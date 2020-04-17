صور مسربة تكشف ما يفعله مصرف لبنان لدعم الدولار

أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كميات من الدولار قيل إن مصرف لبنان يوزعها على الصرافين في البلاد، وفق ما نقل موقع جنوبية اللبناني.

وبحسب الموقع، يوزع المصرف هذه الكميات على الصرافين من أجل تخفيض سعر الدولار في السوق.

وسجّلت الليرة اللبنانية قبل أيام انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة ثلاثة آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء.

صور مسربة تظهر فيها كمّيات من الدولارات يوزّعها مصرف لبنان للصرافين، ويقال ان هذه الدولارات هي تدخل من مصرف #لبنان لتخفيض سعر صرف #الدولار.



---#جنوبية #janoubia pic.twitter.com/KvCihgnxie — جنوبية | Janoubia (@janoubia_news) April 17, 2020

وتفرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصا بالدولار، ومنعت التحويلات المالية إلى الخارج.

وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.