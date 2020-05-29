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هل يحاول زوكربيرغ النأي بنفسه عن تويتر في مواجهة ترامب؟

رويترز
29 مايو 2020
من لقاء الرئيس ترامب مع مؤسس موقع فيسبوك
من لقاء الرئيس ترامب مع مؤسس موقع فيسبوك

سعى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ جاهدا كي ينأى بشركته عن تويتر ومعركتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك مع تحرك البيت الأبيض لإلغاء قانون يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتهم الرئيس ترامب شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالتحيز ضد المحافظين دون أن يدعم اتهاماته بأدلة.

وقد صعّد هجومه على تويتر بعد أن وضعت الشركة الثلاثاء وللمرة الأولى علامة تطلب من القارئ تقصي الحقائق على اثنتين من تغريداته حول الاقتراع بالبريد الإلكتروني. 

وقال زوكربيرغ لشبكة فوكس نيوز "لدينا فيما أعتقد، سياسة مختلفة عن تويتر في هذا الصدد".

ويحذف الموقعان المحتوى الذي ينتهك شروط تقديم الخدمة، لكن زوكربيرغ قال إن نهج شركة فيسبوك "ميزنا عن بعض شركات التكنولوجيا الأخرى إذ أننا أقوى في حرية التعبير وإعطاء الناس صوتا".

وفي حين أن فيسبوك يضع علامات على التدوينات المضللة، فهو يعفي من مراجعة تدوينات السياسيين، وهو قرار يقول بعض المشرعين والمرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة شهر نوفمبر، جو بايدن إنه يساعد على ازدهار الأكاذيب على الإنترنت. 

وخلافا لتويتر، تكلف شركة فيسبوك مصادر خارجية بعملية تقصي الحقائق وتقول إنها لا تتخذ أي موقف بنفسها. 

يأتي هذا الانقسام مع تويتر رغم اتخاذ زوكربيرغ موقفا أكثر تشددا إزاء المعلومات الخاطئة في الأشهر الأخيرة، مع تعهدات بإزالة أي تدوينات مضللة حول فيروس كورونا المستجد والتي يمكن أن تسبب ضررا صحيا. 

وقال زوكربيرغ إن تعليقات ترامب الثلاثاء لم تصل إلى شريط تدوينات فيسبوك لكي يتم اعتبارها انتهاكا لقواعد التأثير في الناخبين.

ونشر معلومات، لم يستند فيها لأدلة، على كل من تويتر وفيسبوك قائلا إن حاكم كاليفورنيا يرسل بطاقات اقتراع بالبريد إلى كل المقيمين في الولاية "بغض النظر عمن هم أو كيف وصلوا إلى هناك" بالرغم من أن من المفترض أن بطاقات الاقتراع لا تُرسل إلا للناخبين المسجلين. 

الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، قال إن مزاعم ترامب "قد تضلل الناس وتجعلهم يظنون أنهم ليسوا بحاجة للتسجيل للحصول على بطاقة اقتراع".

وقالت متحدثة باسم تويتر إن كبار المسؤولين التنفيذيين بمن فيهم دورسي وافقوا على قرار وضع العلامة على تغريدتي ترامب.

رويترز

أميركا

"لا يمكنني التفرج على ما يجري".. ترامب يعلق على الاحتجاجات في مينيابوليس

الحرة - واشنطن
29 مايو 2020
Protesters gather in front of a liquor store in flames near the Third Police Precinct on May 28, 2020 in Minneapolis, Minnesota…
ترامب ينتقد عمدة مينيابولس ويطالب بفرض السيطرة على المدينة

في تعليقه على احتجاجات منيابوليس التي تصاعدت حدتها ليل الخميس - الجمعة، وجه الرئيس الأميركي انتقادات لعمدة المدينة متهما إياه بالافتقار إلى مؤهلات القيادة.

وأبدى الرئيس الأميركي في تغريدة استغرابه لما يحدث في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، قائلا "لا يمكن الوقوف والتفرج على ما يجري في مدينة أميركية رائعة، مينيابوليس".

ثم تابع منتقدا "الافتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الضعيف جدًا، جاكوب فراي بعمله والسيطرة على المدينة، أو أرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح".

وتشهد منيابوليس، وعدة مدن أخرى في الولايات المتحدة منذ يومين احتجاجات عارمة إثر مقتل رجل أربعيني أسود على يد شرطة المدينة الثلاثاء.

وأشعل متظاهرون النار في مبنى الشرطة في منيابوليس، بينما تحاول السلطات الأمنية هناك عدم الاحتكاك بالمتظاهرين، وفق ما قال مراسل شبكة "سي أن أن" الإخبارية.

وارتفعت أصوات في جميع أنحاء البلاد تطالب بإحقاق العدل. وطالبت عائلة جورج فلويد باتهام رجال الشرطة المتورطين بالقتل.

وقالت بريدجيت فلويد شقيقة جورج "هذا ما فعلوه بالضبط، ارتكبوا جريمة قتل بحق أخي. ... لدي إيمان وأعتقد أنه سيتم إحقاق العدالة"، مؤكدة أن طرد الشرطيين "ليس كافيا".

وقال فيلونيز شقيق الضحية لمحطة "سي ان ان" إنّه "يجب توقيف هؤلاء الاشخاص ومحاسبتهم على كل شيء لأن الناس تريد العدالة الآن".
وتابع أن "العدل هو توقيف هؤلاء الاشخاص وإدانتهم بالقتل والحكم عليهم بالإعدام".

وتم تسريح الشرطيين الأربعة المتورطين في توقيف فلويد الثلاثاء، لكن لم يتم توقيفهم بينما فتح تحقيق في الحادث.

ووقتها كتب ترامب تغريدة جاء فيها أنه طلب من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ووزارة العدل كشف ملابسات هذا الموت "الحزين والمفجع". وأضاف "أفكاري مع عائلة جورج وأصدقائه، سيتم إحقاق العدل".

الحرة - واشنطن