على ربط توقيف كنديين على أراضيها باعتقال مسؤولة في المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات "هواوي".

وقال ترودو في انتقادات مباشرة نادرة لبكين إن "كندا تمتلك نظاما قضائيا مستقلا تماما عن تدخل السياسيين وهذا الأمر لا يطبق في الصين". وأضاف "إنهم لا يفهمون بالتالي أننا لا نملك القدرة ولا الرغبة في أن نتدخل في نظامنا القضائي المستقل".

وتشهد العلاقات بين بكين وأوتاوا تدهورا إلى أدنى مستوى.

وأوقفت السلطات الصينية في العاشر من ديسمبر 2018 بتهمة التجسس كنديين هما مايكل كوفريغ الدبلوماسي السابق الذي عمل في بكين في الماضي ورجل الأعمال مايكل سبافور.

ويرى الغرب أن هذه الخطوة هي إجراء انتقامي على توقيف المسؤولة في مجموعة "هواوي" مينغ وانتشو في فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة. ولم تكف بكين عن المطالبة بالإفراج عنها.

وقال ترودو أن "استمرار الصين في الربط بين إجراءات قضاية مستقلة في حالة مينغ وينتشو والاعتقال التسعفي للكنديين الاثنين أمر مؤسف"، موضحا أن المسؤولين الصينيين ربطوا بين القضيتين "منذ البداية".

وكان ترودو يرد على سؤال عن مقابلة أجرتها شبكة "غلوبال نيوز" مع سفير الصين في كندا كونغ بيو، أكد خلالها ضمنا وجود صلة بين توقيف الكنديين واعتقال المسؤولة في هواوي.

وقال كونغ بيو في المقابلة إنه "يُشتبه بتورط هذين الكنديين في جرائم تعرض الأمن القومي الصيني للخطر". وأضاف "ليس هناك ما يشبه احتجاز رهائن".

وأضاف "لكنني أريد أن أنتهز الفرصة لتأكيد أن الرهان الأساسي للعلاقات الثنائية هو قضية مينغ وانتشو"، مؤكدا أن موقف بكين هو "التأكد من عودتها إلى الصين بسلامة".

وتتهم الولايات المتحدة مينغ وانتشو بالاحتيال المصرفي وتطالب بتسلمها.

صحة

جائحة كورونا.. هل حان الوقت لنعيد التفكير في طريقة تنفسنا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
منذ القدم اهتم البشر بعملية التنفس للحفاظ على صحة أبدانهم
منذ القدم اهتم البشر بعملية التنفس للحفاظ على صحة أبدانهم

لم تعد عملية التنفس بالأمر الطبيعي كما كانت، خصوصا وأن أي التقاط أنفاس قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.

نقضي أيامنا في تغطية أفواهنا وأنوفنا بالأقنعة، ونكافح من أجل الشهيق والزفير، على حد وصف صحيفة "وول ستريت جورنال".

دفعت جائحة كورونا والأزمة التي تولدت عنها إلى إعادة تفكيرنا في التنفس وطريقة استنشاق الهواء وإخراجه من صدورنا، وتفطن خبراء إلى أن معظمنا يسيئ فهم التنفس. فهمنا للتنفس هو إذا تنفست ستعيش وإذا توقفت عن ذلك فستموت حتما، لكن التنفس ليس بهذه ببساطة هذه الثنائية. 

داخل النفس الذي أخذته للتو، توجد جزيئات من الهواء أكثر من حبيبات الرمل على جميع شواطئ العالم، وكلما نستنشق الهواء، نخرج زهاء 30 رطلاً من هذه الجزيئات.

إن الطريقة التي نأخذ بها هذا الهواء ونطرده لا تقل أهمية عما نأكله، إذ يقول الأطباء الذين يدرسون التنفس أن الغالبية العظمى من الأشخاص يتجرعون الهواء بشكل غير كاف.

هذه الفكرة قد تبدو جنونية، لكن هناك شبه إجماع بين الأطباء عليها، إذ يتفق أطباء الأعصاب، وعلماء الأنف، وعلماء الرئة في ستانفورد وهارفارد ومؤسسات أخرى على أننا لا نتقن التنفس وأن لذلك أثرا مباشرا على صحتنا البدنية والعقلية.

فالتنفس بشكل صحيح يمكن أن يسمح لنا أن نعيش حياة أطول وأكثر صحة. 

على النقيض من ذلك، يمكن أن يؤدي التنفس بشكل سيئ إلى تفاقم قائمة الأمراض المزمنة مثل الربو والقلق واضطراب نقص الانتباه وارتفاع ضغط الدم، بل يمكن أن تؤدي عادات التنفس السيئة إلى تغيير الهياكل العظمية لدينا، واستنفاد المعادن الأساسية منها وإضعاف عظامنا.

قدماء البشر فهموا هذا مبكرا، وتقريبا كل دين من الديانات المعروفة والثقافات المتواترة من الإغريق إلى البوذيين، وحتى الهندوس والأميركيين الأصليين اعتبروا التنفس السليم ضروريًا للصحة. 

وابتداء من حوالي 400 سنة قبل الميلاد، كتب العلماء الصينيون عدة كتب عن التنفس، معتقدين أنه يمكن أن يكون دواء أو سمًا، اعتمادًا على كيفية استخدامه.

في وقتنا الحالي، تراجع الاهتمام بالتنفس الصحيح، وإذا زرت الطبيب لأي أمر صحي، يقوم مباشرة بقياس ضغط الدم لديك والنبض ودرجة الحرارة ثم وضع سماعته على صدرك للاستماع إلى قلبك ورئتيك. 

ربما ناقش معك نظامك الغذائي، وتناولك للفيتامينات، وحتى ضغوط العمل، ومشاكل هضم الطعام؟ والأرق عند النوم؟ لكنه على الأرجح لن يتحقق من معدل التنفس أو عادات التنفس لديك. لذلك ربما يكون فيروس كورونا سببا في إعادة النظر في أسلوب تنفسنا ودرجة اهتمامنا بطريقة تنفسنا.

الحرة / ترجمات - واشنطن