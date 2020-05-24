لبنان: انتقد نبيه بري فتعرض للضرب داخل بلدته.. مخرج "جريدة 17 تشرين" في المستشفى

حادثة جديدة تضاف إلى سجل "الثنائي الشيعي" في لبنان، أي حزب الله وحليفه حركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الاعتداء على المنتفضين من حراك 17 أكتوبر، وخصوصا أولئك الذين ثاروا بوجه هذا الثنائي في مناطق سيطرته في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.

هذه الاعتداءات التي تأتي منسقة ومدروسة من قبل أشخاص يعرفهم المعتدى عليه بالوجوه والأسماء، لأنهم من نفس القرية أو المنطقة التي يقطن فيها، دائما تكون بسبب منشور كتبه انتقد فيه "الثنائي" أو بسبب رأي عرضه خلال مشاركته في التظاهرات ضد الطبقة السياسية الحاكمة، وبعدها يتدخل الوجهاء في محاولة لعدم تقديم شكوى ضد المعتدين، والتي وإن قدمت فإنها توضع في أدراج القضاء بسبب التدخلات السياسية من الجهات التي تحميهم.

آخر هذه الاعتداءات ما تعرض له مخرج "جريدة 17 تشرين" (صحيفة محلية انطلقت مع بدء التظاهرات في 17 أكتوبر) بشير أبوزيد في بلدته الجنوبية كفررمان، بسب ما كتبه على حسابه على فيسبوك، منتقدا فيه انقطاع الكهرباء عن مختلف مناطق الجنوب باستثناء قصر الرئيس نبيه بري ومحيطه.



وكتب بشير أول من أمس: "طفّوا إدّام بيت نبيه بري وضوّوا بيوت الناس" (أطفئوا الإضاءة قرب منزل نبيه بري وأضيئوا منازل الناس)، هذا ما أثار حملة افتراضية شبه منظمة عليه، وصلت الى اتهام والده بسرقة الكهرباء، حيث أوضح في منشور آخر أن ما يثار حول والده هو شائعات، قبل أن تتحول الحملة ضده إلى اعتداء جسدي دخل على إثره الى المستشفى، بعد إصابته في يده وكتفه وعينه.

مبارح بالليل، نشرت عصفحتي عالفايسبوك بوست مكتوب فيه ”اطفوا قدّام بيت نبيه برّي، وضوّوا بيوت الناس“. بعدها بوقت قصير،... Posted by Bachir Abou Zeid on Friday, May 22, 2020

يُذكر أنّ أبوزيد سبق وأُوقف من قبل القوى الأمنية في بيروت أثناء تغطيته أحد تظاهرات الحراك الشعبي، ثم أعيد إطلاق سراحه.

تستنتكر هيئة تحرير جريدة ١٧ تشرين الاعتداء العنيف الذي تعرض له رئيس تحريرها بشير أبو زيد في بلدته كفررمان أمام منزل... Posted by ‎جريدة ١٧ تشرين‎ on Friday, May 22, 2020

وكالعادة وبعد كل اعتداء على الناشطين تصدر حركة أمل بيانا تستنكر ما حدث وتؤكد أن الحادث فردي، وهذا ما حصل هذه المرة حيث عقد في مقر قيادة إقليم الجنوب في "حركة أمل" في النبطية لقاء مشترك مع "الحزب الشيوعي اللبناني"، وأكد الجانبان أن "ما جرى في كفررمان هو حادث فردي لا طابع سياسياً له، وهو قيد المعالجة والمتابعة من الجهات المختصة".

ما بحياتي طلعت عالجنوب وكان في طريق مضوية غير طريق المصيلح. طفوا قدام بيت بري وضووا بيوت الناس #أنا_بشير_أبو_زيد pic.twitter.com/4D0dtJg7Xp — Batoul (@BHH291) May 23, 2020



ما حصل مع أبو زيد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول هاشتاغ " #انا_بشير_ابو_زيد" إلى الأكثر تداولا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث استنكر الناشطون الاعتداءات الممنهجة التي يتعرض لها كل شخص ينتقد "الثنائي الشيعي" وخصوصا إذا كان من البيئة التي يسطر عليها هذا الثنائي.



كل التضامن مع بشير ضد البلطجة والضرب ومنطق الميليشيات #أنا_بشير_أبو_زيد #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/9yE5588JCl — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) May 23, 2020

حين يصاب الخنزير البري بجرح يصبح أكثر شراسة وأذيه، الصياد يعلم.. لذلك يجلس في مكان مرتفع ويتركه لينزف حتى الموت.. وهذا ما يحدث مع الثنائي الشيعي في الأونه الأخيرة وخاصة حركة أمل "مضغوطين على الأخر" دعوهم ينزفوا...#بداية_النهاية#انا_بشير_ابو_زيد pic.twitter.com/FEqa7NuFk6 — حسين نصرالله (@hussein_nasrlah) May 23, 2020

بغض النظر مع مين و لمين بينتمي #انا_بشير_ابو_زيد طفّوا بيوت كل السياسيين لنضوي بيوتنا — abo imad (@junior_imad) May 24, 2020

#أنا_بشير_أبو_زيد كلمة حق في وجه سلطان جائر✌🏻 — Riham (@rihamKh2) May 23, 2020