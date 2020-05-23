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أردوغان وترامب يبحثان ملفي سوريا وليبيا

الحرة / وكالات - واشنطن
23 مايو 2020
ترامب وأردوغان خلال لقاء سابق
ترامب وأردوغان خلال لقاء سابق

قالت الرئاسة التركية السبت، إن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا على مواصلة التعاون العسكري والسياسي الوثيق خلال محادثة هاتفية تناولا فيها الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وأضافت أن الرئيسين اتفقا على مواصلة السعي للاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد حث الجمعة حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا على وقف إطلاق النار، منتقدا تدفق الأسلحة إلى هذا البلد الأفريقي، في وقت تتصدى طرابلس لهجوم قوات المشير خليفة حفتر المستمر منذ نحو عام.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء فايز السراج لـ "تأكيد معارضة الولايات المتحدة لاستمرار مستوى دخول الأسلحة والذخائر الى البلاد".

وأضاف البيان إن بومبيو والسراج "شددا على أهمية الوقف الفوري للقتال والعودة الى الحوار السياسي".

وحققت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة سلسلة نجاحات في الأسابيع الأخيرة في صدها لهجمات حفتر، بما في ذلك الاستيلاء على مطار استراتيجي بالقرب من طرابلس الاثنين.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق السبت، إحرازها تقدما جنوب العاصمة طرابلس، باستعادتها السيطرة على معسكرات ومواقع كانت تحت سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وشن حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا والمدعوم من مصر والإمارات والسعودية، وهي دول حليفة للولايات المتحدة، هجوما في أبريل عام 2019 للاستيلاء على طرابلس أسفر عن مقتل المئات.

الحرة / وكالات - واشنطن

منوعات

غواص ينفذ حوتا ويواجه غرامة بآلاف الدولارات

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
زعانف الحوت الصدرية كانت ملفوفة
زعانف الحوت الصدرية كانت ملفوفة

أجبر غواص  على دفع غرامة الثلاثاء بعد تحريره حوتا صغيرا علق في شباك لصيد القرش قبالة غولدكوست جنوب شرق كوينزلاند بشرق أستراليا، وفق ما نقل موقع "اي بي سي" الأسترالي.

وقال جانغو، الذي طلب عدم استخدام اسمه الكامل أنه كان يمارس الغوص الحر عندما رأى الحوت فقرر إنقاذه.

وأضاف أن زعانف الحوت الصدرية كانت ملفوفة وكان على عمق ثمانية إلى تسعة أمتار.

وتمكن الحوت من السباحة بحرية بعد ذلك، غير أن مفتشي مصايد الأسماك فرضوا على الغواص دفع غرامة بينما كان يغادر المنطقة.

ورفض جانغو الإفصاح عن مبلغ الغرامة التي دفع، لكن حكومة الولاية تؤكد أن التحقيق لا يزال جاريا.

وقال وزير المصايد في كوينزلاند مارك فورنر إن جانجو لم يتم تغريمه بعد في انتظار انتهاء تحقيق.

وأضاف فورنر"من المهم أن يسمح الناس للمهنيين للقيام بعملهم في ظروف مثل هذه".

ويواجه الأشخاص الذين يتدخلوا في مثل هذه الحالات في معدات مثل شباك القرش غرامة أقصاها 690 26 دولارا.

الحرة / ترجمات - واشنطن