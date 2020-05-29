آخر الأخبار

مقتل 14 من قوات الأمن الأفغانية في هجومين نسبا إلى طالبان

29 مايو 2020
EDITORS NOTE: Graphic content / Medical staff and a volunteer move and injured man on a stretcher at a hospital following a…
قتل في هجوم المستشفى أطفال رضع

قتل 14 من أفراد قوات الأمن الأفغانية الخميس في هجومين نسبتهما السلطات إلى طالبان بعد يومين على انتهاء وقف لإطلاق النار أعلنه المتمردون الذين لم يؤكدوا وقوفهم وراء الاعتداءين.

ووقع الهجوم الأول في سياجيرد بشمال كابول. وقال قائد شرطة المنطقة لوكالة فرانس برس إن "مقاتلي طالبان هاجموا نقطة مراقبة تابعة لقوات الأمن (...) وأضرموا النار فيها ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن، وقتلوا العنصرين الآخرين بالرصاص".

من جهتها، ذكرت وحيدة شهكار الناطقة باسم حاكم بروان أن عنصراً آخر من قوات الأمن الأفغانية أصيب بجروح، موضحة أن "طالبان أيضا تكبدوا خسائر".

وفي مدينة فرح (غرب)، قال محب الله محب الناطق باسم الشرطة في الولاية التي تحمل الاسم نفسه، وشهدت تصاعدا في تحركات المتمردين مؤخرا إن "مقاتلي طالبان شنوا هجوما على مركز للشرطة" قتل فيه سبعة من رجال الأمن.

وأضاف أن "ثمانية من مقاتلي طالبان قتلوا" في الهجوم الذي استمر نصف ساعة.
ولم تؤكد طالبان تورطها في الهجومين اللذين وقعا غداة انتهاء وقف لإطلاق النار أعلنته السبت بمناسبة عيد الفطر، وتم التقيد به بشكل كبير بين الأحد والثلاثاء. 

وكانت حركة طالبان الأفغانية قد أعلنت في 23 مايو وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من الـ24، بمناسبة عيد الفطر، وذلك بعدما شنّت الحركة المتمرّدة خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة هجمات دامية على القوات الحكومية.

وهذه أول مرة تبادر فيها طالبان، من تلقاء نفسها، إلى إعلان وقف لإطلاق النار، منذ أطاح بنظامها في نهاية 2001 تدخّل عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المتحدّث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إنّ قيادة الحركة تطلب من أفرادها "اتّخاذ إجراءات خاصّة لضمان سلامة مواطنيهم، وعدم شنّ أيّ عمليات هجومية على العدو في أيّ مكان كان"، مشدّداً في الوقت نفسه على حقّ مقاتلي طالبان في الدفاع عن أنفسهم إذا ما تعرضوا لأي هجوم.

آخر الأخبار

هل يحاول زوكربيرغ النأي بنفسه عن تويتر في مواجهة ترامب؟

رويترز
29 مايو 2020
من لقاء الرئيس ترامب مع مؤسس موقع فيسبوك
من لقاء الرئيس ترامب مع مؤسس موقع فيسبوك

سعى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ جاهدا كي ينأى بشركته عن تويتر ومعركتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك مع تحرك البيت الأبيض لإلغاء قانون يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتهم الرئيس ترامب شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالتحيز ضد المحافظين دون أن يدعم اتهاماته بأدلة.

وقد صعّد هجومه على تويتر بعد أن وضعت الشركة الثلاثاء وللمرة الأولى علامة تطلب من القارئ تقصي الحقائق على اثنتين من تغريداته حول الاقتراع بالبريد الإلكتروني. 

وقال زوكربيرغ لشبكة فوكس نيوز "لدينا فيما أعتقد، سياسة مختلفة عن تويتر في هذا الصدد".

ويحذف الموقعان المحتوى الذي ينتهك شروط تقديم الخدمة، لكن زوكربيرغ قال إن نهج شركة فيسبوك "ميزنا عن بعض شركات التكنولوجيا الأخرى إذ أننا أقوى في حرية التعبير وإعطاء الناس صوتا".

وفي حين أن فيسبوك يضع علامات على التدوينات المضللة، فهو يعفي من مراجعة تدوينات السياسيين، وهو قرار يقول بعض المشرعين والمرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة شهر نوفمبر، جو بايدن إنه يساعد على ازدهار الأكاذيب على الإنترنت. 

وخلافا لتويتر، تكلف شركة فيسبوك مصادر خارجية بعملية تقصي الحقائق وتقول إنها لا تتخذ أي موقف بنفسها. 

يأتي هذا الانقسام مع تويتر رغم اتخاذ زوكربيرغ موقفا أكثر تشددا إزاء المعلومات الخاطئة في الأشهر الأخيرة، مع تعهدات بإزالة أي تدوينات مضللة حول فيروس كورونا المستجد والتي يمكن أن تسبب ضررا صحيا. 

وقال زوكربيرغ إن تعليقات ترامب الثلاثاء لم تصل إلى شريط تدوينات فيسبوك لكي يتم اعتبارها انتهاكا لقواعد التأثير في الناخبين.

ونشر معلومات، لم يستند فيها لأدلة، على كل من تويتر وفيسبوك قائلا إن حاكم كاليفورنيا يرسل بطاقات اقتراع بالبريد إلى كل المقيمين في الولاية "بغض النظر عمن هم أو كيف وصلوا إلى هناك" بالرغم من أن من المفترض أن بطاقات الاقتراع لا تُرسل إلا للناخبين المسجلين. 

الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، قال إن مزاعم ترامب "قد تضلل الناس وتجعلهم يظنون أنهم ليسوا بحاجة للتسجيل للحصول على بطاقة اقتراع".

وقالت متحدثة باسم تويتر إن كبار المسؤولين التنفيذيين بمن فيهم دورسي وافقوا على قرار وضع العلامة على تغريدتي ترامب.

رويترز