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دراسة: الكلوروكين يزيد من خطر الوفاة لدى المصابين بكورونا

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
يتم إعطاء المشاركين عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم ضد الملاريا وأدوية أخرى لمعرفة فعاليتها ضد فيروس كورونا
يتم إعطاء المشاركين عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم ضد الملاريا وأدوية أخرى لمعرفة فعاليتها ضد فيروس كورونا

حذّرت دراسة نُشرت الجمعة في مجلة "ذي لانسيت" المختصة في الأبحاث الطبية، من أن دواء الكلوروكين أو ذلك المشتق منه والمعروف باسم "هيدروكسي كلوروكين" الذي روج له على أنه فعال ضد فيروس كورونا المستجد "يزيد من خطر الوفاة بسبب دوره في عدم انتظام ضربات القلب".

وأوصت الدراسة بعدم وصفهما خارج التجارب السريرية.

ودواء الكلوروكين مضاد لداء الملاريا، بينما يصف الأطباء هيدروكسي كلوروكوين لمعالجة التهاب المفاصل.

وأجريت هذه الدراسة على ما يقرب من 15000 مريض، وهي بذلك أوسع بحث حول دواء كلوروكين الذي اشتهر بفعل الحديث عن إمكانية قضائه على كوفيد- 19.

وكان البروفيسور الفرنسي ديدييه راولت روج كثيرا لهذين الدواءين، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب علق عليهما آمالا كثيرة لمواجهة المرض في البلد الأكثر تأثرا في العالم بالفيروس التاجي المستجد.

وخلال البحث أعطي المرضى أربع مجموعات مختلفة تعتمد على الكلوروكين، وهيدروكسي كلوروكوين.

وتم إعطاء العلاجات وحدها أو مع مضادات حيوية من عائلة الماكروليد. 

الدراسة حللت بعد ذلك بيانات من حوالي 96 ألف مريض مصاب بفيروس كوفيد- 19 تم إدخالهم إلى 671 مستشفى بين 20 ديسمبر 2019 و14 أبريل 2020.

وتلقى حوالي 15000 منهم واحدة من أربع مجموعات (الكلوروكين وحده أو مع المضاد الحيوي، هيدروكسي كلوروكوين وحده أو مع نفس المضاد الحيوي)، ثم تمت مقارنة هذه المجموعات الأربع مع 81000 مريض متبقي من المجموعة الأولى (96 ألف) الذين لم يتلقوا هذا العلاج.

وأظهرت النتائج أن خطر الوفاة كان أعلى بكثير عند الـ15 ألف الذين تلقوا تلك العلاجات بطرقها الأربع.

ويقدر القائمون على الدراسة أن خطر الوفاة يزيد بنسبة 34 في المئة إلى 45 في المئة لدى المرضى الذين يتناولون هذه العلاجات مقارنة بالمرضى الآخرين.

واكتشفوا أيضًا أن عدم انتظام ضربات القلب الخطير كان أكثر تواتراً عند المرضى الذين يتلقون الكلوروكين أو هيدروكسي كلوروكوين .

وأوضح الباحثون الذين طلبوا تأكيدا "عاجلا" عبر التجارب السريرية أن خطر عدم انتظام ضربات القلب سيكون في النهاية أعلى بخمس مرات، مشيرين إلى أن الدراسات السابقة كانت صغيرة النطاق و"فشلت في تحديد أدلة قوية على الفائدة من هذين العلاجين".

وبينما تراهن عدة دول مثل البرازيل على استخدام الكلوروكوين ومشتقاته، توصي الدراسة بعدم استخدام هذه العلاجات خارج التجارب السريرية. 

فرانك روتشيتسكا، طبيب في المستشفى الجامعي في زيوريخ، والمشارك في الدراسة قال "تعرفنا من خلال هذا البحث أن فرص تحسين حالة المصابين بفيروس كورنا ضعيفة جدا باستخدام هذين الدوائين".

الحرة - واشنطن

عربي ودولي

هيئة أوروبية تدعو إلى عدم الاكتفاء بمحاكمة داعش وفق القوانين المحلي

الحرة / وكالات - واشنطن
23 مايو 2020
مقاتلو داعش خلال اجتياحهم مدينة تكريت
مقاتلو داعش خلال اجتياحهم مدينة تكريت

قالت هيئة مدعومة من الاتحاد الأوروبي السبت، إنه يجب توجيه اتهامات ارتكاب جرائم في حق "المقاتلين الأجانب" التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، والعائدين إلى أوطانهم من العراق وسوريا. 

وأوضحت شبكة الإبادة الجماعية، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين، أن العديد من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، يواجهون حاليا اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط.

وقالت الهيئة التي يوجد مقرها في وكالة التعاون القضائي الأوروبية يوروجيست، إنهم قد يواجهون اتهامات أوسع بموجب القوانين الدولية التي تغطي أسوأ الجرائم التي تحدث أثناء الصراعات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت في تقرير: "لا ينبغي اعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب".

وأضافت أن تنظيم داعش يمكن معاملته بموجب القانون الإنساني الدولي "كطرف في نزاع مسلح في العراق وسوريا".

ولذلك، تقول الهيئة، "يمكن أن يكون أعضاؤه ومقاتلوه الأجانب مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى".

وقال تقرير الهيئة إن أمثلة على المقاتلين الأجانب العائدين الذين يحاكمون بتهم تراكمية موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا.

وعلى سبيل المثال، حُكم على إرهابي ألماني سجل مقطع فيديو على هاتفه المحمول وهو يقطع أذن وأنف جندي سوري ميت خارج مدينة حلب السورية، بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف فقط.

وفي هولندا، حُكم على إرهابي آخر من داعش بالسجن سبع سنوات ونصف، فقط، بتهمة السخرية من رجل موضوع على الصليب ومشاركة الصورة على فيسبوك.

وتقول شبكة الإبادة الجماعية إنه يمكن إقامة مثل هذه المحاكمات على نطاق عالمي لمحاكمة المقاتلين الأجانب الآخرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال التقرير "إن محاكمة جرائم الإرهاب مقترنة بأفعال الجرائم الدولية الأساسية التي تؤدي إلى عقوبات أعلى وتوفر المزيد من العدالة للضحايا".

وأضافت "من خلال الاعتراف بهذه الجرائم وتسميتها على حقيقتها يمكن تحقيق العدالة للضحايا".

ونقل التقرير عن دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف الذي يتخذ من لندن مقراً له في منتصف عام 2018، قائلاً إن هناك 7252 شخصًا في أوروبا الشرقية و 5904 آخرين في أوروبا الغربية مرتبطون بجماعة داعش بمن فيهم المقاتلون السابقون والنساء والأطفال.

ولا تزال القوات السورية تحتجز حوالي 2000 مقاتل، وهناك 1000 آخرون قيد الاحتجاز في العراق، معظمهم من المواطنين الأوروبيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

الحرة / وكالات - واشنطن