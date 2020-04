بإطارات مشتعلة.. مظاهرة في لبنان تندلع رغم حظر التجول

شهدت مدينة طرابلس الواقعة شمال لبنان تظاهر المئات من المواطنين، على الرغم من حظر التجوال المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بمناسبة مرور ستة أشهر على انطلاق الانتفاضة الاحتجاجية على الطبقة السياسية والظروف الاقتصادية التي تزداد سوءا.

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والجيش الذي تعرض للرشق بالحجارة ورد بقنابل الغاز المسيل للدموع عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من منزل أحد النواب، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

واحتشد المتظاهرون في ساحة النور التي كانت مركز التظاهرات في طرابلس.

وأحرق المتظاهرون الإطارات وظلوا مجتمعين حتى بعد بدء حظر التجوال الذي فرضته الحكومة اعتباراً من الساعة 7:00 مساء (16:00 ت غ) لوقف انتشار الوباء.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بالحكومة وكذلك بالمصارف وحاكم البنك المركزي. وقالت المراسلة إن قلة من بينهم ارتدوا أقنعة واقية.

وتناقل مغردون على تويتر مقطع فيديو يظهر تجمع محتجين أمام وزارة الاقتصاد الخميس كذلك.

