طائرتان روسيتان تعترضان طائرة استطلاع أميركية فوق المتوسط

قالت البحرية الأميركية، الثلاثاء، إن طائرتين روسيتين اعترضتا إحدى طائراتها الاستطلاعية فوق البحر الأبيض المتوسط، مع اشتداد التوترات بين البلدين.

وقال الأسطول السادس للبحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا في بيان إن طائرتين عسكريتين روسيتين من طراز SU-35 اعترضتا طائرة من طراز P-8A فوق شرق البحر الأبيض المتوسط لأكثر من ساعة.

واعتبرت البحرية الأميركية أن "الاعتراض غير آمن وغير محترف بسبب اقتراب الطيارين الروس من جناحي طائرة P-8A في وقت واحد، مما يحد من قدرة P-8A على المناورة بأمان".

BREAKING: Another unsafe #Russian intercept of #USNavy Navy P-8 in international airspace above the Mediterranean Sea. This marks the third in two months. We expect nothing less than professional & safe interactions.https://t.co/t9Z61t9hJW