وباء كورونا منحها فرصة لتحزن على صديقها الذي قتل في العراق

في الثامن من مارس الماضي، لقي جنديان أميركيان مصرعهما خلال عملية شاركا فيها إلى جانب القوات العراقية ضد أحد مخابئ داعش في منطقة الخانوكة بتلال حمرين شمالي العراق.

القتيلان وهما دييغو بونغو وموزس نافاس، سقطا بنيران معادية واستغرقت عملية استعادتهما ست ساعات، أصيب خلالها جنود آخرون بجروح.

أزمة كورونا التي تعصف بالولايات المتحدة أدت إلى تأخير مراسم دفن بونغو في مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب العاصمة واشنطن، كما كتبت صديقته كيلسي بيكر في موقع صحيفة نيويورك تايمز.

وتروي بيكر وهي جندية في مشاة البحرية أيضا وقد خدمت في الشرق الأوسط، قصتها مع بونغو، كيف التقيا في صالة رياضة في ولاية نورث كارولاينا قبل توجهها إلى العراق وتطورات علاقتهما وشخصية رفيقها وبعض تفاصيل حياتهما معا وفي البعد خلال مهام كل منهما العسكرية.

"I mailed my last letter to Diego two weeks ago — but it’s one he’ll never read. On March 8, 2020, he and Marine Capt. Moises Navas were killed by enemy fire while navigating harsh mountainous terrain in northern Iraq." https://t.co/Y6Vwif8ejr