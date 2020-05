بومبيو يرحب بإدراج مجلس الأمن زعيم داعش الجديد على لائحة العقوبات

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، بإدراج مجلس الأمن الدولي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، المدعو أمير محمد عبد الرحمن المولى، على لائحة العقوبات.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر، إن الولايات المتحدة ترحب بهذا الإدراج، وأضاف أنها "خطوة هامة اتخذها المجتمع الدولي لضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بداعش".

The U.S. welcomes the @UN Security Council designation of ISIS terrorist al-Mawla. This is another important step by the international community to ensure ISIS's lasting defeat.