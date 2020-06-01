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تفعيل الحرس الوطني وإعلان حظر التجوال في العاصمة الأميركية

الحرة - واشنطن
01 يونيو 2020
A man screams with emotion as he sees a policeman take a knee while hundreds protest the death of George Floyd next to the…
تظاهرات واشنطن

أعلنت عمدة العاصمة الأميركية واشنطن موريل بوزر، الأحد، حظر التجوال في كامل مقاطعة كولومبيا ولمدة ليلة واحدة، بالإضافة إلى "تفعيل قوات الحرس الوطني" الخاص بالعاصمة لدعم شرطتها.

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات قليلة من فرض ولاية فيرجينيا، المجاورة للعاصمة، إجراءات مماثلة على خلفية أعمال عنف.

وتشهد مدن أميركية عديدة، احتجاجات ضد عنف الشرطة بحق الأميركيين الأفارقة، بعد مقتل جورج فلويد، وهو أميركي أسود، أثناء اعتقاله بولاية مينيسوتا يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت السلطات إغلاق البيت الأبيض على خلفية احتجاجات، السبت، فيما استمرت التظاهرات ليوم الأحد أيضا.

وخلال الساعات الأخيرة، سجلت حالات عنف ونهب مرتبطة باحتجاجات عنيفة تشهدها ولايات مختلفة من البلاد، مما حدا بسلطات عدد منها إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر للتجوال واستدعاء قوات إضافية.

وأعربت عمدة واشنطن عن تعاطفها مع مقتل جورج فلويد، فيما قال رئيس شرطة العاصمة إن غالبية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة كانت سلمية، قبل أن تتحول إلى أعمال عنف مساء السبت نتج عنها "اعتقالات واعتداءات على الشرطة".

وقد طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، حكام الولايات من الديمقراطيين بأن يكونوا "أقوياء" في مواجهة "الفوضويين"، ودعاهم إلى الاستعانة بقوات الحرس الوطني في ولاياتهم.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات إن "العالم يراقبنا ويسخر منا الآن ومن جو النائم"، في إشارة إلى المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن.

الحرة - واشنطن

إسرائيل

التصدي لكورونا.. إسرائيل مستعدة لكشف "أسرارها الثلاثة"

الحرة / ترجمات - واشنطن
01 يونيو 2020
إسرائيل تبدي أستعدادها لمشاطرة العالم جهودها للحد من وباء كورونا
إسرائيل تبدي أستعدادها لمشاطرة العالم جهودها للحد من وباء كورونا

أعربت إسرائيل عن استعدادها لتبادل الاستراتيجيات التي اتبعتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مع  بقية دول العالم، بحسب تقرير لصحيفة جيروزالم بوست.

ورغم فتحها للمدارس والأعمال، تعتبر إسرائيل من الدول التي نجحت في الحد من المرض بشكل كبير.

 فهي لم تسجل حتى الآن سوى 284 حالة وفاة، أي بمعدل 31 لكل مليون نسمة، مقارنة بـ 310 وفاة لكل مليون في الولايات المتحدة، و 560 في المليون في بريطانيا، و427 في المليون في فرنسا.

والمشروع  عبارة عن شراكة بين الوكالة اليهودية لإسرائيل، ومعهد وايزمان للعلوم، وشركة الرعاية الصحية كلاليت.

وقال عاموس هيرمون، الرئيس التنفيذي لـIsrael Experience ، الفرع التعليمي للوكالة اليهودية لصحيفة جيروزالوم بوست، "نؤكد أن هذا المشروع مفتوح لجميع المهتمين بالانضمام بغض النظر عن الدين أو الجنسية أو أي اعتبار آخر".

أحد البروتوكولات الأساسية التي يوصي بها الخبراء الإسرائيليون، هو إبقاء مرضى الفيروس التاجي تحت المراقبة منذ مراحل مبكرة للغاية.

وقد  شددت إسرائيل على هذه الاستراتيجية بعد أن لحظت ارتفاعا لافتا في عدد الإصابات بالفيروس بلغ 100 حالة خلال يوم واحد، وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بالإرشادات وخفض الاختبارات، حسب الصحيفة.

إيلي واكسمان، الأستاذ في معهد وايزمان للعلوم،  قال إن هناك ثلاث خطوات لا بد من اتباعها لمنع حدوث إغلاق ثان في البلاد، وهي الاختبارات، والتتبع، والعزل، وكلها يجب أن تتم في غضون يومين، "فترة اليومين حاسمة.. إذا استغرق الأمر خمسة أو ستة أيام، فإن معظم المصابين سينقلون المرض بنسب كبيرة".

وقال واكسمان "إننا بحاجة، أثناء تفشي المرض، إلى إجراء اختبارات كافية لجميع الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض،  ربما حتى 10 آلاف في اليوم".

أما اختصاصية القلب فيريد جلعاد، التي تعمل في مستشفى سان مارتينو في جنوة، بإيطاليا، فقالت للصحيفة إن من أهم الاستراتيجيات التي يقترحونها للتصدي للمرض،  "تنفيذ نظام لقياس مستوى الأكسجين لدى المرضى، فنقص الأكسجين يعتبر من أخطر الأعراض التي تحتم توفير علاج عاجل".

وأضافت جلعاد لجوريزالوم بوست "نحن نشجع المجتمعات المحلية على تحديد مرضاها وتعيين  طاقم طبي صغير لمراقبة مستوى الأكسجين لهم من خلال جهاز يسمى مقياس التأكسج، ومتابعتهم مرتين يوميا لمعرفة مدى تقدم الوضع". 

وشددت جلعاد على أن الكشف المبكر عن الأعراض ومراقبة المرضى في مرحلة مبكرة من المرض يحدث فرقا كبيرا "لقد قمنا ببناء برنامج للقيام بذلك، وهو بسيط للغاية ويمكن تنفيذه بسهولة".

بواز كاتز، كبير العلماء في  معهد وايزمان، قال من جانبه للصحيفة "إن مراقبة المرضى باستخدام مقياس التأكسج أمر بسيط للغاية، "في إسرائيل كل مريض لديه جهاز قياس للتأكسج. إنه أمر بسيط جدا لكنه يمكن أن ينقذ الكثير من الأرواح".

 

الحرة / ترجمات - واشنطن