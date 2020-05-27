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طائرتان روسيتان تعترضان طائرة استطلاع أميركية فوق المتوسط

الحرة / ترجمات - واشنطن
27 مايو 2020
البحرية الأميركية تتهم روسيا باعتراض إحدى  طائراتها فوق البحر الأبيض المتوسط
البحرية الأميركية تتهم روسيا باعتراض إحدى  طائراتها فوق البحر الأبيض المتوسط

قالت البحرية الأميركية، الثلاثاء، إن طائرتين روسيتين اعترضتا إحدى طائراتها الاستطلاعية فوق البحر الأبيض المتوسط، مع اشتداد التوترات بين البلدين.

وقال الأسطول السادس للبحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا في بيان إن طائرتين عسكريتين روسيتين من طراز SU-35 اعترضتا طائرة من طراز P-8A فوق شرق البحر الأبيض المتوسط لأكثر من ساعة.

واعتبرت البحرية الأميركية أن "الاعتراض غير آمن وغير محترف بسبب اقتراب الطيارين الروس من جناحي طائرة P-8A في وقت واحد، مما يحد من قدرة P-8A على المناورة بأمان".

وهذا الاعتراض هو الثالث من نوعه، خلال شهرين فوق ذات المنطقة.

وقالت البحرية الأميركية إن ما قام به الطيارون الروس "غير ضروري" و "لا يتوافق مع المناورات الجيدة وقواعد الطيران الدولية، وعرَّض سلامة الطائرتين للخطر".

في الأسبوع الماضي ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة" التي وقعتها روسيا، وهي تسمح للدول بالتحليق بغرض الاستطلاع فوق أراضي دول أخرى موقعة على الاتفاقية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

المغرب

دراسة مغربية تكشف عن المناطق الأكثر تأثرا بفيروس كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
27 مايو 2020
دراسة رسمية مغربية: الإصابات بكورونا تتركز في "المناطق الحضرية"
دراسة رسمية مغربية: الإصابات بكورونا تتركز في "المناطق الحضرية"

أظهرت دراسة رسمية مغربية نشرت الثلاثاء أن حوالى 90 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة تتركز في "المناطق الحضرية الأكثر اكتظاظا بالسكان"، ولا سيما في مراكز المدن القديمة والمناطق التي تضم مساكن اجتماعية ومدن الصفيح.

والدراسة التي أعدتها "المندوبية السامية للتخطيط"، الهيئة المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية، تأتي في وقت سجلت فيه المملكة لغاية الثلاثاء، حوالى 7500 إصابة بالفيروس منذ منتصف مارس، غالبيتها العظمى في المناطق "الأكثر اكتظاظا" في البلاد وهي الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس وطنجة. 

وبحسب الدراسة، التي أجريت تمهيدا لرفع تدابير العزل المتوقع في 10 يونيو، فإنه "كلّما ازدادت المناطق حضرية، كلما ازدادت التحديات اللوجستية أمام التوعية والإحاطة، وإذا أمكن، عزل أكبر عدد من الأشخاص المعرضين للخطر".

وأظهرت الدراسة أن منطقة الرباط-سلا-القنيطرة تتميز بأعلى كثافة حضرية في البلاد، إذ تبلغ نسبة الكثافة السكانية فيها 4007 نسمة لكل كيلومتر مربع، أي أكثر من ضعف المعدل الوطني البالغ 1986 نسمة/كلم مربع.

وبالإضافة إلى الكثافة الحضرية، حذرت الدراسة من أن "خطر الإصابة يزداد في المناطق التي يعيش فيها السكان في مساكن مزدحمة".

ولفتت الدراسة إلى أن ما يزيد قليلا عن مليون أسرة تعيش في المغرب في "مساكن مزدحمة"، أي في مكان "تسكنه أسرة يقطن أكثر من ثلاثة من أفرادها في غرفة واحدة". 

وكانت المملكة أغلقت حدودها في منتصف مارس لمواجهة تفشّي الوباء، وأوقفت جميع الرحلات الجوية وأعلنت حالة الطوارئ الصحية مع تمديد تدابير الإغلاق العام لغاية 10 يونيو.

والمغرب البالغ عدد سكانه  35 مليون نسمة سجل رسميا لغاية اليوم 7556 مصابا بالفيروس توفي 202 منهم وتماثل 4841 للشفاء، واكتشفت هذه الإصابات بعد إجراء ما يقرب من 150 ألف فحص مخبري.

الحرة / وكالات - واشنطن