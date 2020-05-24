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لبنان: انتقد نبيه بري فتعرض للضرب داخل بلدته.. مخرج "جريدة 17 تشرين" في المستشفى

الحرة - دبي
24 مايو 2020
مخرج "جريدة 17 تشرين" بشير أبوزيد
مخرج "جريدة 17 تشرين" بشير أبوزيد

حادثة جديدة تضاف إلى سجل "الثنائي الشيعي" في لبنان، أي حزب الله وحليفه حركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الاعتداء على المنتفضين من حراك 17 أكتوبر، وخصوصا أولئك الذين ثاروا بوجه هذا الثنائي في مناطق سيطرته في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.

هذه الاعتداءات التي تأتي منسقة ومدروسة من قبل أشخاص يعرفهم المعتدى عليه بالوجوه والأسماء، لأنهم من نفس القرية أو المنطقة التي يقطن فيها، دائما تكون بسبب منشور كتبه انتقد فيه "الثنائي" أو بسبب رأي عرضه خلال مشاركته في التظاهرات ضد الطبقة السياسية الحاكمة، وبعدها يتدخل الوجهاء في محاولة لعدم تقديم شكوى ضد المعتدين، والتي وإن قدمت فإنها توضع في أدراج القضاء بسبب التدخلات السياسية من الجهات التي تحميهم.

آخر هذه الاعتداءات ما تعرض له مخرج "جريدة 17 تشرين" (صحيفة محلية انطلقت مع بدء التظاهرات في 17 أكتوبر) بشير أبوزيد في بلدته الجنوبية كفررمان، بسب ما كتبه على حسابه على فيسبوك، منتقدا فيه انقطاع الكهرباء عن مختلف مناطق الجنوب باستثناء قصر الرئيس نبيه بري ومحيطه.
 

اطفوا قدّام بيت نبيه برّي وضوّوا بيوت الناس.

Posted by Bachir Abou Zeid on Thursday, May 21, 2020

 

وكتب بشير أول من أمس: "طفّوا إدّام بيت نبيه بري وضوّوا بيوت الناس" (أطفئوا الإضاءة قرب منزل نبيه بري وأضيئوا منازل الناس)، هذا ما أثار حملة افتراضية شبه منظمة عليه، وصلت الى اتهام والده بسرقة الكهرباء، حيث أوضح في منشور آخر أن ما يثار حول والده هو شائعات، قبل أن تتحول الحملة ضده إلى اعتداء جسدي دخل على إثره الى المستشفى، بعد إصابته في يده وكتفه وعينه.

مبارح بالليل، نشرت عصفحتي عالفايسبوك بوست مكتوب فيه ”اطفوا قدّام بيت نبيه برّي، وضوّوا بيوت الناس“. بعدها بوقت قصير،...

Posted by Bachir Abou Zeid on Friday, May 22, 2020

 يُذكر أنّ أبوزيد سبق وأُوقف من قبل القوى الأمنية في بيروت أثناء تغطيته أحد تظاهرات الحراك الشعبي، ثم أعيد إطلاق سراحه.

تستنتكر هيئة تحرير جريدة ١٧ تشرين الاعتداء العنيف الذي تعرض له رئيس تحريرها بشير أبو زيد في بلدته كفررمان أمام منزل...

Posted by ‎جريدة ١٧ تشرين‎ on Friday, May 22, 2020

وكالعادة وبعد كل اعتداء على الناشطين تصدر حركة أمل بيانا تستنكر ما حدث وتؤكد أن الحادث فردي، وهذا ما حصل هذه المرة حيث عقد في مقر قيادة إقليم الجنوب في "حركة أمل" في النبطية لقاء مشترك مع "الحزب الشيوعي اللبناني"، وأكد الجانبان أن "ما جرى في كفررمان هو حادث فردي لا طابع سياسياً له، وهو قيد المعالجة والمتابعة من الجهات المختصة".

