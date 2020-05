هل يحاول زوكربيرغ النأي بنفسه عن تويتر في مواجهة ترامب؟

في تعليقه على احتجاجات منيابوليس التي تصاعدت حدتها ليل الخميس - الجمعة، وجه الرئيس الأميركي انتقادات لعمدة المدينة متهما إياه بالافتقار إلى مؤهلات القيادة.

وأبدى الرئيس الأميركي في تغريدة استغرابه لما يحدث في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، قائلا "لا يمكن الوقوف والتفرج على ما يجري في مدينة أميركية رائعة، مينيابوليس".

ثم تابع منتقدا "الافتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الضعيف جدًا، جاكوب فراي بعمله والسيطرة على المدينة، أو أرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح".

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....