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ترامب وبايدن يتصلان بعائلة جورج فلويد ضحية شرطة منيابوليس

الحرة - واشنطن
30 مايو 2020
عائلة جورج فلويد

تحدث كل من الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة جو بايدن الجمعة، إلى عائلة جورج فلويد، الذي توفي على يد شرطي في مينيابوليس.

وقال ترامب خلال حديث في البيت الأبيض "أتفهّم ألمهم"، مضيفاً "عائلة جورج لها الحقّ في العدالة".

وعبّر ترامب عن استيائه عندما شاهد فيديو حادثة مقتل فلويد، واصفا الحادثة بأنها "دنيئة ومفجعة"، على حد قول الناطقة باسمه كايلي ماكيناني. 

وتوفي فلويد، وهو مواطن أميركي أسود، بعد أن أمسك الضابط ديريك تشوفين، كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، ركبته بقوة على عنق فلويد لمدة سبع دقائق على الأقل.

وألقي القبض على شوفين الجمعة واتهم بقتل فلويد. 

وقبل اعتقاله، أحرق المتظاهرون ونهبوا المباني في منيابوليس، بما في ذلك دائرة شرطة.

وقال ترامب: "لدينا متظاهرون سلميون وندعم حقوق المتظاهرين السلميين، لا يمكننا السماح لموقف مثل ما حدث في مينيابوليس بالهبوط بنا إلى أبعد من هذا".

ووصف ترامب ما يحدث بـ"حالة انعدام القانون والفوضى".

وقال أيضًا إنه يتفهم أذى وألم الأشخاص الذين "عايشوا الكثير من الألم".

وأضاف "عائلة جورج لها الحق في العدالة وشعب مينيسوتا له الحق في العيش بأمان" ثم تابع "القانون والنظام سيسودان".

 

جو بايدن: تأثرت بشجاعة عائلة جورج

 

إلى ذلك، كشف نائب الرئيس السابق جو بايدن الجمعة إنه تحدث مع عائلة جورج فلويد، وقال بايدن لـ شبكة أخبار "سي أن أن إنه تأثر بشجاعتهم خلال هذه الفترة المؤلمة التي لا يمكن تصورها.

وأضاف المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض لانتخابات نوفمبر القادم، إنه تحدث مع عائلة فلويد بمناسبة مرور خمس سنوات على وفاة نجله بو بسبب سرطان الدماغ.

وقال بايدن "حاولت أن أعطيهم بعض العزاء من قبيل كيفية العيش مع ذكرى جورج".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا بايدن الأميركيين إلى مواجهة الظلم العنصري في الأمة، وقال إن الوقت قد حان "لإلقاء نظرة فاحصة على الحقائق غير المريحة". 

وجاءت تصريحات بايدن بعد أيام من الاحتجاجات في منيابوليس وفي جميع أنحاء البلاد بشأن وفاة فلويد.

بايدن قال كذلك خلال كلمة ألقاها من منزله في ديلاور "نرى بوضوح أننا بلد يعاني من جرح مفتوح، ولا أحد منا يستطيع أن ينكره، ولا أحد منا يمكن أن يبقى صامتًا حيال ما يحدث".

وتابع نائب الرئيس أوباما السابق "نحن بحاجة إلى إصلاح حقيقي للشرطة، يحاسب رجال الشرطة السيئين ويصلح العلاقات بين عناصر إنفاذ القانون".

الحرة - واشنطن

تكنولوجيا

سبيس-أكس تخسر نموذا آخر من صاروخ ستارت- شيب في انفجار هائل

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
كانت سبيس إكس قد شهدت انفجار ثلاث نسخ من ذات الصاروخ خلال التجارب.
كانت سبيس إكس قد شهدت انفجار ثلاث نسخ من ذات الصاروخ خلال التجارب.

تحطم نموذج رابع من الجيل القادم لصاروخ "ستار-شيب" من شركة "سبيس-إكس" إثر انفجاره مباشرة عقب اختبار أجرته الشركة في أحد مواقعها جنوبي ولاية تكساس الأميركية، وفقا لموقع "ذي فيرج" التقني.

وبعد فترة قصيرة من إشعال المحرك على صاروخ الاختبار، غُمر الصاروخ بكرة ضخمة من النيران، التي خلفت وراءها القليل من الأجهزة التي لا تزال قائمة.

وتسبب الانفجار بتلف كبير في موقع الاختبار.

وجاء الاختبار الفاشل الأخير قبل يوم واحد فقط من إطلاق آخر يفترض أن تجريه سبيس-إكس لصالح وكالة ناسا، يهدف لإرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وستتم المهمة المشتركة مع ناسا باستخدام صاروخ "فالكون 9" الذي أرسلته سبيس-إكس سابقا إلى الفضاء لأكثر من 100 مرة.

ولا يوجد أي علاقة للصاروخ المنفجر بمهمة سبيس-إكس مع ناسا القادمة.

وأكد إيلون ماسك، مالك سبيس-إكس، تعليق شركته لتطوير صواريخ ستار-شيب، لتركز على أول رحلاتها التي ستحمل روادا إلى الفضاء.

"أعدت توجيه أولويات سبيس-إكس لتكون مركزة بشكل كبير على إطلاق الطاقم"، قال ماسك في تصريحات لموقع "آفييشن ويك".

وكان الهدف من إطلاق الصاروخ المنفجر اختبار تصميم صاروخ ستار-شيب المستقبلي.

ومن المفترض أن يكون صاروخ ستار-شيب ضخما لتقوم الشركة باستخدامه لنقل البشر إلى وجهات أكثر عمقا في الفضاء، كالقمر والمريخ.

وتقوم سبيس-أكس ببناء عدة نسخ اختبار من الصاروخ في موقع الشركة في تكساس.

وفي اختبارها الفاشل الأخير، أشعلت الشركة محرك "رابتور" الرئيسي على أحدث نموذج من صاروخ ستار-شيب، خلال الضغط على الصاروخ نحو الأسفل، ضمن مرحلة اختبار تسمى "الحريق الثابت". وكانت هذه التجربة الخامسة لهذا النوع من الاختبارات خلال الأسبوعين الأخيرين.

وكانت الشركة قد شهدت انفجار ثلاثة صواريخ مخصصة للاختبار في تجارب سابقة خلال ذات المرحلة من الاختبارات. إلا أن الأخير كان قادرا على الصمود لفترة أطول من سابقيه قبيل أن ينفجر.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن