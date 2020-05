ترامب يعلن إرجاء قمّة مجموعة السبع: عفا عليها الزمن

الدعوات الأخيرة التي خرجت من مسؤولي الإدارة الأميركية للاستعانة بالجيش من أجل وقف الاضطرابات الجارية في ولاية مينيسوتا التي أطلق شرارها مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض أثارت تساؤلا حول مدى قانونية مثل هذا التحرك.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عرض إرسال قوات من الجيش إلى مينيسوتا، وقال: "لدينا جيشنا جاهز ومستعد وقادر إذا أرادوا استدعاء جيشنا في أي وقت. يمكن أن يكون لدينا قوات على الأرض بسرعة".

نيويورك تايمز قالت السبت إن ترامب وجه الجيش الأميركي بتجهيز وحدات من الشرطة العسكرية لنشر محتمل لها في مدينة مينيابوليس التي شهدت واقعة الاعتداء وتعمها اضطرابات منذ نحو أربعة أيام.

ووجه الرئيس الأميركي انتقادات إلى مسؤولي الولاية بالنظر إلى أعمال الشغب والنهب المستمرة وحرق مقر للشرطة، وكتب في تغريدة أن الجيش يقف إلى جانب الحاكم، وأنه ستتم السيطرة على زمام الأمور في حال حدثت مشاكل:

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!