 


ما حصل مع أبو زيد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول هاشتاغ " #انا_بشير_ابو_زيد" إلى الأكثر تداولا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث استنكر الناشطون الاعتداءات الممنهجة التي يتعرض لها كل شخص ينتقد "الثنائي الشيعي" وخصوصا إذا كان من البيئة التي يسطر عليها هذا الثنائي.
 

الحرة - دبي

إسرائيل

صفحة جديدة في التاريخ الإسرائيلي.. محاكمة نتانياهو بتهم الفساد تبدأ الأحد

فرانس برس
24 مايو 2020
سيجلس على مقعد الاتهام في معركة قضائية جديدة سيسعى خلالها للبقاء خارج السجن
سيجلس على مقعد الاتهام في معركة قضائية جديدة سيسعى خلالها للبقاء خارج السجن

تبدأ صفحة جديدة في التاريخ الإسرائيلي الأحد، إذ سيكون بنيامين نتانياهو أول رئيس وزراء في البلاد يواجه اتهامات جنائية أثناء توليه منصبه، وخلال نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي شهدته الدولة وتخللته 3 انتخابات غير حاسمة، حارب نتانياهو بضراوة من أجل استمرار وجوده على الساحة السياسية.

وسيمثل نتانياهو (70 عاما) الأحد أمام المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية، وسيجلس على مقعد الاتهام في معركة قضائية جديدة سيسعى خلالها للبقاء خارج السجن وتجنب وصمة عار في إرثه. 

 وقد وجهت لنتانياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "1000" الذي يذكر أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شاقل (196 ألف دولار) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.

في عام 2009، استقال رئيس الوزراء إيهود أولمرت بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه بتهمة الفساد. وقد حوكم ودين بتلقي رشاوى، وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرًا، لكن تمّ الإفراج عنه بعد 16 شهرًا.

وينتمي أولمرت، كما نتانياهو الى حزب الليكود اليميني.

ونتنياهو متهم أيضا بتبادل خدمات غير قانوني من اجل الحصول على تغطية إيجابية له في "يديعوت أحرونوت"، الصحيفة الإسرائيلية الأكثر مبيعا.

ومن الاتهامات الموجهة له محاولة الحصول على تغطية إيجابية أيضا على الموقع الالكتروني "والا" مقابل تأمين امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة "بيزيك" للاتصالات وموقع "والا" شاؤول إيلوفيتش.

وقال الباحث في معهد "الديمقراطية" الإسرائيلي للدراسات أمير فوتشز "هذه التهمة هي الأكثر تعقيدًا، لأنها تختلف عن قضايا الرشوة الكلاسيكية حيث يتم دفع المال".

وأضاف فوتشز لصحافيين "الادعاء هو أن نتانياهو كان يحصل على تغطية إعلامية فقط"، لا على المال، معتبرا أن ذلك "أمر غير مسبوق".

بعد أشهر من الانتظار واستجوابات متكررة من الشرطة لنتانياهو، وجّه المدعي العام أفيخاي ماندلبليت اتهامات اعتبرها العديد من المعلقين بمثابة إنذار بموت سياسي لرئيس الوزراء، لكن نتانياهو احتفظ بقيادة الليكود، وبعد ثلاثة انتخابات نيابية غير حاسمة، نجح في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه الرئيسي بيني غانتس.

وقدّم محامو نتانياهو مساء الثلاثاء طلب إعفاء له من حضور الجلسة، لأنها جلسة سيتلى خلالها القرار الاتهامي، بينما طالبت وزارة العدل الثلاثاء بحضوره. ورفضت المحكمة المركزية الأربعاء الالتماس.

ويمكن أن تمتد محاكمة نتانياهو لشهور أو سنوات، مع الأخذ بالاعتبار كل الاستئنافات المحتملة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتمتع رئيس الوزراء الحالي بحصانة تلقائية من الملاحقة القضائية، ولكنه أيضًا غير ملزم بالاستقالة عند اتهامه، إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع السبل القضائية.
 

فرانس برس