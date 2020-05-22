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للمرة الرابعة خلال 6 أشهر.. تعيين قائد جديد لسلاح البحرية الأميركي

الحرة / وكالات - واشنطن
22 مايو 2020
US Ambassador to Norway Kenneth Braithwaite, nominated to be Secretary of the Navy, testifies during a Senate Armed Services…
كينيث بريثويت المؤيد بقوة للرئيس دونالد ترامب

للمرة الرابعة خلال أقل من ستة أشهر، عين قائد جديد لسلاح البحرية الأميركي هو كينيث بريثويت المؤيد بقوة للرئيس دونالد ترامب الذي وضع بين أولوياته إنعاش قوة بحرية تراجعت معنوياتها وضربها وباء كوفيد-19.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي في تصويت برفع الأيدي الخميس على تعيين بريثويت (60 عاما) السفير الحالي للولايات المتحدة في أوسلو.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ مطلع مايو، شدد بريثويت على علاقاته الجيدة مع البيت الأبيض، وهذا ما لم يتمكن اثنان من أسلافه من تحقيقه.

وقال "مع أنني أعترف بالتحديات على أنها كذلك، انني مستعد". وأضاف "يؤسفني القول إن سلاح البحرية الأميركي يمر بفترة اضطراب بسبب عوامل عديدة بينها غياب القيادة". وتحدث خصوصا عن فضيحة فساد واسعة هزت سلاح البحرية في 2015 وحادث الاصطدام بين سفينتين حربيتين أسفر عن سقوط 17 قتيلا في 2017.

كما ألمح إلى الخلافات التي وصفها "بالعثرات القضائية" بين ترامب ووزير البحرية السابق ريتشارد سبنسر حول مصير جندي من القوات الخاصة اتهم بجرائم واصدر الرئيس الأميركي عفوا عنه.

وأدت الحادثة إلى إقالة سبنسر في 24 نوفمبر.

وأشار إلى الأزمة التي شهدتها مؤخرا حاملة الطائرات الأميركية تيودور روزفلت وخسر على أثرها توماس مودلي، خليفة سبنسر منصبه حتى قبل أن يوافق الكونغرس على تعيينه.

وحل محل مودلي الذي أقيل في السابع من أبريل، موقتا جيمس ماكفرسون الأدميرال المتقاعد الذي كان قد تولى للتو مهامه نائبا لقائد الجيش.

وكينيث بريثويت الطيار السابق لـ21 عاما في سلاح البحرية الأميركي حيث شغل مناصب عدة بينها الناطق باسمه، قبل أن يغادر الجيش في 1993 للعمل في القطاع الخاص.

في 2016، شارك في الحملة الانتخابية لترامب في بنسلفانيا حيث كان في الفريق الانتقالي للرئيس الجمهوري بعد انتخابه تماما.

                
 

الحرة / وكالات - واشنطن

عربي ودولي

بعد اختفائه وظهوره.. زعيم كوريا الشمالية يقلص نشاطه المعتاد

الحرة / وكالات - واشنطن
22 مايو 2020
سيول تستبعد خضوع كيم جونغ أون لعملية جراحية
سيول تستبعد خضوع كيم جونغ أون لعملية جراحية

 أشار محللون إلى أن ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على الملأ كان أقل بكثير من المعتاد خلال شهري مايو وأبريل، وقد مرت ثلاثة أسابيع دون أن تتحدث وسائل الإعلام الرسمية عن حضوره أي مناسبة عامة.

يأتي ذلك عقب تكهنات واسعة بشأن صحته في الشهر الماضي بعدما تغيب عن الاحتفال بذكرى سنوية مهمة.

وظهر كيم علنا أربع مرات فقط خلال شهري أبريل ومايو مقارنة مع 27 مرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لإحصاء أجراه تشاد أوكارول الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كوريا ريسك غروب" للبيانات والتحليلات، التي تتخذ من سيول مقرا لها، وترصد أحوال كوريا الشمالية، فإن آخر أقل عدد مرات ظهر فيها كيم علنا خلال هذين الشهرين منذ توليه السلطة في 2011، كان 21 مرة وذلك في 2017.

وكتب على تويتر هذا الأسبوع "هذا ليس النشاط المعتاد".

ويعتقد مسؤولون من كوريا الجنوبية أن ظهور كيم العلني المحدود قد يكون تدبيرا وقائيا في ظل المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وألغت كوريا الشمالية أو أرجأت الكثير من التجمعات العامة بسبب الفيروس.

وردا على سؤال عن غياب كيم عن الأنظار، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية الجمعة إنها تتابع الوضع.

وذكرت صحيفة "جونغ إنغ  إلبو" نقلا عن مسؤول حكومي بكوريا الجنوبية أن كيم ربما كان ينجز مهامه من فيلا محببة إليه في وونسان على الساحل.

لكن راشيل مينيونغ لي، وهي محللة سابقة مختصة بالشأن الكوري الشمالي في الحكومة الأميركية قالت إن كيم ربما كان يركز على بعض الأهداف الاقتصادية والسياسية الداخلية التي أشار إليها قبل أزمة الكورونا.

وتمر اليوم الجمعة، ثلاثة أسابيع على آخر مرة نشرت فيها وسائل الإعلام الرسمية صورا لكيم خلال حضور مناسبة عامة، وكان ذلك في مراسم افتتاح مصنع أسمدة في الأول من مايو الجاري.

وكانت هذه عودة لظهور كيم على الملأ مجددا بعدما أثار غيابه غير المسبوق عن عطلة عامة مهمة في 15 أبريل تكهنات على مدى أسابيع على الساحة الدولية بشأن صحته ومكان تواجده.

الحرة / وكالات - واشنطن