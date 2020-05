تفعيل الحرس الوطني وإعلان حظر التجوال في العاصمة الأميركية

أعلنت عمدة العاصمة الأميركية واشنطن موريل بوزر، الأحد، حظر التجوال في كامل مقاطعة كولومبيا ولمدة ليلة واحدة، بالإضافة إلى "تفعيل قوات الحرس الوطني" الخاص بالعاصمة لدعم شرطتها.

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات قليلة من فرض ولاية فيرجينيا، المجاورة للعاصمة، إجراءات مماثلة على خلفية أعمال عنف.

وتشهد مدن أميركية عديدة، احتجاجات ضد عنف الشرطة بحق الأميركيين الأفارقة، بعد مقتل جورج فلويد، وهو أميركي أسود، أثناء اعتقاله بولاية مينيسوتا يوم الثلاثاء الماضي.

Mayor Bowser is ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 11:00 p.m. on Sunday, May 31, until 6:00 a.m. on Monday, June 1. She has also activated the DC National Guard to support the Metropolitan Police Department.