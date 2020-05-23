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ألمانيا تحقق بشأن طبيب سوري يُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية

الحرة / وكالات - واشنطن
23 مايو 2020
مبنى مضار جراء القصف في حي الإنشاءات بحمص يوم الجمعة
مبنى مضار جراء القصف في حي الإنشاءات بحمص يوم الجمعة

تجري السلطات الألمانية تحقيقا في شأن طبيب سوري لاجئ في ألمانيا يُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في حمص، وفق ما أوردت الجمعة صحيفة "دير شبيغل"، وذلك في موازاة محاكمة أمام القضاء الألماني عن انتهاكات منسوبة للنظام السوري.

وبحسب الصحيفة الأسبوعية الألمانية فإن الطبيب "حافظ أ." الذي يمارس المهنة في مقاطعة هيسن يشتبه في أنه ضرب وعذّب وأساء معالجة مصابين معارضين للنظام السوري في المستشفى العسكري في مدينة حمص التي شهدت انتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد بدأت في مارس 2011.

ورفضت النيابة العامة في كارلسروهي الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس حول هذه المعلومات.

وفي التحقيق الذي أجرته شبكة الجزيرة ودير شبيغل، تستند الصحيفة إلى إفادات أربعة أشخاص بينهم الطبيبان السابقان في المستشفى العسكري مايز الغجر ومحمد وهبه.

والأسبوع الماضي تعرّف الشاهدان الآخران اللذان خسرا أحد أفراد عائلتيهما تحت التعذيب، على الطبيب في صورة ملتقطة له.

ونفى محامي "حافظ أ." بشدة هذه الاتّهامات، مؤكدا أن موكّله المسيحي ضحية "افتراءات نابعة من أوساط إسلامية متطرفة".

لكن زميليه السابقين يرويان أنه تباهى بإجراء عملية جراحية لمعارض مصاب من دون تخدير، كما أنه سكب الكحول فوق العضو التناسلي لمعارض داخل سيارة إسعاف وأضرم فيه النار.

وبحسب إفادة أخرى فقد تعرّض في أكتوبر 2011 بالضرب لشاب مصاب بالصرع وأجبره على إقحام حذاء في فمه.

ووصل "حافظ أ." إلى ألمانيا في مايو 2015 وهو يعمل حاليا في مستشفى أحد المنتجعات الصحية.

واستقبلت ألمانيا 700 ألف لاجئ سوري على مدى تسع سنوات، وهي تجري منذ العام 2011 تحقيقا حول الجرائم المرتكبة في سوريا وتجمع وثائق وشهادات حول هذه الانتهاكات.

ومنذ نهاية أبريل يجري القضاء الألماني في كوبلنس محاكمة هي الأولى في العالم لعنصرين سابقين في الاستخبارات السورية بتهم تعذيب متظاهرين معارضين للنظام في المراحل الأولى من الانتفاضة في العام 2011.

الحرة / وكالات - واشنطن

عربي ودولي

هيئة أوروبية تدعو إلى عدم الاكتفاء بمحاكمة داعش وفق القوانين المحلي

الحرة / وكالات - واشنطن
23 مايو 2020
مقاتلو داعش خلال اجتياحهم مدينة تكريت
مقاتلو داعش خلال اجتياحهم مدينة تكريت

قالت هيئة مدعومة من الاتحاد الأوروبي السبت، إنه يجب توجيه اتهامات ارتكاب جرائم في حق "المقاتلين الأجانب" التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، والعائدين إلى أوطانهم من العراق وسوريا. 

وأوضحت شبكة الإبادة الجماعية، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين، أن العديد من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، يواجهون حاليا اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط.

وقالت الهيئة التي يوجد مقرها في وكالة التعاون القضائي الأوروبية يوروجيست، إنهم قد يواجهون اتهامات أوسع بموجب القوانين الدولية التي تغطي أسوأ الجرائم التي تحدث أثناء الصراعات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت في تقرير: "لا ينبغي اعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب".

وأضافت أن تنظيم داعش يمكن معاملته بموجب القانون الإنساني الدولي "كطرف في نزاع مسلح في العراق وسوريا".

ولذلك، تقول الهيئة، "يمكن أن يكون أعضاؤه ومقاتلوه الأجانب مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى".

وقال تقرير الهيئة إن أمثلة على المقاتلين الأجانب العائدين الذين يحاكمون بتهم تراكمية موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا.

وعلى سبيل المثال، حُكم على إرهابي ألماني سجل مقطع فيديو على هاتفه المحمول وهو يقطع أذن وأنف جندي سوري ميت خارج مدينة حلب السورية، بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف فقط.

وفي هولندا، حُكم على إرهابي آخر من داعش بالسجن سبع سنوات ونصف، فقط، بتهمة السخرية من رجل موضوع على الصليب ومشاركة الصورة على فيسبوك.

وتقول شبكة الإبادة الجماعية إنه يمكن إقامة مثل هذه المحاكمات على نطاق عالمي لمحاكمة المقاتلين الأجانب الآخرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال التقرير "إن محاكمة جرائم الإرهاب مقترنة بأفعال الجرائم الدولية الأساسية التي تؤدي إلى عقوبات أعلى وتوفر المزيد من العدالة للضحايا".

وأضافت "من خلال الاعتراف بهذه الجرائم وتسميتها على حقيقتها يمكن تحقيق العدالة للضحايا".

ونقل التقرير عن دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف الذي يتخذ من لندن مقراً له في منتصف عام 2018، قائلاً إن هناك 7252 شخصًا في أوروبا الشرقية و 5904 آخرين في أوروبا الغربية مرتبطون بجماعة داعش بمن فيهم المقاتلون السابقون والنساء والأطفال.

ولا تزال القوات السورية تحتجز حوالي 2000 مقاتل، وهناك 1000 آخرون قيد الاحتجاز في العراق، معظمهم من المواطنين الأوروبيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

الحرة / وكالات - واشنطن