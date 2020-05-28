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حتى بعد اكتشاف لقاح.. علماء يرجحون بقاء كورونا معنا "إلى الأبد"

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
وصف خبراء فيروس كورونا المستجد بأنه "متوطن" يقاوم بعناد جهود القضاء عليه، ومنهم من رجح بقاءه لعقود قادمة، منتشرًا بين سكان العالم، حتى بعد اكتشاف اللقاح المضاد له.
عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يتجاوز 100 ألف حالة وفقا لنيويورك تايمز .
عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يتجاوز 100 ألف حالة وفقا لنيويورك تايمز .

وصف خبراء فيروس كورونا المستجد بأنه "متوطن" يقاوم بعناد جهود القضاء عليه، ورجح بعضهم بقاءه لعقود قادمة، منتشرا بين سكان العالم، حتى بعد اكتشاف لقاح مضاد له.

صحيفة واشنطن بوست نقلت عن خبراء تشبيههم للفيروس التاجي المستجد بأمراض مثل الحصبة، وفيروس نقص المناعة البشرية، والجدري.

بقاء "كوفيد 19 على المدى الطويل، يجب أن يكون بمثابة دعوة لنا للتساح ضده، ووضع استراتيجية محكمة لمواجهته، وخارطة طريق بتريليونات الدولارات"، على حد تعبير أحد الخبراء.

وهناك بالفعل أربعة فيروسات تاجية مستوطنة تتداول باستمرار، ما يسبب نزلات البرد، ويعتقد العديد من الخبراء أن هذا الفيروس سيصبح الخامس، بعد أن تتلاشى خطورته بشكل طفيف مع انتشار المناعة وتكيف أجسامنا معه بمرور الوقت.

لكن، في الوقت الحالي، وبالرغم من أن معظم الناس لم يصابوا به، فإنهم لا يزالون عرضة للإصابة، إذ تصاعدت أعداد المصابين في الأسابيع الأخيرة، حتى في البلدان التي نجحت في كبحه في البداية. 

خبراء علقوا على هذا الوضع بالقول " إذا تُرك الناس من دون أي تنظيم فإن كوفيد- 19 سيستمر في القتل في مختلف بلدان العالم".

عالمة الأوبئة وعلم الأحياء التطوري في جامعة شيكاغو سارة كوبي، قالت "كأن هذا الفيروس وجد ليبقى". 

ثم تابعت "السؤال هو، كيف يمكن أن نعيش معه بأمان؟"

وتتطلب مكافحة الأمراض المتوطنة تفكيراً طويل الأمد وجهداً وتنسيقاً دوليين.

وقد يستغرق القضاء على الفيروس عقودًا وكلفة مالية كبيرة جدا، وفق مختصين. وبحسب كوبي فإن "والأهم من ذلك كله، الإرادة السياسية في القضاء عليه أو التعايش معه بنهج سياسة صحية محددة".

وحتى الأربعاء، أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 352 ألفاً و494 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من خمسة ملايين و638 ألفا و190 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. 

ومنذ التعداد الذي أجري الثلاثاء، تم إحصاء 4728 وفاة و95 ألف و883 إصابة إضافية في العالم. 

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، هي الولايات المتحدة (1140) والبرازيل (1039) والمكسيك (501).

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقتصاد

أمازون تتوجه لاقتحام عالم السيارات ذاتية القيادة

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
استحواذ أمازون على زوكس سيوفر عليها ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا من تكلفة التوصيل.
استحواذ أمازون على زوكس سيوفر عليها ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا من تكلفة التوصيل.

بلغت شركة أمازون مرحلة متقدمة في مباحثاتها للاستحواذ على شركة "زوكس" المتخصصة في مجال السيارات ذاتية القيادة، وهي الخطوة التي تعول عليها عملاقة التجارة الإلكترونية لتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتشير الصحيفة إلى أن مباحثات الصفقة يرجح أن تقدّر زوكس بمبلغ دون 3.2 مليارات دولار التي حققتها الشركة في تقديرات سابقة تمت عام 2018.

وبينما رفضت أمازون التعليق على الصفقة، قال محللون إنها ستوفر على الشركة مليارات الدولارات سنويا من التكاليف المترتبة عليها جراء خدمة شحن البضائع التي تقدمها.

وتعتبر عملية توصيل البضائع واحدة من أكثر الإجراءات المكلفة لأمازون، حيث يتوقع أن تصل تكلفتها على الشركة إلى حوالي 90 مليار دولار سنويا في الأعوام المقبلة، بحسب شركة التحليل المتخصصة في عالم المواصلات والإنترنت "مورغان ستانلي".

وبحسب التقديرات، فاستحواذ أمازون على زوكس سيوفر عليها ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا من تكلفة التوصيل.

ويرى متخصصون في زوكس منافسا لشركات أخرى عاملة في مجالات مقاربة، مثل "تيسلا" و"جنرال موتورز".

كما تتصاعد التوقعات بأن تدخل أمازون باستحواذها على زوكس خط المنافسة في مجالات توصيل الركاب والطعام على حد سواء، علاوة على توصيل البضائع. وتشير صحيفة "ديلي ميل" إلى أن الشركة قد تخلق تحديا آخر أمام سيارة شركة "وايمو" المتخصصة بالسيارات ذاتية القيادة التابعة لغوغل.

وتم تأسيس زوكس عام 2014 لتعمل على تطوير البرمجيات والآليات المطلوبة لصناعة سيارات ذاتية القيادة تعمل على الكهرباء، تتيح للشخص طلبها كسيارة أجرة عبر تطبيقات مخصصة يتم تثبيتها على الهواتف الذكية.

وتصف "وول ستريت جورنال" الصفقة بأنها قد تمنح "حياة جديدة" للشركة الناشئة، والتي واجهت صعوبات في تحقيق الأرباح التي كانت تتطلع إليها.

وكانت شركة أمازون قد شكلت منذ سنوات فريقا متخصصا بشأن تطوير تقنيات القيادة الذاتية، ما يؤكد توجه الشركة بشكل جدي نحو هذا المجال.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن